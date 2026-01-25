Padma Shri Award 2026: 26 जनवरी से पहले बड़ा ऐलान, एमपी के मोहन नागर को मिलेगा पद्म श्री अवार्ड, देखें लिस्ट

Padma Shri Award 2026: भारत सरकार की तरफ से पद्म पुरस्कारों का ऐलान कर दिया है. वहीं 45 लोगों को पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री का सम्मान दिया जाएगा. इस लिस्ट में मध्य प्रदेश के मोहन नागर भी शामिल है, जिन्हें पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कार्यों के लिए पद्म श्री अवार्ड 2026 से सम्मानित किया जाएगा. मोहन नागर ने गांव-गांव हरियाली और जल संरक्षण की मुहिम ने उन्हें खास पहचान दिलाई है.

बता दें कि गणतंत्र दिवस से ठीक एक दिन पहले पद्म अवार्ड 2026 की घोषणा की गई है. इनमें कुल 45 लोगों के नाम शामिल हैं, इनमें से मध्य प्रदेश के तीन और छत्तीसगढ़ के 2 लोग शामिल हैं. इन सभी को राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति खुद पुरस्कार देंगी. इसमें अलग-अलग क्षेत्रों में उत्कृष्ट काम करने वाले लोगों को सम्मानित किया जाएगा. आइए आपको बताते हैं कि मोहन नागर कौन हैं, जिन्हें पद्म श्री अवार्ड 2026 से सम्मानित किया जाएगा.

कौन हैं मोहन नागर ?

बता दें कि मोहन नागर बैतूल जिले के रहने वाले हैं. मोहन नागर लगातार 32 सालों से बैतूल में जल संरक्षण और शिक्षा के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे हैं. मोहन नागर, एक कर्मठ समाजसेवी और पर्यावरणविद् माने जाते हैं. नागर आदिवासी बाहुल्य बैतूल में शिक्षा के क्षेत्र में बड़े कार्य कर रहे हैं. उन्होंने ने अब तक कई जल संरक्षण अभियानों के लिए काम भी किया है, पानी बचाने के लिए कई जागरुकता कार्यक्रम चलाए. जिसके चलते उन्हें जल पुरुष के नाम से पहचाना जाता है.

Add Zee News as a Preferred Source

एमपी के 3 लोग शामिल

1. भगवंदास रायकर

2. कैलाश चंद्र पंत

3. मोहन नागर

छत्तीसगढ़ के दो शामिल

1. आर एंड एस गोडबोले

2. बुधरी ताथी

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें "MP BREAKING NEWS IN HINDI" हर पल की जानकारी. आपके जिले की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेट