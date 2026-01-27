Advertisement
रतलाम के बाद मऊगंज में भी लव और इंटरकास्ट मैरिज पर रोक, युवक-युवती अब अपनी मर्जी से नहीं कर पाएंगे शादी; पंचायत का सख्त आदेश

MP News: रतलाम के बाद से मऊगंज में भी अंतरजातीय शादी और प्रेम विवाह पर रोक लगा दी गई है. ये फैसला पंचायत की तरफ से जारी किया गया है. प्रशासन ने इस फैसले पर कोई बयान नहीं जारी किया है. अंतरजातीय शादी और प्रेम विवाह करने वाले युवक-युवती के परिजनों का सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा.

 

Written By  Mayuri Payal|Last Updated: Jan 27, 2026, 08:57 PM IST
intercaste marriage boycott in Mauganj: रतलाम के बाद से मध्य प्रदेश के मऊगंज में भी अंतरजातीय शादी और प्रेम विवाह पर रोक लगा दी गई है. ये फैसला पंचायत की ओर से जारी किया गया है. यदि कोई प्रेमी लव मैरिज करता है या फिर युवक और युवती की इंटरकास्ट मैरिज होती है तो ना सिर्फ इन्हें दंडित किया जाएगा इनके साथ इनके परिवार वालों का सामाजिक बहिष्कार भी किया जाएगा. पंचायत का ये फैसला खुले तौर पर कानून को चुनौती देते नजर आ रहा है. 

मऊगंज में प्रेम करने पर रोक
कुछ दिन ऐसे नियम रतलाम से सुनाई दिए थे अब उसकी हवा मऊगंज तक फैल गई  है. गांव की पंचायत ने 
अंतरजातीय शादी और प्रेम विवाह करने वालों के खिलाफ फैसला सुनाया है. यानी यहां प्रेम करना भी गुनाह माना जाएगा. इतना ही नहीं युवक-युवती के साथ उनके परिजनों का भी सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा. 
पंचायत ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि गांव की मर्जी के बगैर शादी करना यानी सामाजिक सहयोग से वंचित रहना. 

पंचायत ने क्यों लिया ये फैसला
ग्रामीणों ने बताया कि कुछ दिन पहले गांव में प्रेम विवाह और अंतरजातीय शादियां हुई थीं जिससे पंचायत नाराज हुई थी. अगले दिन बैठक हुई जहां ये फैसला लिया गया. गांव के बुजुर्गों का कहना है कि प्रेम विवाह और दूरसे कास्ट में शादी करने जैसे कल्चर हमारी भारतीय परंपराओं पर प्रहार है इसलिए सख्ती जरूरी है. 

कानून को खुली तौर पर चुनौती
कानून के जानकार बताते हैं कि ये निर्णय कानून को खुले तौर पर चुनौती दे रहा है. पंचायत का ये फैसला पूरी तरह से गैरकानूनी  है. भारत का संविधान युवाओं को अपनी पसंद से शादी करने की इजाजत देता है. सामाजिक बहिष्कार करना कानूनी अपराधिक श्रैणी में आता है. वहीं पंचायत के इस फैसले के बाद से प्रशासन की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया है. गांव के युवा दहशत में जी रहे हैं. उनका कहना है कि क्या 21वीं सदी में प्यार करना, अपनी पसंद से शादी करना इतना बड़ा पाप है?

मऊगंज में लव और इंटरकास्ट मैरिज पर रोक, युवक-युवती नहीं कर पाएंगे अपनी मर्जी से शादी
