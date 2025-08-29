Panna Health News: पन्ना जिले में फैली रहस्यमयी बीमारी! 3 दिन में 5 लोगों की मौत से मचा हड़कंप

Panna Health News: पन्ना जिले में इन दिनों रहस्यमयी बीमारी के चलते लोगों में हडकंप मचा हुआ है. मिली जानकारी के मुताबिक, बम्होरी गांव में सिर्फ 3 दिन के अंदर 5 लोगों की मौत हो गई है. वहीं सीएमएचओ ने इन मौतों की वजह उल्टी दस्त बताया है.
Panna News: मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में बदलते मौसम के चलते एक रहस्यमयी बीमारी का खतरा मंडरा रहा है. इस बीमारी ने पवई विकासखंड के ग्राम बम्होरी में तांडव मचा रखा है. गांव में अलग-अलग कारणों के चलते सिर्फ तीन दिनों के अंदर पांच आदिवासी ग्रामीणों की मौत हो गई है. मृतकों में सेवक(32), राधाबाई (30), कंछेदी (45), मंसो (16) और मुन्नीबाई (60) के नाम शामिल बताए जा रहे हैं. अभी तक इनकी मौत की मुख्य वजह पता नहीं चली है.
हालांकि, CMHO डॉ राजेश तिवारी ने बताया कि इनमें सिर्फ दो लोगों की मौत उल्टी दस्त के कारण हुई है. वहीं बांकी की मौत के अलग-अलग कारण बताए हैं. उन्होंने बताया कि उल्टी दस्त से प्रभावित लोगों की सूचना मिलने पर स्वयं स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ गांव में पहुंचकर पीड़ित लोगों लोगों का उपचार किया गया.
गांव में टीम की तैनाती
वहीं उन्होंने आगे बताया कि इनमें चार गंभीर लोगों को तत्काल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हरदुआ खमरिया में भर्ती कराया गया. उल्टी दस्त से एक व्यक्ति की मौत भी हो गई थी. जबकि एक व्यक्ति की मृत्यु सिविल अस्पताल हटा, दमोह में इलाज के दौरान हो गई थी. वहीं उन्होंने मेडिकल ऑफिसर के निर्देश के बाद गांव बम्हौरी में स्वास्थ्य विभाग की टीम की ड्यूटी लगाई गई है. ग्रामवासियों को साफ सफाई, पेयजल, खानपान के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी भी उपलब्ध कराई गई.
(रिपोर्टः पीयूष शुक्ला/ पन्ना)
