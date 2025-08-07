MP के पांढुर्णा जिले में कोरोना से बुजुर्ग की मौत, क्यों परिजनों को नहीं मिला शव ?
MP के पांढुर्णा जिले में कोरोना से बुजुर्ग की मौत, क्यों परिजनों को नहीं मिला शव ?

Pandhurna News: मध्य प्रदेश के पांढुर्णा जिले में एक मरीज की मौत कोरोना से होने की बात सामने आई है. बताया जा रहा है कि मरीज को नागपुर के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उनकी इलाज के दौरान मौत हो गई.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Aug 07, 2025, 08:19 AM IST
पांढुर्णा जिले में कोरोना मरीज की मौत
पांढुर्णा जिले में कोरोना मरीज की मौत

MP News: कोरोना का खतरा अभी भी डराता रहता है, मध्य प्रदेश के पांढुर्णा जिले के एक मरीज की मौत कोरोना से हुई है, जिससे डॉक्टर भी अलर्ट हो गए. हालांकि मरीज कई और बीमारियों से भी पीड़ित था, लेकिन मौत के बाद परिजनों को उनका शव नहीं दिया गया और डॉक्टरों की निगरानी में ही मरीज का अंतिम संस्कार किया गया. वहीं डॉक्टरों ने इस मामले के बाद गंभीर बीमारियों से पीड़ित मरीजों को अभी भी सावधानी बरतने के निर्देश दिए हैं, क्योंकि कोरोना का खतरा अभी भी मरीजों को परेशान कर रहा है. नागपुर मेडिकल कॉलेज में भर्ती बुजुर्ग को लेकर डॉक्टरों ने भी बताया कि उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी. 

पांढुर्णा सिविल अस्पताल में हुई थी जांच 

दरअसल, पांढुर्णा जिले में आने वाले कौड़ियां गांव के रहने वाले एक बुजुर्ग को गंभीर हालत में पांढुर्णा सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उनकी जांच की गई थी. डॉक्टरों को हार्ट अटैक के लक्षण मिले थे, जिसके चलते उन्हें तत्काल ही नागपुर रेफर कर दिया गया था. यहां जांच में वह कोरोना से पीड़ित मिले थे, बुधवार शाम को नागपुर मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों की तरफ से इस बात की पुष्टि की गई थी कि उनकी मौत कोविड संक्रमण से हुई है. ऐसे में डॉक्टरों ने परिजनों को भी सावधानी बरतने के निर्देश दिए हैं, क्योंकि मरीज में कोरोना के लक्षण पाए गए थे, जिसके बाद उनका इलाज जारी थी. 

इसलिए नहीं सौंपा गया शव 

डॉक्टरों ने बताया कि नियमों के तहत शव परिजनों को नहीं सौंपा गया है, क्योंकि बुजुर्ग मरीज की रिपोर्ट कोविड पॉजिटिव थी. जिसके बाद नागपुर मेडिकल कॉलेज परिसर में उनका अंतिम संस्कार नियमों के तहत कर दिया गया था. डॉक्टरों के मुताबिक मरीज को यूरिन इंफेक्शन और हार्ट अटैक के साथ-साथ कोरोना की समस्या थी. इलाज के दौरान मरीज की मौत हो गई थी

वहीं डॉक्टरों ने बताया कि फिलहाल गंभीर रूप से बीमार मरीजों को सावधानी रखनी होगी, क्योंकि कोविड के लक्षण कई बार गंभीर रूप से पीड़ित मरीजों में दिख रहे हैं. जिससे उनका टेस्ट करवाया जाता है. हालांकि पांढुर्णा स्वास्थ्य विभाग की तरफ से यह स्पष्ट कर दिया गया है कि जिले में फिलहाल कोई भी कोविड मरीज नहीं है. (सोर्स लल्लूराम) 

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । 

