जहां बच्चों को मौत से वापस लाया गया… जबलपुर के इस वार्ड ने कैंसर को घुटनों पर ला दिया

Jabalpur Pediatric Cancer Treatment: जबलपुर राज्य कैंसर संस्थान के पीडियाट्रिक वार्ड ने दो साल में 316 बच्चों का इलाज कर 90% सफलता हासिल की. अत्याधुनिक इलाज, मुफ्त सुविधा और जागरूकता से सैकड़ों बच्चों की जान बचाई गई.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Dec 22, 2025, 10:22 PM IST
जबलपुर के इस वार्ड ने कैंसर को घुटनों पर ला दिया
Jabalpur Cancer Institute: जबलपुर स्थित राज्य कैंसर संस्थान के पीडियाट्रिक कैंसर वार्ड ने बीते दो वर्षों में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है. यहां कैंसर से पीड़ित 316 बच्चों का इलाज किया गया, जिनमें से करीब 270 बच्चे पूरी तरह स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं. यह सफलता जबलपुर मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों की टीम की मेहनत का परिणाम है. पूरे मध्य प्रदेश से गंभीर कैंसर पीड़ित बच्चों को इलाज के लिए इसी संस्थान में रेफर किया जाता है.

नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज, जबलपुर में स्थित राज्य कैंसर संस्थान प्रदेश में कैंसर इलाज और शोध का सबसे बड़ा केंद्र है. संस्थान में कुल आठ वार्ड संचालित हैं, जिनमें बच्चों के लिए विशेष पीडियाट्रिक कैंसर वार्ड बनाया गया है. इस वार्ड की जिम्मेदारी असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. श्वेता पाठक और उनकी टीम संभाल रही है. बच्चों में कैंसर के जटिल मामलों को यहां विशेष चिकित्सा निगरानी में इलाज किया जाता है.

डॉ. श्वेता पाठक के अनुसार, पिछले दो सालों में उनके वार्ड में 300 से अधिक बच्चे इलाज के लिए आए, जिनमें से लगभग 90 प्रतिशत पूरी तरह ठीक हुए. उनका कहना है कि बच्चों के कैंसर को लेकर आम लोगों के साथ कई डॉक्टरों में भी जागरूकता की कमी है. इसी कारण प्रदेश के अलग-अलग जिलों के डॉक्टरों के लिए सेमिनार आयोजित किए गए, ताकि बच्चों में कैंसर की पहचान शुरुआती स्तर पर हो सके.

पीडियाट्रिक कैंसर वार्ड में सबसे अधिक मामले बोन मैरो या ब्लड कैंसर के सामने आते हैं. लगातार कमजोरी, जल्दी थकान, खून की कमी और हीमोग्लोबिन कम होना इसके प्रमुख लक्षण हैं. डॉ. पाठक का कहना है कि ऐसे लक्षण दिखने पर तुरंत बोन मैरो जांच करानी चाहिए. समय पर पहचान होने पर बच्चों में ब्लड कैंसर के ठीक होने की संभावना बड़ों की तुलना में कहीं अधिक होती है.

राज्य कैंसर संस्थान में बच्चों के इलाज के लिए बोन मैरो ट्रांसप्लांट और हाई-डोज कीमोथेरेपी जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं. भोपाल से आए एक मरीज के पिता ने बताया कि उनके बच्चे का बोन मैरो ट्रांसप्लांट यहीं हुआ, जबकि यह सुविधा भोपाल एम्स में भी उपलब्ध नहीं थी. डॉक्टरों के अनुसार पेट, मस्तिष्क और आंखों से जुड़े ट्यूमर भी बच्चों में पाए जाते हैं, जिनका शुरुआती इलाज पूरी तरह संभव है.

डॉ. श्वेता पाठक का मानना है कि बच्चों में कैंसर के बढ़ते मामले समाज के लिए चिंता का विषय हैं, जिनकी वजहों में खाद्य पदार्थों में रसायन, प्लास्टिक और फर्टिलाइजर शामिल हो सकते हैं. संस्थान में इलाज पूरी तरह नि:शुल्क है और एनजीओ के सहयोग से मरीजों के रहने-खाने की व्यवस्था भी होती है. पीडियाट्रिक वार्ड में 24 बेड हैं, जो सालभर भरे रहते हैं, जबकि संस्थान के पास पर्याप्त फंड होने के बावजूद कुछ जरूरी सुविधाओं की कमी बनी हुई है.

