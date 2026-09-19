सीधी में धान मिलिंग का बड़ा मामला, 27.68 करोड़ का चावल जमा नहीं; 14 करोड़ की FDR फर्जी

क्या है पूरा मामला?

दरअसल, सीधी जिले में 2025-26 के लिए जिला आपूर्ति विभाग ने ग्राम हटवा, तहसील सिहावल की बजरंग इंडस्ट्रीज के मालिक अमन यादव के साथ धान की मिलिंग का अनुबंध किया था. अनुबंध कुल 361 लॉट का था, जिसमें एक लॉट में 433 क्विंटल धान तय किया गया था. इसके बाद जिला प्रबंधक कार्यालय ने 285 लॉट के लिए डिलीवरी ऑर्डर जारी किया. विभाग के मुताबिक, मिलर ने ऑर्डर के हिसाब से धान की पूरी मात्रा उठा ली थी. उठाए गए धान के एवज में मिलर्स को चावल वापस जमा करना था. एक लॉट में 290 क्विंटल चावल निर्धारित है. लेकिन 15 सितंबर 2026 तक मिलर्स की ओर से महज 44 लॉट चावल ही जमा कराया गया. विभागीय जानकारी के मुताबिक, 241 लॉट चावल अब तक जमा नहीं हुआ, जिसकी आर्थिक लागत करीब 27.68 करोड़ रुपये बताई गई है.