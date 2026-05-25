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Padma Shri 2026: राष्ट्रपति भवन में बढ़ा एमपी-छत्तीसगढ़ का मान, इन 7 हस्तियों को मिला पद्मश्री सम्मान

Padma Shri 2026: पद्म पुरस्कार 2026 समारोह में मध्य प्रदेश की चार और छत्तीसगढ़ की तीन हस्तियों को पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में इन लोगों को सम्मानित किया.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: May 25, 2026, 08:58 PM IST
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MP-CG Padma Shri 2026
MP-CG Padma Shri 2026

MP-CG Padma Shri 2026: राष्ट्रपति भवन में आयोजित पद्म पुरस्कार 2026 समारोह इस बार मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लिए खास बन गया. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दोनों राज्यों की सात हस्तियों को पद्मश्री सम्मान से नवाजा. देशभर से कुल 131 लोगों को अलग-अलग श्रेणियों में सम्मान मिला. इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री शामिल रहे. सम्मान पाने वालों में ऐसे लोग भी रहे, जिन्होंने वर्षों तक बिना चर्चा और प्रचार के समाज, संस्कृति और शिक्षा के क्षेत्र में लगातार काम किया. सम्मान की खबर के बाद उनके शहरों और गांवों में खुशी का माहौल देखने को मिला.

बता दें कि एमपी से इस बार चार लोगों को पद्मश्री सम्मान मिला. भोपाल के वरिष्ठ साहित्यकार कैलाश चंद्र पंत, सागर के पारंपरिक युद्ध कला विशेषज्ञ भगवानदास रैकवार, जन अभियान परिषद के उपाध्यक्ष मोहन नागर और श्री नारायण व्यास को उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया. कैलाश चंद्र पंत ने लेखन और पत्रकारिता में लंबे समय तक काम किया है. वहीं भगवानदास रैकवार ने बुंदेली युद्ध कला को बचाने और नई पीढ़ी तक पहुंचाने का काम किया. मोहन नागर वर्षों से समाजसेवा और शिक्षा के क्षेत्र में सक्रिय हैं, जिससे उन्हें प्रदेशभर में पहचान मिली.

लोगों में गर्व का माहौल 
वहीं छत्तीसगढ़ से सम्मान पाने वालों में बस्तर की समाजसेविका बुधरी ताटी, डॉ. रामचंद्र गोडबोले और उनकी पत्नी सुनीता गोडबोले शामिल हैं. इन लोगों ने आदिवासी इलाकों में रहकर स्वास्थ्य और समाजसेवा के क्षेत्र में काम किया. खास बात यह रही कि इन्होंने सुविधाओं से दूर ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में लोगों की मदद को ही अपना जीवन बना लिया. बस्तर जैसे इलाकों में जहां आज भी मूलभूत सुविधाओं की कमी है, वहां इन लोगों का योगदान काफी अहम माना जाता है. सम्मान मिलने के बाद स्थानीय लोगों में भी गर्व का माहौल है.

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लोगों के जीवन में बदलाव
पद्मश्री पाने वाली इन हस्तियों की सबसे बड़ी खासियत यह रही कि इन्होंने कभी पहचान या प्रसिद्धि के लिए काम नहीं किया. वर्षों तक चुपचाप अपने क्षेत्र में मेहनत करते रहे और लोगों के जीवन में बदलाव लाने की कोशिश करते रहे. अब जब देश ने उन्हें इतना बड़ा सम्मान दिया है, तो यह सिर्फ व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं बल्कि पूरे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लिए गर्व की बात बन गई है. लोगों का कहना है कि ऐसे सम्मान उन लोगों को आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं, जो समाज के लिए निस्वार्थ भाव से काम करते हैं.

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