पेट्रोल-डीजल के दाम में फिर लगी आग, 10 दिनों में चौथी बार बढ़े रेट, देखें MP के शहरों में कितने में मिल रहा तेल

Petrol Diesel Price Hike MP: देश में पेट्रोल और डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों ने आम आदमी की चिंताएं बढ़ा दी हैं. मई महीने में चौथी बार तेल कंपनियों ने ईंधन की कीमतें बढ़ाई हैं. इस ताजा बढ़ोतरी के बाद पेट्रोल ₹2.61 प्रति लीटर और डीजल ₹2.71 प्रति लीटर महंगा हो गया है. इसका असर मध्य प्रदेश के लोगों पर भी पड़ेगा, क्योंकि वहां भी कीमतें बढ़ गई हैं.

10 दिनों में चौथी बार बढ़े रेट

पिछले 10 दिनों में यह चौथी बढ़ोतरी है, जिससे मई में अब तक कुल ₹7 की बढ़ोतरी हो गई है. इससे पहले 23 मई को पेट्रोल की कीमतों में 87 पैसे प्रति लीटर और डीजल की कीमतों में 91 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई थी. 15 मई को ₹3 प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई थी. इसके बाद 19 मई को कीमतों में लगभग 90 पैसे की बढ़ोतरी हुई. यह चौथी बार है जब सिर्फ दस दिनों में कीमतें बढ़ाई गई हैं.

एमपी के प्रमुख शहरों में पेट्रोल का नया रेट

मध्य प्रदेश के प्रमुख शहरों में पेट्रोल की कीमतें 114 रुपए से ऊपर पहुंच गई हैं. 'गुड रिटर्न्स' वेबसाइट के अनुसार भोपाल में पेट्रोल 114.65 रुपए, ग्वालियर में 114.48 रुपए, जबलपुर में 114.39 रुपए, इंदौर में 114.44 रुपए और उज्जैन में 115.03 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है.

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कितने में मिल रहा डीजल?

'गुड रिटर्न्स' वेबसाइट के अनुसार डीजल की कीमत भोपाल में 99.74 रुपए, इंदौर में 99.57 रुपए, ग्वालियर में 99.59 रुपए, जबलपुर में 99.52 रुपए और उज्जैन में 100.11 रुपए प्रति लीटर दर्ज की गई है.

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