मंत्री के पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाकर रोए आदिवासी बुजुर्ग दंपती, बोले-साहब अभी हम जिंदा हैं, लगाई ये गुहार

MP News-पन्ना में एक बुजुर्ग दंपती मंत्री इंदर सिंह परमार के पैरों में गिर पड़े. बुजुर्ग दंपती ने मंत्री को रोते हुए अपनी समस्या बताई और न्याय की गुहार लगाई. इस पर मंत्री ने दंपती को आश्वसान दिया और आगे बढ़ गए. दंपती का कहना है कि पंचायत के दस्तावेजों में उन्हें मृत घोषित कर दिया है. इसी का फायदा उठाकर दंबंगों ने बेटे के साथ मिलकर घर और जमीन पर कब्जा कर लिया है.

कार्यक्रम में पहुंचे मंत्री इंदर सिंह

दरअसल, रविवार को प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री और पन्ना जिले के प्रभारी मंत्री इंदर सिंह परमार जनवार गांव में एक कार्यक्रम में पहुंचे थे. इस कार्यक्रम गांव के ही रहने वाले भूरा आदिवासी (78) और पत्नी केशकली (75) भी पहुंचे थे. कार्यक्रम समापन के बाद जैसे ही प्रभारी मंत्री इंदर सिंह परमार जाने लगे तो बुजुर्ग दंपती उनके पैरों में गिर गए.

मंत्री ने लगाई न्याय की गुहार

बुजुर्ग दंपती ने मंत्री इंदर सिंह के पैरों में पड़कर गिड़गिड़ाते हुए कहा कि साहब अभी हम दोनो जिंदा है, शासन ने हमें मृत घोषित कर दिया है. किसी भी योजन का लाभ हमें नही मिलता है, मृत बताकर हमारी 6 एकड़ जमीन भी हड़प ली गई है. हमें हमारा घर और जमीन दिलवा दीजिए. इस पर मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा कि आपकी बात कलेक्टर साहब को कह दी है. पटवारी बीमार है, पटवारी को आ जाने दीजिए. एक-दो दिन में पटवारी आ जाएगा, फिर कागज निकालेंगे और आपकी जमीन ढूंढेंगे.

30 साल पहले गए थे कटनी

भूरा आदिवासी और पत्नी केशकली ने बताया कि हम 30 साल पहले कटनी चले गए थे. हमारी भतीजी हमे ढूढक़र लाई तो यहां न हमारा घर था और न ही जमीन के कागजात थे. हम दोनों को मृत बताकर यहां दबंगों ने बेटे के साथ मिलकर हमारी जमीन हड़प ली. अब हमारे पास आधारकार्ड, वोटर कार्ड जैसे कोई दस्तावेज नहीं हैं. एक पंचनामा के आधार पर कागजातों में मृत दर्ज कर दिया गया है. अब वृद्धा पेंशन योजना और सामाजिक सुरक्षा पेंशन भी नहीं मिल रही है. अब प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रहे हैं.

