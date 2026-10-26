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मध्य प्रदेश स्थापना दिवस पर 102 मेधावी छात्रों को मिलेगी भगवान श्रीकृष्ण छात्रवृत्ति, हर छात्र को मिलेगा 1 लाख का नकद पुरस्कार

मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव प्रदेश के 102 छात्र-छात्राओं को भगवान श्रीकृष्ण मेधावी छात्रवृत्ति प्रदान करेंगे. प्रत्‍येक विजेता को राशि रूपये 1 लाख की छात्रवृत्ति एवं प्रमाण पत्र दिया जाएगा.

Written ByZee News Desk
Published: Oct 26, 2026, 01:02 PM IST|Updated: Oct 26, 2026, 01:02 PM IST
मध्य प्रदेश स्थापना दिवस पर 102 मेधावी छात्रों को मिलेगी भगवान श्रीकृष्ण छात्रवृत्ति, हर छात्र को मिलेगा 1 लाख का नकद पुरस्कार

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