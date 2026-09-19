सीधी में धान मिलिंग का बड़ा मामला, 27.68 करोड़ का चावल जमा नहीं; 14 करोड़ की FDR फर्जी

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मध्य प्रदेश के सीधी जिले में धान की मिलिंग से जुड़ा एक बड़ा वित्तीय घोटाला सामने आया है. सिहावल तहसील में स्थित बजरंग इंडस्ट्रीज के मालिक अमन यादव ने मध्य प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के साथ 361 लॉट धान की मिलिंग का अनुबंध किया था. जिला आपूर्ति विभाग के अनुसार मिलर ने 285 लॉट के लिए जारी डिलीवरी ऑर्डर के आधार पर धान की पूरी मात्रा तो उठा ली, लेकिन बदले में तय मात्रा में मिल्ड चावल जमा नहीं किया. 15 सितंबर 2026 तक, 285 लॉट के बदले केवल 44 लॉट के बराबर चावल ही जमा किया गया था, जिससे 241 लॉट (जिनकी अनुमानित कीमत ₹27.68 करोड़ है) का बकाया रह गया. इसके अलावा जांच के दौरान ₹14 करोड़ की FDR भी जाली और नकली पाई गई.
क्या है पूरा मामला?
दरअसल, सीधी जिले में 2025-26 के लिए जिला आपूर्ति विभाग ने ग्राम हटवा, तहसील सिहावल की बजरंग इंडस्ट्रीज के मालिक अमन यादव के साथ धान की मिलिंग का अनुबंध किया था. अनुबंध कुल 361 लॉट का था, जिसमें एक लॉट में 433 क्विंटल धान तय किया गया था. इसके बाद जिला प्रबंधक कार्यालय ने 285 लॉट के लिए डिलीवरी ऑर्डर जारी किया. विभाग के मुताबिक, मिलर ने ऑर्डर के हिसाब से धान की पूरी मात्रा उठा ली थी. उठाए गए धान के एवज में मिलर्स को चावल वापस जमा करना था. एक लॉट में 290 क्विंटल चावल निर्धारित है. लेकिन 15 सितंबर 2026 तक मिलर्स की ओर से महज 44 लॉट चावल ही जमा कराया गया. विभागीय जानकारी के मुताबिक, 241 लॉट चावल अब तक जमा नहीं हुआ, जिसकी आर्थिक लागत करीब 27.68 करोड़ रुपये बताई गई है.
14 करोड़ की FDR जांच में फर्जी
इस मामले में एक और गंभीर बात सामने आई है. जिला प्रबंधक से मिली जानकारी के अनुसार, मिलर्स की ओर से कॉर्पोरेशन को लगभग ₹14 करोड़ की फिक्स्ड डिपॉजिट रसीदें (FDRs) सौंपी गई थीं. इन FDRs की असलियत की जांच के लिए संबंधित बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सीधी शाखा से पुष्टि करने को कहा गया था. विभाग के अनुसार बैंक की जांच में पता चला कि जमा की गई FDRs जाली और नकली थीं.
जिला प्रबंधक को भी कारण बताओ नोटिस
FDR से जुड़े मामले में मध्य प्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिला सीधी के जिला प्रबंधक को भी कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है. संबंधित पुलिस स्टेशन में बजरंग इंडस्ट्रीज के प्रोपराइटर अमन यादव के खिलाफ FIR दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं.
अब FIR और जांच पर नजर
जिला खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी ने इस मामले में कार्रवाई की है. अब पुलिस FIR के बाद जांच आगे बढ़ेगी. साथ ही, ₹27.68 करोड़ मूल्य के चावल की रिकवरी और ₹14 करोड़ की कथित धोखाधड़ी वाली FDR के संबंध में विभागीय कार्रवाई भी महत्वपूर्ण होगी.
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