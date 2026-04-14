Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3177793
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

खुले बोरवेल होंगे बंद, रात के अंधेरे में भी चमकेंगे कुएं, हादसों को रोकने के लिए रतलाम में मास्टर प्लान तैयार

Ratlam News: रतलाम प्रशासन ने खुले बोरवेल और बिना मुंडेर वाले कुओं के कारण होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कमर कस ली है. कलेक्टर मीशा सिंह ने PHE विभाग के सहयोग से एक व्यापक कार्ययोजना तैयार की है.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Apr 14, 2026, 06:54 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

खुले बोरवेल होंगे बंद, रात के अंधेरे में भी चमकेंगे कुएं, हादसों को रोकने के लिए रतलाम में मास्टर प्लान तैयार

Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में प्रशासन ने खुले बोरवेल और बिना सुरक्षा (मुंडेर) वाले कुओं से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कड़े कदम उठाने की तैयारी कर ली है. कलेक्टर मिशा सिंह ने बताया कि PHE विभाग के सहयोग से एक व्यापक कार्ययोजना तैयार की जा रही है, जिसके तहत पहले चरण में खुले और बंद पड़े बोरवेलों की पहचान की जाएगी. इन बोरवेलों का उपयोग या तो जल संरक्षण में मदद के लिए 'वॉटर रिचार्जिंग' के मकसद से किया जाएगा, या फिर उन्हें पूरी तरह सुरक्षित तरीके से हमेशा के लिए बंद (सील) कर दिया जाएगा.

कुओं की सुरक्षा और मुंडेर
इसके अलावा प्रशासन ने यह निर्धारित किया है कि बिना मुंडेर वाले कुएं सबसे अधिक खतरनाक होते हैं. इस समस्या के समाधान के लिए ग्राम पंचायतों के माध्यम से 'ग्राम चौपाल' आयोजित की जाएंगी, जहां ग्रामीणों को मुंडेर की आवश्यकता और उसकी निर्धारित ऊंचाई के बारे में जागरूक किया जाएगा.

रेडियम पेंट लगाने से अंधेरे में चमकेंगे कुएं
सुरक्षा की दिशा में एक नया कदम उठाते हुए सभी कुओं के किनारों पर रेडियम पेंट लगाया जाएगा. ग्रामीण इलाकों में रात के समय या घने कोहरे के दौरान कुएं अक्सर दिखाई नहीं देते, जिसके कारण वाहन चालक या पैदल चलने वाले लोग उनमें गिर जाते हैं. रेडियम पेंट लगाने से ये कुएं अंधेरे में भी दूर से चमकेंगे, जो एक चेतावनी संकेत (alert signal) का काम करेगा.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: जनता का फूटा गुस्सा: ग्रामीणों ने विधायक को घेरा, बीच सड़क पर जमकर निकाली भड़ास, जमकर हुआ हंगामा

 

हादसों को रोकने के लिए मास्टर प्लान 
कलेक्टर मीशा सिंह ने बताया कि इस मामले को लेकर PHE विभाग के सहयोग से जल्द ही एक विस्तृत कार्ययोजना तैयार की जा रही है. इस अभियान के पहले चरण में खुले और बंद पड़े बोरवेलों की पहचान की जाएगी. इन बोरवेलों का उपयोग या तो जल-पुनर्भरण (water recharging) के लिए किया जाएगा, या फिर उन्हें पूरी तरह सुरक्षित तरीके से बंद कर दिया जाएगा. बता दें कि इस पहल को ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षा बढ़ाने और जान-माल के नुकसान को रोकने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है. विशेष रूप से इसलिए, क्योंकि बोरवेल में गिरने से बच्चों की जान जाने की कई घटनाएं सामने आई हैं.

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. आपके जिले की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

TAGS

ratlam newsmp news

Trending news

bjp State President Hemant Khandelwal
बैलगाड़ी पर सवार होकर बैतूल की गलियों में निकले BJP प्रदेशाध्यक्ष, सादगी ने जीता दिल
Latest Satna News in Hindi
डॉक्टर ने किडनी के ऑपरेशन के दौरान दूसरा भी किया डैमेज, खून रोकने के लिए लपेटा धागा
MP Holiday Calender
14 अप्रैल को मध्य प्रदेश में नहीं खुलेंगे बैंक, अंबेडकर जयंती पर सरकार का बड़ा फैसला
MLA Thakurdas Nagvanshi
जनता का फूटा गुस्सा: ग्रामीणों ने विधायक को घेरा, बीच सड़क पर जमकर निकाली भड़ास...
Indore News Hindi
'मुझे आत्माएं दिखती है...', युवक को मार डाला, पहचान छिपाने के लिए ईंट से खरोचा चेहरा
bhopal news
पाकिस्तान पहुंचा भोपाल का गिद्ध, अचानक गायब हुआ सिग्नल…फिर हुआ ऐसा कि चौंक गए सब
multai municipal council president dispute
मुलताई नगर पालिका विवाद, हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी नीतू परमार को नहीं मिला प्रभार
Latest Ujjain News
पंचकोशी यात्रा में उमड़ा जनसैलाब, श्रद्धालुओं के लिए 118 किमी मार्ग पर खास इंतजाम
ujjain crime news
उज्जैन लूट-तेजाब कांड में बड़ा खुलासा, पुलिस जांच में आरोप निकले झूठे, क्या है मामला
rewa news hindi
शर्मनाक! पुलिसकर्मी ने डस्टबिन में किया पेशाब, कैदी की सुरक्षा में तैनात था जवान