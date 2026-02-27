अब स्कूलों की तरह गौशालाओं में लगेगी गायों की हाजिरी, MP सरकार ला रही डिजिटल सिस्टम

Bhopal News: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में अब एक नया नियम लागू होने जा रहा है. जैसे स्कूलों और दफ्तरों में रोज हाजिरी लगती है, वैसे ही अब मध्य प्रदेश की गौशालाओं में गायों की भी रोज ऑनलाइन हाजिरी लगाई जाएगी. राज्य सरकार इसके लिए ऑटोमेटेड अटेंडेंस सिस्टम तैयार कर रही है. मतलब, हर गाय की मौजूदगी डिजिटल तरीके से दर्ज होगी. सरकार का कहना है कि इससे गौशालाओं में गायों की सही संख्या का रिकॉर्ड रखना आसान हो जाएगा और गड़बड़ियों पर भी रोक लगेगी.

पशुपालन मंत्री लखन पटेल ने जानकारी देते हुए कहा कि यह अपने तरह का देश में पहला प्रयोग होगा. अभी तक कई बार गौशालाओं में गोवंश की संख्या को लेकर विवाद सामने आते रहे हैं. नई व्यवस्था लागू होने के बाद हर गाय को एक खास चिप से जोड़ा जाएगा. उसी चिप के जरिए रोज उसकी हाजिरी दर्ज होगी. पूरी प्रक्रिया ऑटोमेटेड होगी, यानी मानवीय दखल कम रहेगा और आंकड़े सीधे सिस्टम में अपडेट होंगे.

सदन में भी उठा मुद्दा

विधानसभा में भी गौशालाओं की व्यवस्था को लेकर सवाल उठाया गया था. सरकार से पूछा गया कि प्रदेश में गायों की गिनती किस तरीके से की जाती है. जवाब में मंत्री ने साफ किया कि अब पारंपरिक गिनती के बजाय डिजिटल सिस्टम अपनाया जाएगा. जल्द ही इसका डेमोंस्ट्रेशन भी कराया जाएगा. सरकार का दावा है कि इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और गौशालाओं की निगरानी पहले से ज्यादा सख्त और आसान हो जाएगी.

इस पहल का समर्थन

मंत्री ने यह भी कहा कि अभी प्रदेश में सभी गायों को एक ही रंग का टैग लगाया जाता है. इससे निराश्रित और पालतू गोवंश की पहचान करना मुश्किल हो जाता है. अब सरकार अलग-अलग रंग की टैगिंग शुरू करेगी, ताकि दोनों तरह के गोवंश को आसानी से अलग पहचाना जा सके. बीजेपी विधायक ने भी इस पहल का समर्थन करते हुए कहा कि इससे गौशालाओं में व्यवस्था सुधारने में मदद मिलेगी.

जिलेवार जानिए आंकड़े

सरकार के लिखित जवाब के मुताबिक, मध्य प्रदेश में कुल 3127 गौशालाएं पंजीकृत हैं, जिनमें से 3040 चालू हालत में हैं. सबसे ज्यादा 156 गौशालाएं छतरपुर जिले में हैं. इसके अलावा राजगढ़ में 151, शिवपुरी में 148, विदिशा में 144, आगर मालवा में 140, अशोकनगर में 94, उज्जैन में 96, देवास में 84, शाजापुर में 82, शाहजहांपुर में 82, टीकमगढ़ में 80, रीवा में 76 और मऊगंज में 75 गौशालाएं संचालित हो रही हैं.

