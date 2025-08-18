 मंत्री के पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाकर रोए आदिवासी बुजुर्ग दंपती, बोले-साहब अभी हम जिंदा हैं, लगाई ये गुहार
Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2886426
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

मंत्री के पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाकर रोए आदिवासी बुजुर्ग दंपती, बोले-साहब अभी हम जिंदा हैं, लगाई ये गुहार

Panna News-पन्ना में मंत्री इंदर सिंह परमार प्रभारी के पैरों में गिरकर आदिवासी बुजुर्ग दंपति ने कहा कि साहब अभी हम दोनो जिंदा है, शासन ने हमें मृत घोषित कर दिया है. दंपती ने कहा किसी भी योजन का लाभ हमें नही मिलता है, मृत बताकर हमारी 6 एकड़ जमीन भी हड़प ली गई है. मंत्री के पैरों में गिड़गिड़ाते हुए आदिवासी दंपती का यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Aug 18, 2025, 04:41 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

मंत्री के पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाकर रोए आदिवासी बुजुर्ग दंपती, बोले-साहब अभी हम जिंदा हैं, लगाई ये गुहार

MP News-पन्ना में एक बुजुर्ग दंपती मंत्री इंदर सिंह परमार के पैरों में गिर पड़े. बुजुर्ग दंपती ने मंत्री को रोते हुए अपनी समस्या बताई और न्याय की गुहार लगाई. इस पर मंत्री ने दंपती को आश्वसान दिया और आगे बढ़ गए. दंपती का कहना है कि पंचायत के दस्तावेजों में उन्हें मृत घोषित कर दिया है. इसी का फायदा उठाकर दंबंगों ने बेटे के साथ मिलकर घर और जमीन पर कब्जा कर लिया है. 

कार्यक्रम में पहुंचे मंत्री इंदर सिंह 
दरअसल, रविवार को प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री और पन्ना जिले के प्रभारी मंत्री इंदर सिंह परमार जनवार गांव में एक कार्यक्रम में पहुंचे थे. इस कार्यक्रम गांव के ही रहने वाले भूरा आदिवासी (78) और पत्नी केशकली (75) भी पहुंचे थे. कार्यक्रम समापन के बाद जैसे ही प्रभारी मंत्री इंदर सिंह परमार जाने लगे तो बुजुर्ग दंपती उनके पैरों में गिर गए. 

मंत्री ने लगाई न्याय की गुहार 
बुजुर्ग दंपती ने मंत्री इंदर सिंह के पैरों में पड़कर गिड़गिड़ाते हुए कहा कि साहब अभी हम दोनो जिंदा है, शासन ने हमें मृत घोषित कर दिया है. किसी भी योजन का लाभ हमें नही मिलता है, मृत बताकर हमारी 6 एकड़ जमीन भी हड़प ली गई है. हमें हमारा घर और जमीन दिलवा दीजिए. इस पर मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा कि आपकी बात कलेक्टर साहब को कह दी है. पटवारी बीमार है, पटवारी को आ जाने दीजिए. एक-दो दिन में पटवारी आ जाएगा, फिर कागज निकालेंगे और आपकी जमीन ढूंढेंगे.

30 साल पहले गए थे कटनी
भूरा आदिवासी और पत्नी केशकली ने बताया कि हम 30 साल पहले कटनी चले गए थे. हमारी भतीजी हमे ढूढक़र लाई तो यहां न हमारा घर था और न ही जमीन के कागजात थे. हम दोनों को मृत बताकर यहां दबंगों ने बेटे के साथ मिलकर हमारी जमीन हड़प ली. अब हमारे पास आधारकार्ड, वोटर कार्ड जैसे कोई दस्तावेज नहीं हैं. एक पंचनामा के आधार पर कागजातों में मृत दर्ज कर दिया गया है. अब वृद्धा पेंशन योजना और सामाजिक सुरक्षा पेंशन भी नहीं मिल रही है. अब प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रहे हैं. 

यह भी पढ़ें-जशपुर की सुमन तिर्की कैसे बनीं राष्ट्रपति भवन की स्पेशल मेहमान, 3 सरकारी योजनाओं की हैं लाभार्थी

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं हर पल की जानकारी । यहां पढ़ें Panna की हर खबर | मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Panna newsTribal Coupleminister Inder Singh Parmar

Trending news

Panna news
मंत्री के पैरों में गिड़गिड़ाकर रोए आदिवासी बुजुर्ग दंपती, बोले-अभी हम जिंदा हैं
mp news
दमोह में तांत्रिक का खौफनाक इलाज!भूत भगाने के नाम पर महिलाओं के साथ करता है ये काम
indore news
Indore News-इंदौर में दर्दनाक हादसा, निर्माणाधीन दीवार गिरने से 3 लोगों की मौत
jashpur news
जशपुर की सुमन तिर्की कैसे बनीं राष्ट्रपति भवन की स्पेशल मेहमान, PM मोदी से भी मिलीं
chhatarpur news
Chhatarpur News-स्कूल के हॉस्टल में 7 साल के छात्र की मौत, शरीर पर मिले नीले निशान
chhattisgarh news
10 साल के बच्चे पर चाकू से हमला, मरने का नाटक कर मासूम ने बचाई जान, मिला खून से लथपथ
CG News
पत्नी की किचकिच से 'लाल' हुआ पति, गुस्से में ट्रांसफार्मर पर चढ़कर किया ड्रामा
cm mohan yadav
CM मोहन यादव ने PM मोदी को मध्य प्रदेश आने का दिया निमंत्रण, दिल्ली में हुई मुलाकात
mp news
Bhind News-बात करने से इनकार पर सनकी युवक की हरकत, भाई को भेजे बहन के पर्सनल फोटो
katni news in hindi
क्या मानव तस्करी गैंग का शिकार हुई कटनी की अर्चना तिवारी! केस में नए मोड़ से हड़कंप
;