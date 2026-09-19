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सीधी में धान मिलिंग का बड़ा मामला, 27.68 करोड़ का चावल जमा नहीं; 14 करोड़ की FDR फर्जी

Sidhi News: सीधी जिले में साल 2025-26 की धान मिलिंग में गड़बड़ी का मामला सामने आया है. इस मामले में बजरंग इंडस्ट्रीज के मालिक अमन यादव पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं. साथ ही जांच में 14 करोड़ रुपये की FDR फर्जी पाई गई है.

Written ByAdarsh GautamEdited ByRanjana Kahar
Published: Sep 19, 2026, 05:02 PM IST|Updated: Sep 19, 2026, 05:11 PM IST
सीधी में धान मिलिंग का बड़ा मामला, 27.68 करोड़ का चावल जमा नहीं; 14 करोड़ की FDR फर्जी

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Adarsh Gautam

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आदर्श कुमार गौतम एक अनुभवी ग्राउंड रिपोर्टर हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल न्यूज़ मीडिया में 10 वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे Zee News (MP-CG) के लिए मध्य प्रदेश के सीधी जिले से संवाददाता के रूप में कार्यरत हैं. आदर्श की मुख्य विशेषज्ञता हाइपरलोकल क्राइम, क्षेत्रीय राजनीति, प्रशासनिक फैसलों और ग्रामीण विषयों (खेती-किसानी) की ग्राउंड जीरो से तथ्यपरक रिपोर्टिंग करने में है.

समाजशास्त्र में एम.ए. और कानून (L.L.B.) की डिग्री हासिल करने के कारण, आदर्श की कानूनी, आपराधिक और प्रशासनिक मामलों की समझ बेहद गहरी है, जो उनकी रिपोर्टिंग को अत्यधिक प्रामाणिक बनाती है. Zee News से पहले वे News Nation, News State MP-CG और The Sutra जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों के साथ जुड़कर मध्य प्रदेश की जमीनी पत्रकारिता का अहम हिस्सा रहे हैं.

आप आदर्श कुमार गौतम से सीधे adarshgautam488@gmail.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा आप उनसे एक्स (ट्विटर) और फेसबुक पर भी जुड़ सकते हैं.

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