MP के इस शहर में कुत्तों का ऐसा खौफ, डर के चलते लोग बेच रहे मकान, लगे पोस्टर

Ratlam Stray Dogs: मध्य प्रदेश एक शहर में आवारा कुत्तों का खौफ इतना ज्यादा बढ़ गया है कि लोग मकान बेचने के पोस्टर लगा रहे हैं. क्योंकि कुत्तों के काटने की घटनाएं तेजी से यहां बढ़ी हैं.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Feb 03, 2026, 02:57 PM IST
आवारा कुत्तों का डर
Stray Dogs Fear Ratlam: आपने अक्सर लोगों के घरों के सामने 'कुत्तों से सावधान' जरूर लिखा देखा होगा. लेकिन क्या आपने ऐसा देखा है कि कुत्तों के डर की वजह से मकान को बेचना है. कुछ ऐसा ही मामला मध्य प्रदेश से सामने आया है. जहां आवारा कुत्तों का डर इतना ज्यादा हो गया है कि अब आम लोगों को बाहर निकलने में भी डर लगने लगा है, जिसके चलते लोग अपना मकान तक बेचने के लिए तैयार हैं. आवारा कुत्तों के काटने से लोग परेशान हो चुके हैं, रात में निकलने में लोग सबसे ज्यादा डरते हैं, जो एक बड़ी परेशानी दिख रही है. 

रतलाम जिले के जावरा का मामला 

दरअसल, मामला रतलाम जिले के जावरा शहर का बताया जा रहा है. यहां की रत्नराज कॉलोनी में हालात कुछ अलग हैं, यहां कई घरों के बाहर पोस्टर लगे हैं, जिन पर लिखा है 'हम हिंसक कुत्तों से परेशान हैं, यह मकान बिकाऊ है.'जावरा के इस कॉलोनी के स्थानीय लोगों का कहना है कि इलाके में स्ट्रीट डॉग्स के झुंड लगातार सक्रिय हैं, कहीं 8 तो कहीं 15 से ज्यादा कुत्तों के समूह एक साथ घूमते हैं. ऐसे में आसपास से निकलना तक मुश्किल हो जाता है. 

ये भी पढ़ेंः MP में सस्ता होगा पेट्रोल-डीजल, CM मोहन यादव ने बजट से पहले ही दे दिया संकेत!

सीसीटीवी में कैद घटनाएं 

स्थानीय लोगों ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए हैं, जिनमें कुत्ते बच्चों पर झपटते और अकेले राहगीरों को घेरते नजर आते हैं. दोपहिया और चारपहिया वाहन चालकों के लिए भी ये कुत्ते बड़ा जोखिम बन चुके हैं. जैसे ही वाहन गुजरते हैं तो कुत्ते अचानक से झपट्टा मारते हैं. अकेले निकलने में अब लोगों को दिक्कत होने लगी है, बच्चों को लेकर भी लोगों के मन में हर वक्त खतरा बना रहता है, क्योंकि कुत्ते बच्चों पर तेजी से झपट्टा मारते हैं. ऐसे में कॉलोनी के लोगों ने परेशान होकर मकान बेचने के फैसला कर लिया. 

हालांकि मामला सामने आने के बाद जावरा एसडीएम ने संज्ञान लेने की बात कही है और सीएमओ को कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं. अब देखना होगा कि प्रशासन कब और कैसे राहत देता है. बता दें कि यह कोई पहला मौका नहीं है जब आवारा कुत्तों की वजह से लोग परेशान नजर आ रहे हैं. रतलाम शहर से भी इस तरह के मामले सामने आ चुके हैं. जहां आवारा कुत्तों से परेशान लोगों ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है. 

रतलाम से चंद्रशेखर सोलंकी की रिपोर्ट

ये भी पढ़ेंः सरकारी अस्पतालों में बनेंगे गर्भ संस्कार कक्ष, गर्भवती महिलाओं को होगा बड़ा फायदा

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

