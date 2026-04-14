खुले बोरवेल होंगे बंद, रात के अंधेरे में भी चमकेंगे कुएं, हादसों को रोकने के लिए रतलाम में मास्टर प्लान तैयार

Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में प्रशासन ने खुले बोरवेल और बिना सुरक्षा (मुंडेर) वाले कुओं से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कड़े कदम उठाने की तैयारी कर ली है. कलेक्टर मिशा सिंह ने बताया कि PHE विभाग के सहयोग से एक व्यापक कार्ययोजना तैयार की जा रही है, जिसके तहत पहले चरण में खुले और बंद पड़े बोरवेलों की पहचान की जाएगी. इन बोरवेलों का उपयोग या तो जल संरक्षण में मदद के लिए 'वॉटर रिचार्जिंग' के मकसद से किया जाएगा, या फिर उन्हें पूरी तरह सुरक्षित तरीके से हमेशा के लिए बंद (सील) कर दिया जाएगा.

कुओं की सुरक्षा और मुंडेर

इसके अलावा प्रशासन ने यह निर्धारित किया है कि बिना मुंडेर वाले कुएं सबसे अधिक खतरनाक होते हैं. इस समस्या के समाधान के लिए ग्राम पंचायतों के माध्यम से 'ग्राम चौपाल' आयोजित की जाएंगी, जहां ग्रामीणों को मुंडेर की आवश्यकता और उसकी निर्धारित ऊंचाई के बारे में जागरूक किया जाएगा.

रेडियम पेंट लगाने से अंधेरे में चमकेंगे कुएं

सुरक्षा की दिशा में एक नया कदम उठाते हुए सभी कुओं के किनारों पर रेडियम पेंट लगाया जाएगा. ग्रामीण इलाकों में रात के समय या घने कोहरे के दौरान कुएं अक्सर दिखाई नहीं देते, जिसके कारण वाहन चालक या पैदल चलने वाले लोग उनमें गिर जाते हैं. रेडियम पेंट लगाने से ये कुएं अंधेरे में भी दूर से चमकेंगे, जो एक चेतावनी संकेत (alert signal) का काम करेगा.

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हादसों को रोकने के लिए मास्टर प्लान

कलेक्टर मीशा सिंह ने बताया कि इस मामले को लेकर PHE विभाग के सहयोग से जल्द ही एक विस्तृत कार्ययोजना तैयार की जा रही है. इस अभियान के पहले चरण में खुले और बंद पड़े बोरवेलों की पहचान की जाएगी. इन बोरवेलों का उपयोग या तो जल-पुनर्भरण (water recharging) के लिए किया जाएगा, या फिर उन्हें पूरी तरह सुरक्षित तरीके से बंद कर दिया जाएगा. बता दें कि इस पहल को ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षा बढ़ाने और जान-माल के नुकसान को रोकने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है. विशेष रूप से इसलिए, क्योंकि बोरवेल में गिरने से बच्चों की जान जाने की कई घटनाएं सामने आई हैं.

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