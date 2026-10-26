/मध्य प्रदेश स्थापना दिवस पर 102 मेधावी छात्रों को मिलेगी भगवान श्रीकृष्ण छात्रवृत्ति, हर छात्र को मिलेगा 1 लाख का नकद पुरस्कार

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मध्य प्रदेश स्थापना दिवस पर राज्य सरकार प्रदेश के 102 प्रतिभाशाली छात्र-छात्राओं को 'भगवान श्रीकृष्ण मेधावी छात्रवृत्ति' से सम्मानित करने जा रही है. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव इस खास मौके पर लॉटरी प्रक्रिया के जरिए चुने गए इन मेधावी विद्यार्थियों को 1-1 लाख रुपये की सम्मान राशि और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित करेंगे. 'श्रीकृष्ण पाथेय न्यास' द्वारा आयोजित इस प्रतियोगिता में प्रदेश भर के 58 हजार से अधिक विद्यार्थियों ने भाग लिया था, जिसमें स्कूल और कॉलेज दोनों वर्गों के होनहार छात्र शामिल हैं. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, मध्य प्रदेश स्थापना दिवस पर प्रदेश के 102 छात्र-छात्राओं को भगवान श्रीकृष्ण मेधावी छात्रवृत्ति प्रदान करेंगे.
श्रीकृष्ण पाथेय न्यास द्वारा भगवान श्रीकृष्ण मेधावी छात्रवृत्ति के लिए दोनों वर्गों(विद्यालय एवं महाविद्यालय/विश्वविद्यालय) में लॉटरी के माध्यम से विद्यार्थियों का चयन किया गया है. जिलावार चयन में खंडवा जिले के सर्वाधिक 6 विद्यार्थी विजेता बने हैं. अशोकनगर, बड़वानी, नर्मदापुरम, सिवनी, सिंगरौली और उमरिया से 4-4 विद्यार्थियों का चयन हुआ है. वहीं, बुरहानपुर, छतरपुर, गुना, झाबुआ, कटनी, मऊगंज, सागर, सतना, श्योपुर और उज्जैन से 3-3 विद्यार्थी चयनित हुए हैं.
मुख्यमंत्री के संस्कृति सलाहकार एवं श्रीकृष्ण पाथेय न्यास के मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्री श्रीराम तिवारी ने कहा कि योजना अंतर्गत प्रतियोगिता का ऑनलाइन आयोजन 11 अगस्त से 30 सितंबर 2026 की अवधि तक किया गया है. प्रतियोगिता में कुल 63 हजार 736 विद्यार्थियों ने पंजीयन कराया, जिनमें से 58 हजार 099 प्रतिभागियों ने प्रश्नपत्र हल किया. प्रतियोगिता अवधि में वेबसाइट पर 7 लाख 94 हजार 700 से अधिक विज़िट संख्या रही.
लॉटरी के माध्यम से 102 छात्र-छात्राओं का हुआ चयन
श्रीराम तिवारी ने बताया कि 23 अक्टूबर 2026 को सर्वाधिक अंक एवं न्यूनतम समय में प्रश्नपत्र हल करने वाले दोनों वर्गों से नियमानुसार 5514 प्रतिभागी मेरिट सूची बनी. इस मेरिट सूची में से लॉटरी कर 102 छात्र-छात्राओं का चयन किया गया. विजेताओं के नाम वेबसाइट - https://shrikrishnapatheynyas.com/ पर अपलोड किये जा चुके है.
लॉटरी के माध्यम से चयनित जिलेवार विजेताओं का विवरण
खंडवा
(1) कुलदीप सिंह मौर्य, आईटीआई (विद्यालय वर्ग)
(2) अनिरुद्र सरमंडल, सांदीपनि विद्यालय मूंदी (विद्यालय वर्ग)
(3) कशिश बिरले, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय खरगोन (महाविद्यालय वर्ग)
(4) लकी नागदे, जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बोरावां, खरगोन (महाविद्यालय वर्ग)
(5) अनीता डाक्से, शासकीय कॉलेज सनावद (महाविद्यालय वर्ग)
(6) आंचल देवड़ा, विष्णु राजोरिया आर्ट & कामर्स कॉलेज खिरकिया (महाविद्यालय वर्ग)
अशोकनगर
(1) माहिका सेन, शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय अशोकनगर (विद्यालय वर्ग)
(2) लोकेश लोधी, शासकीय मॉडल स्कूल चंदेरी (विद्यालय वर्ग)
(3) एपी शर्मा, हिंदूपत इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग राधोगढ़ (महाविद्यालय वर्ग)
(4) समीक्षा पांडे, शासकीय होलकर साइंस कॉलेज इंदौर (महाविद्यालय वर्ग)
बड़वानी
(1) रेयान खान, पॉलिटेक्निक कॉलेज (विद्यालय वर्ग)
(2) राज वर्मा, उत्कृष्ट विद्यालय बड़वानी (विद्यालय वर्ग)
(3) गौरव बागुल, आईईएस आईपीएस एकेडमी (महाविद्यालय वर्ग)
(4) शिवानी पटेल, शहीद भीमा नायक कॉलेज बड़वानी (महाविद्यालय वर्ग)
नर्मदापुरम
(1) अल्फी शाह, विवेकानंद स्कूल (विद्यालय वर्ग)
(2) नितिन पाल, एपीएस (विद्यालय वर्ग)
(3) अक्षा शाह, सेंट पैट्रिक्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल सोहागपुर (विद्यालय वर्ग)
(4) खुशबू मालवीय, शासकीय नर्मदा कॉलेज नर्मदापुरम (महाविद्यालय वर्ग)
सिवनी
(1) नयंश डहरवाल, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खवासा (विद्यालय वर्ग)
(2) नगमा बी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस शासकीय कन्या महाविद्यालय सिवनी (महाविद्यालय वर्ग)
(3) गौसिया नफीस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस कॉलेज सिवनी (महाविद्यालय वर्ग)
(4) यशपाल सोनूसर, गारमेंट आईटीआई कुरई (महाविद्यालय वर्ग)
सिंगरौली
(1) अजय कुमार सिंह, शासकीय आईटीआई सरई (विद्यालय वर्ग)
(2) अरविंद कुमार पाल, शासकीय सांदीपनि उत्कृष्ट विद्यालय बैढ़न (विद्यालय वर्ग)
(3) अभिषेक तिवारी, एनआरआई ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस (विद्यालय वर्ग)
(4) सूरज कुमार साहू, स्कूल ऑफ फार्मेसी एंड रिसर्च सेंटर, पीपुल्स यूनिवर्सिटी (महाविद्यालय वर्ग)
उमरिया
(1) कुलदीप तुरकर, शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज उमरिया (विद्यालय वर्ग)
(2) वरुण विश्वकर्मा, शासकीय मॉडल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बरबसपुर, पाली (विद्यालय वर्ग)
(3) सानिया बी, इंदिरा गांधी गर्ल्स कॉलेज (विद्यालय वर्ग)
(4) रिजवान खान, रणविजय प्रताप सिंह शासकीय कॉलेज उमरिया (महाविद्यालय वर्ग)
बुरहानपुर
(1) गोपाल चौहान, शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय खकनार (विद्यालय वर्ग)
(2) अथर्व वर्मा, स्वामी विवेकानंद कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग इंदौर (महाविद्यालय वर्ग)
(3) उर्मिला अहिरवार, शासकीय कॉलेज उदयपुरा (महाविद्यालय वर्ग)
छतरपुर
(1) देव तिवारी, शासकीय सीएम राइज उच्चतर माध्यमिक विद्यालय (विद्यालय वर्ग)
(2) करन कुमार अहिरवार, ज्ञानोदय विद्यालय (विद्यालय वर्ग)
(3) मावेंद्र सिंह बुंदेला, नौगांव इंजीनियरिंग कॉलेज (महाविद्यालय वर्ग)
गुना
(1) जानकी लोधा, नेशनल कॉन्वेंट हाई स्कूल सांडा कॉलोनी राघोगढ़ (विद्यालय वर्ग)
(2) पूर्ति गदरी, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय आवन (विद्यालय वर्ग)
(3) नितेश जाटव, शासकीय महाविद्यालय कुंभराज (महाविद्यालय वर्ग)
झाबुआ
(1) अजय नायक, सांदीपनि विद्यालय पेटलावद (विद्यालय वर्ग)
(2) लोकेश मैड़ा, शासकीय एच.एस.एस. रायपुरिया (विद्यालय वर्ग)
(3) प्राची भूरिया, शासकीय होलकर कॉलेज इंदौर (महाविद्यालय वर्ग)
कटनी
(1) श्यामू सिंह, शासकीय आईटीआई पाली, उमरिया (विद्यालय वर्ग)
(2) रीना पटेल, शासकीय कॉलेज ढीमरखेड़ा (महाविद्यालय वर्ग)
(3) दिव्या बेन, शासकीय कन्या कॉलेज कटनी, म.प्र. (महाविद्यालय वर्ग)
मऊगंज
(1) प्रिंस सागर साकेत, सी.एम. राइज स्कूल मऊगंज (विद्यालय वर्ग)
(2) शिवम मिश्रा, श्रीयुत कॉलेज गंगेव, रीवा (महाविद्यालय वर्ग)
(3) विनय राजक, एसकेएन कॉलेज मऊगंज (महाविद्यालय वर्ग)
सागर
(1) महादेव सूर्यवंशी, शासकीय कृषि उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रहली, सागर (विद्यालय वर्ग)
(2) विशाल अहिरवार, शासकीय नेहरू उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सनौधा, सागर, म.प्र. (विद्यालय वर्ग)
(3) सलोनी अहिरवार, शासकीय स्वशासी कन्या स्नातकोत्तर उत्कृष्टता महाविद्यालय सागर मध्यप्रदेश (महाविद्यालय वर्ग)
सतना
(1) प्रबल गौतम, शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज सतना, मध्यप्रदेश (विद्यालय वर्ग)
(2) सुब्बू निंगवाल, एस.एन. पी.जी. कॉलेज खंडवा (महाविद्यालय वर्ग)
(3) अभिषेक पांडे, एकेएस यूनिवर्सिटी सतना (महाविद्यालय वर्ग)
श्योपुर
(1) समीर चौरसिया, शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय श्योपुर (विद्यालय वर्ग)
(2) श्याम सारस्वत, किड्डीज कॉर्नर स्कूल (विद्यालय वर्ग)
(3) अभिमान गुर्जर, शासकीय हाई स्कूल रायपुरा (विद्यालय वर्ग)
उज्जैन
(1) लखन सिंह सिसोदिया, पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस शासकीय माधव महाविद्यालय उज्जैन (महाविद्यालय वर्ग)
(2) आवेश राठौर, श्री गुरु सांदीपनि, उज्जैन (महाविद्यालय वर्ग)
(3) पुलकित मारमट, मेडिकल कॉलेज (महाविद्यालय वर्ग)
बैतूल
(1) कमलेश सलामे, शासकीय आईटीआई बैतूल (विद्यालय वर्ग)
(2) प्राची यादव, शासकीय जे.एच. कॉलेज बैतूल, मध्यप्रदेश 460001 (महाविद्यालय वर्ग)
भोपाल
(1) अक्षरा गोस्वामी, शासकीय महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज (विद्यालय वर्ग)
(2) प्रीतम मांडलेकर, सरदार वल्लभभाई पॉलिटेक्निक (विद्यालय वर्ग)
दमोह
(1) लकी कुर्मी, जेएनवी हट्टा, दमोह (विद्यालय वर्ग)
(2) शीतल कुर्मी, कमला नेहरू शासकीय कन्या कॉलेज दमोह, म.प्र. (महाविद्यालय वर्ग)
देवास
(1) अनुष्का प्रजापत, शिवम ब्रेनी बेयर स्कूल टोंक खुर्द, देवास (विद्यालय वर्ग)
(2) अंजलि बगवान, शासकीय कृष्णजीराव पवार पी.जी. कॉलेज देवास (महाविद्यालय वर्ग)
धार
(1) दुर्गेश बरवे, शासकीय आईटीआई धार, मध्यप्रदेश (विद्यालय वर्ग)
(2) राम मेड़ा, शासकीय एच.एच.एस. मुलथान (विद्यालय वर्ग)
ग्वालियर
(1) शिवांश पखरिया, डॉ. भीमराव अंबेडकर पॉलिटेक्निक कॉलेज (विद्यालय वर्ग)
(2) शौर्य प्रधान, जीवाजी विश्वविद्यालय (महाविद्यालय वर्ग)
नीमच
(1) आदित्यराज सिंह, पॉलिटेक्निक कॉलेज जावद रोड मोरका (विद्यालय वर्ग)
(2) जया, शासकीय आर.वी. कॉलेज मनासा (महाविद्यालय वर्ग)
निवाड़ी
(1) मिथुन केवट, श्री साईं आईटीआई कॉलेज निवाड़ी (विद्यालय वर्ग)
(2) मुस्कान पाल, शासकीय कॉलेज पृथ्वीपुर, जिला निवाड़ी (महाविद्यालय वर्ग)
रायसेन
(1) अनंता वरहैया, वीर सावरकर शासकीय कॉलेज (महाविद्यालय वर्ग)
(2) दीक्षा सोनी, शासकीय कॉलेज बाजना (महाविद्यालय वर्ग)
राजगढ़
(1) मनीषा गुर्जर, वीर सावरकर महाविद्यालय पचोर (महाविद्यालय वर्ग)
(2) चिराग घावरी, वीर सावरकर स्नातकोत्तर महाविद्यालय पचोर (महाविद्यालय वर्ग)
रतलाम
(1) पुष्कर बोरिया, शासकीय एच.एस. स्कूल बरदिया गोयल (विद्यालय वर्ग)
(2) कुणाल पारडकर, टेक्नोक्रेट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भोपाल (महाविद्यालय वर्ग)
सीहोर
(1) जिया सैनी, शासकीय कॉलेज रेहटी (महाविद्यालय वर्ग)
(2) मोहित हरियाले, शासकीय कॉलेज गोपालपुर (महाविद्यालय वर्ग)
शाजापुर
(1) साथी आडवाणी, इटरनल स्कूल ऑफ स्टडीज (विद्यालय वर्ग)
(2) अलका पुष्पकर, स्वर्गीय राजीव गांधी कॉलेज (महाविद्यालय वर्ग)
आगर मालवा
(1) देवांश कुशवाह, विवेकानंद राष्ट्रीय विद्यालय, सोयत कलां (विद्यालय वर्ग)
अनूपपुर
(1) काजल केवट, शासकीय कॉलेज कोतमा (महाविद्यालय वर्ग)
बालाघाट
(1) गिरीश पारधी, सांदीपनि विद्यालय वारासिवनी (विद्यालय वर्ग)
भिंड
(1) राधा, देव दर्शन एच.एस. स्कूल (विद्यालय वर्ग)
दतिया
(1) रिया कौरव, एच.एस. स्कूल सलोन बी.ई. (विद्यालय वर्ग)
डिंडौरी
(1) संध्या परस्ते, शासकीय चंद्र विजय कॉलेज डिंडोरी (महाविद्यालय वर्ग)
हरदा
(1) चंद्र गोपाल छापरे, लाल बहादुर शास्त्री कॉलेज हरदा (महाविद्यालय वर्ग)
इंदौर
(1) अथर्व साहू, आईपीएस एकेडमी इंदौर (महाविद्यालय वर्ग)
खरगोन
(1) रक्षित अक्कल, सरदार पटेल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कसरावद (विद्यालय वर्ग)
मंदसौर
(1) काव्या शर्मा, एक्रोपोलिस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च (महाविद्यालय वर्ग)
पांढुर्णा
(1) सान्वी सिंह बघेल, शासकीय स्वशासी पी.जी. कॉलेज सतना, म.प्र. (महाविद्यालय वर्ग)
रीवा
(1) मानसी सिंह, मॉडल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रीवा (विद्यालय वर्ग)
शहडोल
(1) सताक्षी शुक्ला, सेंट्रल एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल शहडोल (विद्यालय वर्ग)
शिवपुरी
(1) पूनम साहू, शासकीय भोजमुक्त विश्वविद्यालय (महाविद्यालय वर्ग)
सीधी
(1) प्रांशु गुप्ता, शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय मझौली (महाविद्यालय वर्ग)
विदिशा
(1) गौरव अहिरवार, सरस्वती शिशु मंदिर मंडी बामोरा, जिला सागर, मध्यप्रदेश (विद्यालय वर्ग)