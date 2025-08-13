'सरकारी योजना के साथ दुल्हन भी साथ दी जाए!' MP के कुंवारे लड़के ने सरकार से की डिमांड
Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2879400
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

'सरकारी योजना के साथ दुल्हन भी साथ दी जाए!' MP के कुंवारे लड़के ने सरकार से की डिमांड

MP News: गुना में एक शख्स ने सरकार से दुल्हन की मांग की है. शख्स का कहना है कि प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 के तहत योजना का लाभ लेने के लिए पत्नी का होना जरूरी है, मेरी शादी नहीं हुई तो सरकार घर संग दुल्हन योजना की शुरूआत करे.

 

Written By  Zee News Desk|Edited By: Arpit Pandey|Last Updated: Aug 13, 2025, 06:25 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

guna news
guna news

PM Awas Yojana 2 Guna News: मध्य प्रदेश के गुना से अजीबो गरीब मामला सामने आया है. यहां एक अविवाहित शख्स ने सरकार से बड़ी अतरंगी डिमांड की है. डिमांड करते  हुए शख्स ने कहा कि सरकारी योजनाओं के साथ दुल्हन भी साथ में देनी चाहिए. सरकार से दुल्हन की मांग करने वाला शख्स दिव्यांग है जिसकी शादी नहीं हुई है. शख्स को प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 की गाइडलाइन की वजह से घर मुहैया नहीं कराया गया है. हालांकि कुछ महीने पहले प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 के तहत शख्स का नाम लिस्ट में शामिल किया गया था.

सरकार योजनाओं के साथ दुल्हन भी दे..
ये पूरी घटना गुना के आरोन की है. यहां जनसुनवाई में पहुंचे एक शख्स ने सरकार से दुल्हन की मांग की है. शख्स का नाम पवन है जो दिव्यांग है. अपनी परेशानी लेकर जनसुनवाई में पहुंचे पवन ने कलेक्टर के सामने दुल्हन की मांग कर दी. पवन की इस मांग को सुनते ही वहां मौजूद लोग हंसने लगे. पवन ने बताया  कि प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 की गाइडलाइन की वजह उन्हें योजना का पात्र बनने से अपात्र कर दिया गया है, हालांकि दो महीने पहले ही उनका नाम आवास योजना के लिए स्वीकृत हुआ था. उन्हें नोटिस आया है कि अविवाहित होने की वजह से वे योजना के लिए पात्र नहीं है.

कुंवारापन है बड़ी वजह
दरअसल, प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 के तहत हितग्रही का शादीशूदा होना जरूरी है. पवन कुंवारे है और इसी कुंवारेपन की वजह से उन्हें योजना से अपात्र कर दिया गया है. योजना में हितग्रहियों की लिस्ट के जांच के बाद पवन के पास नगर परिषद की ओर से नोटिस भेजा गया जिसमें लिखा था कि, आवेदन में पति या पत्नी का नाम दर्ज नहीं है. जांच में आप अविवाहित पाए गए है. योजना के गाइडलाइन के अनुसार सिंगल इस योजना के पात्र नहीं है. हालांकि अगर आप तीन दिन में अपनी शादी का सबूत जमा करते हैं तो आप योजना के तहत पात्र माने जाएंगे, नहीं तो योजना से आपका नाम हटा दिया जाएगा.

घर संग दुल्हन योजना की हो शुरूआत
तीन दिन में शादी का अल्टीमेटम देख पवन के होश उड़ गए. जनसुनवाई में अपनी परेशानी लेकर पहुंचे पवन से कलेक्टर से मदद की गुहार लगाई. पवन ने कहा कि, तीन दिन में शादी करना ये क्या कोई सरकारी योजना है? अगर साथी के बगैर घर नहीं मिल सकता तो सरकार घर संग दुल्हन योजना शुरू कर दें ताकी बाद में शादी का झंझट ही खत्म हो जाए. वहीं इस मामले की गंभीरता को देखते हुए कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों से इस मामले की जांच और उनसे राय मसवरा लिया है.

मध्य प्रदेश हर खबर पढ़ने के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi. गुना की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.

सोर्स: पत्रिका

TAGS

guna news

Trending news

ashoknagar news
'हवाई जहाज दिलवाइए कलेक्टर साहब', खेत जाने के लिए किसानों ने की अनोखी डिमांड, जानिए
MP Crime News
MP Crime-बेटे बने जल्लाद, जबलपुर में 'कपूतों' ने पिता की हत्या की, 10 किमी दूर फेंका
bhopal news
Big Breaking: भोपाल में क्लोरीन गैस फैलने की संभावना से सनसनी, कई रूट डायवर्ट
mp news
आजादी के जश्न में शामिल हुआ वक्फ बोर्ड,MP की सभी संपत्तियों पर तिरंगा फहराने का आदेश
mp news
यूरिया न मिलने से खेतों में खड़ी फसलें बर्बाद, किसान कर रहे हैं अपनी फसल नष्ट
mp news
मास्टर प्लान से एमपी की सड़कें होंगी चकाचक, हर कोने तक पहुंचेगी विकास की रफ्तार
guna news
देवा पारदी मौत केस में नया मोड़, CBI ने TI को हिरासत में लिया, आरोप नहीं है स्पष्ट
Dewas News in hindi
MP में BJP विधायक का बड़ा बयान, 'ताजमहल को तेजोमहल कहा जाए'
rewa news
कांग्रेस विधायक का विवादित बयान, मंच से कहा-डिप्टी CM मिट्‌टी खाने वाला कीड़ा
Janjgir-Champa Agniveer recruitment
पूरे छत्तीसगढ़ में टॉप पर जांजगीर-चांपा के युवा, अग्निवीर भर्ती में 866 ने मारी बाजी
;