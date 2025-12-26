जिंदा बेटे का नहीं बनाया मृत्यु प्रमाणपत्र, तो युवक ने पंचायत भवन में लगाई आग, जानिए क्या है पूरा मामला?

Ratlam Letest News: मध्य प्रदेश के रतलाम जिले से एक हैरान कर देना मामला सामने आया है. इस मामले ने प्रशासन लेकर ग्रामीणों तक को हैरत में डाल दिया है. रतलाम के एक गांव में उस वक्त अफरा तफरी मच गई. जब पंचायत कार्यालय से धुआं उठता हुआ दिखाई दिया. जिसे देख ग्रामीण मौके पर जमा हो गए. इस मामले को लेकर तुरंत पुलिस को सूचना दी गई. पंचायत कार्यालय में आग तकनीकी खराबी से नहीं बल्कि एक व्यक्ति ने गुस्से में पूरे कार्यालय को आग के हवाले कर दिया.

मिली जानकारी के मुताबिक, एक गुस्साए व्यक्ति ने अपने जिंदा बेटे का मृत्यु पहचान प्रमाण पत्र बनवाना चाहता था. इसके लिए पंचायत कार्यालय पहुंचा. जहां पर उसने पहले ताला तोड़ा, उसके बाद फिर से अंदर घुसकर पेट्रोल छिड़क दिया. मौके पर मौजूद लोगों ने व्यक्ति को रोकने की कोशिश की, लेकिन वह किसी की सुनने को तैयार नहीं था. देखते ही देखते पंचायत कार्यालय में आग लग गई. इस पूरी घटना का वीडियो भी बनाया, जो बाद में सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

युवक ने क्यों लगाई थी आग

बता दें कि आग की चपेट में आने से पंचायत कार्यालय में रखा कंप्यूटर, जरूरी दस्तावेज और फर्नीचर जलकर खाक हो गया. इस घटना के बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे प्रधान और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर लोग पहुंचे. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि सरकारी योजनाओं का लाभ लेना चाहता था, लेकिन इसके लिए पात्र नहीं था. इसी बात को लेकर वह लगातार दबाव बना रहा था और नाराज चल रहा था.

व्यवस्था पर भी उठे सवाल

मामले की गंभीरता तब और बढ़ गई, जब पता चला कि युवक अपने जिंदा बेटे का मृत्यु प्रमाणपत्र बनवाने की कोशिश कर रहा था. इसके अलावा वह किसान योजना में भी नाम जुड़वाना चाहता था, जो पंचायत के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ जारी है.

