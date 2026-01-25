न बातचीत...न कोई लेन-देन, हुक्का-पानी भी कर दिया जाएगा बंद, एमपी में लव मैरिज करने वालों के लिए अजीब फरमान

Ratlam Village Order: मध्य प्रदेश के रतलाम जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां प्रेम विवाह के खिलाफ गांव स्तर पर सख्त फरमान जारी किया गया है. इस फैसले का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में साफ कहा गया है कि अगर कोई लड़का-लड़की भागकर शादी करते हैं, तो सिर्फ वही नहीं बल्कि उनके पूरे परिवार को समाज से बाहर कर दिया जाएगा. ऐसे परिवार से न कोई बातचीत करेगा, न लेन-देन होगा और गांव से उनका सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा.

यह मामला रतलाम जिले के पिपलौदा थाना क्षेत्र के पंचेवा गांव का बताया जा रहा है. वायरल वीडियो में बड़ी संख्या में ग्रामीण जमीन पर बैठे नजर आते हैं और एक युवक खड़े होकर गांव की ओर से लिया गया फैसला पढ़ता दिखाई देता है. वीडियो में साफ-साफ कहा जा रहा है कि गांव की सर्वसम्मति से तय किया गया है कि प्रेम विवाह करने वाले युवक-युवती के साथ-साथ उनके परिवार को भी सजा दी जाएगी.

सख्त कार्रवाई की जाएगी

वहीं फरमान में कहा गया है कि ऐसे परिवारों को किसी भी सामाजिक या धार्मिक कार्यक्रम में नहीं बुलाया जाएगा. उन्हें कोई मजदूरी नहीं देगा, न ही दूध या अन्य जरूरी सामान दिया जाएगा और न उनसे कुछ खरीदा जाएगा. इतना ही नहीं, ऐसे घरों में नाई या पंडित के जाने पर भी रोक रहेगी. गांव ने यह भी तय किया है कि अगर कोई व्यक्ति इन प्रतिबंधों का उल्लंघन करता है, तो उस पर भी वही सख्त कार्रवाई की जाएगी.

वीडियो में क्या कहा गया?

ग्रामीणों का कहना है कि अगर माता-पिता प्रेम विवाह का समर्थन करते हैं, तो उन्हें भी अपने बच्चों से संबंध तोड़ने होंगे, नहीं तो पूरे परिवार का बहिष्कार होगा. यह फैसला सामाजिक बताया जा रहा है, लेकिन इसके दूरगामी परिणामों को लेकर सवाल उठने लगे हैं. रतलाम में पहले भी प्रेम विवाह के बाद एक युवती के माता-पिता द्वारा उसका मृत्यु कार्यक्रम किए जाने का मामला सामने आ चुका है.

वीडियो में रखे ये प्वाइंट

1. सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा.

2. सामाजिक कार्यक्रम में नहीं बुलाया जाएगा.

3. परिवार को मजदूरी पर नहीं बुलाएगा.

4. परिवार को बुलाने वाले लोगों का भी सामाजिक बहिष्कार होगा.

5. परिवार से कोई लेन-देन नहीं किया जाएगा.

6. उसका खेत भी कोई लीज पर नहीं रखेगा.

7. परिवार के यहां पंडित-नाई भी काम नहीं करेगा.

8. गांव में किसी भी बाहर के व्यक्ति को शरण देने वाले का भी बहिष्कार किया जाएगा.

रिपोर्टः चंद्रशेखर सोलंकी, रतलाम

