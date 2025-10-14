Advertisement
रतलाम के श्मशान घाट में गूंजा मंत्र! अघोरी बाबाओं ने किया खास अनुष्ठान, क्यों की जाती है ये साधना?

Ratlam News: रतलाम के भक्तन की बावड़ी श्मशान में बीती रात अलग-अलग जगहों से आए अघोरी बाबाओं ने आदि रात विशेष अनुष्ठान किया. यह साधना क्यों की गई आइए जानते हैं.

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Oct 14, 2025, 11:17 AM IST
Ratlam News: दीपावली पर्व से ठीक पहले जहां पूरे देश में लोग घरों और मंदिरों में मां लक्ष्मी के स्वागत की तैयारियों में व्यस्त हैं वहीं रतलाम में अघोरी परंपरा का एक अनूठा और विशेष अनुष्ठान देखने को मिला. बीती रात रतलाम के भक्तन की बावड़ी श्मशान में मध्यरात्रि के समय देश के अलग-अलग हिस्सों से आए अघोरी बाबा एकत्र हुए. इस विशेष अवसर को कालाष्टमी या काल भैरव अष्टमी कहा जाता है, जो अघोरी साधकों के लिए अत्यधिक महत्व रखती है। दीपों की सामान्य रोशनी से दूर, अघोरी बाबाओं ने भस्म और अग्नि के बीच गहन साधना और हवन किया.

यह भी पढ़ें: 300 साल पुरानी परंपरा निभाने पहुंचे ज्योतिरादित्य सिंधिया, यहां एक साथ होती है आरती और इबादत

 

रतलाम के श्मशान घाट में गूंजा मंत्र! 
दरअसल, रतलाम के भक्तन की बावड़ी श्मशान में आधी रात को अघोरी बाबाओं ने काल भैरव अष्टमी के अवसर पर विशेष अनुष्ठान किया. दीपों की जगमगाहट से दूर, भस्म और अग्नि के बीच हुए इस हवन का उद्देश्य लोक कल्याण और आत्मशुद्धि था. अघोरी साधकों के अनुसार इस रात की गई साधना नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर सकारात्मक शक्ति को जागृत करती है. हर वर्ष दीपावली से पूर्व आने वाली यह कालाष्टमी अघोर परंपरा के लिए विशेष मानी जाती है. इस रात्रिकालीन आयोजन को गुप्त रखा गया और श्मशान में सीमित साधकों ने ही भाग लिया.

यह भी पढ़ें: बिना मैरिज सर्टिफिकेट भी बन सकेगा पासपोर्ट, ग्वालियर में नवविवाहितों के लिए क्या हैं नए नियम?

 

क्यों की जाती है ये साधना?
बता दें कि बीती रात विभिन्न स्थानों से अघोरी बाबा आधी रात को श्मशान घाट पर एकत्र हुए. दीयों की रोशनी से दूर राख और अग्नि के बीच विशेष अनुष्ठान और हवन किया गया. अघोरी बाबाओं ने बताया कि यह रात काल भैरव अष्टमी थी, जिसे कालाष्टमी भी कहते हैं. मान्यता है कि इस रात श्मशान घाट पर किया गया यह विशेष अनुष्ठान व्यक्ति के जीवन के सभी पापों, भय और बाधाओं को दूर करता है. इस साधना से नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है और सकारात्मक ऊर्जा जागृत होती है. हर साल दिवाली से पहले पड़ने वाली यह कालाष्टमी अघोरी परंपरा के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है. जहां लोग घर पर देवी लक्ष्मी की तैयारी करते हैं, वहीं ये साधक श्मशान घाट पर भैरव साधना करते हैं.

