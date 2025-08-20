रायसेन कलेक्ट्रेट में ये क्या हुआ? शख्स ने मांगी ऐसी चीज, सुनकर अधिकारी रह गए दंग

Madhya Pradesh News In Hindi: मध्य प्रदेश के रायसेन ज़िला कलेक्ट्रेट कार्यालय में एक अनोखा मामला सामने आया है. यहां सांचेत गांव का एक दिव्यांग वृद्ध व्यक्ति आवेदन लेकर पहुंचा और अधिकारियों के सामने ऐसी मांग रखी कि सुनकर कर्मचारी भी हैरान रह गए. उसने अधिकारियों से गुहार लगाई कि उसे ऐसा प्रमाण पत्र दिया जाए जिससे वह बिना किसी रुकावट के, कभी भी, कहीं भी, किसी भी अधिकारी से मिल सके. वृद्ध व्यक्ति का कहना है कि उसने प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए कई बार आवेदन किया है लेकिन हर बार उसे दफ़्तरों से भगा दिया जाता है.

यह भी पढ़ें: Raisen News: 13 साल की बेटी के साथ हैवानियत, सौतेला पिता कई महीनों से कर रहा था दुष्कर्म, ऐसे खुला राज

शख्स ने अधिकारियों से की यह अनोखी मांग

दरअसल, रायसेन के सांचेत गांव के एक दिव्यांग वृद्ध जीवन विश्वकर्मा कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे और अधिकारियों से एक अनोखे प्रमाण पत्र की मांग की. उन्होंने ऐसा प्रमाण पत्र मांगा जिससे वे बिना किसी रुकावट के, कभी भी, कहीं भी, किसी भी अधिकारी से मिल सकें. वृद्ध का आरोप है कि उन्हें पिछले कई दिनों से प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है और जब भी वे अधिकारियों से मिलने जाते हैं, तो उन्हें बाहर से ही भगा दिया जाता है. कर्मचारियों ने उन्हें समझाया कि ऐसे प्रमाण पत्र की ज़रूरत नहीं है.

यह भी पढ़ें: MP की सूरत बदलेंगे 'ब्रह्मा', रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस मुद्दे पर कही ये बात, पढ़िए

प्रधानमंत्री आवास योजना का नहीं मिल पा रहा लाभ

जीवन विश्वकर्मा ने कहा कि उन्हें ऐसा प्रमाण पत्र जारी किया जाए जिससे वह बिना किसी रुकावट के, कभी भी, कहीं भी, किसी भी अधिकारी से सीधे मिल सकें. कर्मचारियों ने समझाया कि किसी भी नागरिक को अधिकारी से मिलने के लिए अलग से प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन वृद्ध इस बात पर अड़े रहे कि जब भी वह प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए अधिकारियों से मिलने जाते हैं उन्हें बाहर से ही भगा दिया जाता है. दिव्यांग वृद्ध ने आरोप लगाया कि कई दिनों से पीएम आवास योजना के लिए दर-दर भटकने के बाद भी उन्हें कोई लाभ नहीं मिल रहा है. उन्होंने कहा कि उनकी शिकायत सुनने के बजाय कर्मचारी उन्हें बार-बार लौटा देते हैं.

रिपोर्ट- राज किशोर

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!