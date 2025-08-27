MP News: नेता वादे करते रहे! मैहर का गांव सड़क के लिए तरसता रहा, बीमार को पालकी पर ले जाने की नौबत
Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2899109
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

MP News: नेता वादे करते रहे! मैहर का गांव सड़क के लिए तरसता रहा, बीमार को पालकी पर ले जाने की नौबत

Maihar News: मैहर से मानवता को शर्मसार करने वाली तस्वीर सामने आई है. यहां सड़क न होने के कारण बीमार मरीज को पालकी पर उठाकर करीब 2 किलोमीटर कीचड़ भरे रास्ते से सड़क तक ले जाया गया. 

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Aug 27, 2025, 08:45 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

MP News: नेता वादे करते रहे! मैहर का गांव सड़क के लिए तरसता रहा, बीमार को पालकी पर ले जाने की नौबत

Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेश के मैहर जिले में विकास के तमाम दावों की पोल खोलती एक तस्वीर ने सबको चौंका दिया है. ग्राम पंचायत बंशीपुर के लोग आज भी मूलभूत सड़क सुविधाओं से वंचित हैं. नतीजा यह है कि किसी भी आपात स्थिति में एंबुलेंस गांव तक नहीं पहुंच पाती. हाल ही में अचानक बीमार पड़े 42 वर्षीय एक व्यक्ति को चार लोगों ने पालकी में बिठाकर 2 किलोमीटर तक कीचड़ भरे रास्ते से सड़क तक पहुंचाया. वहां से उसे निजी वाहन से मैहर अस्पताल ले जाया गया. ग्रामीणों का आरोप है कि सड़क की मांग पिछले 60 सालों से चल रही है, लेकिन नेताओं ने चुनावी वादों के अलावा कभी कोई ठोस कदम नहीं उठाया. हालात इतने खराब हैं कि बारिश के मौसम में गर्भवती महिलाओं, स्कूली बच्चों और मरीजों को भी पालकी या पैदल सफर करना पड़ता है.

यह भी पढ़ें: गणपति को बताया ईदगाह का राजा, पोस्टर पर मुस्लिम समाज ने जताई आपत्ति, बाद में हटाया

 

Add Zee News as a Preferred Source

मरीज को पालकी में ले जाया गया
दरअसल, मैहर से सामने आई इस तस्वीर ने सरकार के विकास के दावों की पोल खोल दी है. ग्राम पंचायत बंशीपुर में सड़क न होने के कारण एक बीमार व्यक्ति को पालकी पर अस्पताल ले जाना पड़ा. 42 वर्षीय दीनदयाल पाल की अचानक तबीयत खराब हो गई, लेकिन उनके गांव तक एंबुलेंस नहीं पहुंच सकी. इसके बाद ग्रामीणों ने उन्हें बांस की पालकी में बिठाकर कीचड़ भरे रास्ते से करीब 2 किलोमीटर पैदल चलकर पहुंचाया, जहां से उन्हें निजी वाहन से मैहर अस्पताल पहुंचाया गया. ग्रामीणों ने इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिससे इलाके की बदहाली उजागर हो गई.

मानवता को शर्मसार कर देने वाली तस्वीर
बता दें कि मैहर के कई गांव आजादी के दशकों बाद भी सड़क जैसी मूलभूत सुविधा से वंचित हैं. यहां की ग्राम पंचायत बंशीपुर के सैकड़ों लोग आज भी एक अदद मोटर योग्य सड़क सुविधा के लिए तरस रहे हैं. मरीज को अस्पताल ले जाने के लिए एंबुलेंस गांव तक नहीं पहुंच पा रही हैं. उन्हें पालकी के सहारे चार कंधों पर ढोना पड़ रहा है. जानकारी के अनुसार बंशीपुर गांव में दीनदयाल पाल उम्र 42 वर्ष की अचानक तबीयत खराब हो गई, जिन्हें बीमार हालत में पालकी पर करीब 2 किलोमीटर पैदल कीचड़ से होकर सड़क तक पहुंचाया गया, यहां से निजी वाहन के जरिए उन्हें इलाज के लिए मैहर अस्पताल ले जाया गया. ग्रामीणों ने इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल किया है.

यह भी पढ़ें: माँ–बाप पहले ही नहीं रहे, अब भाई भी चला गया, बहन बोली-नहीं चाहिए सरकारी मदद, लौटाए पैसे

 

ग्रामीणों ने लगाया आरोप
ग्रामीणों की मानें तो यह समस्या 60 सालों से भी ज़्यादा समय से बनी हुई है. गर्भवती महिलाएं हों या स्कूली बच्चे, बरसात के मौसम में सभी को जूझना पड़ता है. कई बार तो समय पर अस्पताल न पहुंच पाने के कारण मरीज़ों की मौत भी हो जाती है. ग्रामीणों का आरोप है कि कई दशक बीत जाने के बावजूद नेताओं ने सड़क निर्माण की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया है. चुनाव आते ही विकास के दावे किए जाते हैं, लेकिन जीत के बाद वादे सिर्फ़ कागज़ों तक ही सीमित रह जाते हैं.

रिपोर्ट- नजीम सौदागर

 

मध्य प्रदेश हर खबर पढ़ने के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi. भोपाल की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.

 

TAGS

maihar newsmp news

Trending news

maihar news
नेता वादे करते रहे! गांव सड़क के लिए तरसता रहा, बीमार को पालकी पर ले जाने की नौबत
mp news
प्यार की सजा... मौत! पसंद की शादी चाहती थी बेटी, पिता ने इज्जत बचाने घोट दिया गला
mp news
गणपति को बताया ईदगाह का राजा, पोस्टर पर मुस्लिम समाज ने जताई आपत्ति, बाद में हटाया
bhopal news
आंख बंद करके किया रोड का निर्माण! 90 डिग्री ब्रिज के बाद बनाई हैंडपंप वाली सड़क
chhattisgarh news
छत्तीसगढ़-महाराष्ट्र सीमा पर मुठभेड़, 3 महिलाओं समेत 4 नक्सली ढेर, हथियार बरामद
shahdol news
माँ–बाप पहले ही नहीं रहे, अब भाई भी चला गया, बहन ने लौटाई सरकारी मदद की राशि
mp news
MP News: क्या मिल गई रायसेन की लापता निकिता ? पुलिस परिजनों संग पंजाब रवाना
indore news
'मुझे इंसाफ दिलाना', मरने से पहले बेटे ने मां से लगाई गुहार, वीडियो बनाकर दी जान
sheopur
इंस्टाग्राम की दोस्ती पड़ी भारी! ऑनलाइन फ्रेंड ने किया श्योपुर की लड़की का अपहरण
mp news
BJP विधायक ने कलेक्टर को मारने के लिए उठाया हाथ, गाली देते हुए दी धमकी, हुई बहस
;