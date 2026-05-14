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बिजली से जुड़ी किसी भी समस्या का आज चुटकियों में होगा समाधान, 5 रुपये में मिलेगा नया कनेक्शन

MP News: मध्य प्रदेश में संपर्क अभियान 2026 के तहत 14 मई को विशेष बिजली शिविरों का आयोजन किया जाएगा. इन शिविरों में बिजली उपभोक्ताओं की शिकायतों का त्वरित समाधान किया जाएगा.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: May 14, 2026, 08:09 AM IST
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Resolution of Electricity Consumers: बिजली उपभोक्ताओं की शिकायतों का शीघ्र समाधान करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार 14 मई को संपर्क अभियान 2026 के तहत विशेष शिविरों का आयोजन करेगी. इन शिविरों का उद्देश्य उपभोक्ताओं को बिजली से संबंधित सेवाएं और शिकायत निवारण की सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध कराना है. इस अभियान के तहत, बिजली के गलत बिल, मीटर रीडिंग, बिलिंग संबंधी शिकायतें और स्मार्ट मीटर से जुड़ी समस्याओं जैसे मुद्दों का मौके पर ही तुरंत समाधान किया जाएगा.

5 रुपये में मिलेगा नया कनेक्शन
अभियान की सबसे महत्वपूर्ण घोषणा मात्र ₹5 में नवीन कनेक्शन देना है. ये कनेक्शन ग्रामीण इलाकों के घरेलू उपभोक्ताओं के साथ-साथ किसानों के कृषि पंपों के लिए भी उपलब्ध होंगे. इसके अलावा यदि किसी उपभोक्ता को गलत बिल मिला है, मीटर रीडिंग में कोई त्रुटि है, या स्मार्ट मीटर से संबंधित कोई तकनीकी समस्या है, तो उस मामले का समाधान शिविर स्थल पर ही कर दिया जाएगा.

यह भी पढ़ें: 45 मुद्दों पर CM मोहन यादव की बड़ी समीक्षा बैठक, 3 घंटे चलेगी हाईलेवल मीटिंग! वर्चुअली जुड़ेंगे मंत्री

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उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए अलग-अलग काउंटर
उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए संपर्क अभियान 2026 के तहत आयोजित शिविरों में चार अलग-अलग काउंटर उपलब्ध होंगे. काउंटर नंबर 1 एक हेल्प डेस्क के रूप में काम करेगा, जहां उपभोक्ताओं की शिकायतें दर्ज की जाएंगी और उन्हें टोकन जारी किए जाएंगे. 

दूसरे हेल्प डेस्क काउंटर पर बिजली के बिलों से संबंधित सभी शिकायतों का समाधान मौके पर ही किया जाएगा. काउंटर नंबर 3 पर, नई बिजली कनेक्शन लेने, लोड क्षमता बढ़ाने और नाम बदलने जैसी सेवाओं के लिए आवेदन जमा किए जा सकते हैं. इन सभी सेवाओं के लिए केवल ₹5 का मामूली शुल्क लगेगा. वहीं काउंटर नंबर 4 खराब हो चुके मीटरों को बदलने, वोल्टेज से संबंधित समस्याओं को हल करने और बकाया राशि का भुगतान व वसूली करने का काम संभालेगा.

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