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अब एमपी में लें ऋषिकेश-राजगीर सा मजा! 300 फीट की ऊंचाई पर बना पहला ग्लास ब्रिज, अगले महीने से एंट्री

Panna-पन्ना के बृहस्पति कुंड पर मध्यप्रदेश का पहला ग्लास ब्रिज बनकर तैयार हो गया है. यह ब्रिज 3 करोड़ की लागत से तैयार हुआ है. यहां पर्यटनों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए सभी प्रकार की व्यवस्थाएं की गईं हैं.

 

Written By  PIYUSH SHUKLA|Edited By: Harsh Katare|Last Updated: May 22, 2026, 01:31 PM IST
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अब एमपी में लें ऋषिकेश-राजगीर सा मजा! 300 फीट की ऊंचाई पर बना पहला ग्लास ब्रिज, अगले महीने से एंट्री

MP First Glass Bridge-पन्ना जिला मुख्यालय से 35 किलोमीटर दूर स्थित बृहस्पति कुंड में मध्य प्रदेश का पहला ग्लास ब्रिज बनकर तैयार हो गया है. मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग ने इसे 3 करोड़ से अधिक की लागत खर्च करके तैयार कराया है.पन्ना कलेक्टर उषा परमार ने अधिकारियों के साथ इस ग्लास ब्रिज का निरीक्षण किया और बताया कि अगले महीने से यह पर्यटकों के लिए खोल दिया जाएगा. यहां आने वाले पर्यटकों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए सभी प्रकार की व्यवस्थाएं की गई हैं. पर्यटक यहां आकर इस जलप्रपात के विहंगम दृश्य को ग्लास ब्रिज के ऊपर खड़े होकर देख पाएंगे.

पौराणिक और आध्यात्मिक महत्व
मान्यताओं के अनुसार, यह बृहस्पति कुंड देवताओं के गुरु बृहस्पति की तपस्थली है. यह देश का एकमात्र ऐसा जलप्रपात है, जहां हीरे भी पाए जाते हैं. भगवान श्री राम अपने वन गमन के समय जब चित्रकूट से आगे बढ़े तो सुतीक्ष्ण मुनि के आश्रम में जाते समय वे इसी रास्ते से निकले थे. रामायण के अनुसार, भगवान राम ने यहीं पर विराध नामक राक्षस का वध किया था और एक यज्ञ करने के बाद वे सुतीक्षण मुनि के आश्रम के लिए आगे बढ़े थे. इसलिए इस स्थान का पौराणिक महत्व बहुत अधिक माना जाता है.

लाखों पर्यटक आते हैं घूमने
मध्य प्रदेश के सतना और पन्ना जिले की सीमा पर स्थित इस सुंदर जलप्रपात को देखने के लिए हर साल लाखों लोग आते हैं. यह जलप्रपात बाघिन नदी पर बनता है, चूंकि यह जलप्रपात लगभग 300 फीट की ऊंचाई से बनता है तो इसके सामने का दृश्य देखना प्रकृति प्रेमी पर्यटकों को बहुत अच्छा लगता है. इसी बात को ध्यान में रखते हुए पर्यटन विभाग ने यहां ग्लास ब्रिज का निर्माण करवाया है.

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क्या-क्या मिलेगा यहां?
पन्ना जिला मुख्यालय से मात्र 35 किलोमीटर की दूरी पर सुगमता से सड़क मार्ग के द्वारा इस जलप्रपात पर पहुंचा जा सकता है. यहां पर्यटन विभाग की ओर से पार्किंग,भोजन,पानी और बैठने की व्यवस्था व्यवस्थित रूप से की गई है. मात्र रुपए 50 का सामान्य शुल्क देकर पर्यटक ग्लास ब्रिज से जलप्रपात का दर्शन कर सकेंगे.

यह भी पढ़ें-राहवीर योजना में MP नंबर वन, 1164 मार्गों पर दौड़ेंगी 5200 से ज्यादा बसें...

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