'सरकारी योजना के साथ दुल्हन भी साथ दी जाए!' MP के कुंवारे लड़के ने सरकार से की डिमांड

PM Awas Yojana 2 Guna News: मध्य प्रदेश के गुना से अजीबो गरीब मामला सामने आया है. यहां एक अविवाहित शख्स ने सरकार से बड़ी अतरंगी डिमांड की है. डिमांड करते हुए शख्स ने कहा कि सरकारी योजनाओं के साथ दुल्हन भी साथ में देनी चाहिए. सरकार से दुल्हन की मांग करने वाला शख्स दिव्यांग है जिसकी शादी नहीं हुई है. शख्स को प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 की गाइडलाइन की वजह से घर मुहैया नहीं कराया गया है. हालांकि कुछ महीने पहले प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 के तहत शख्स का नाम लिस्ट में शामिल किया गया था.

सरकार योजनाओं के साथ दुल्हन भी दे..

ये पूरी घटना गुना के आरोन की है. यहां जनसुनवाई में पहुंचे एक शख्स ने सरकार से दुल्हन की मांग की है. शख्स का नाम पवन है जो दिव्यांग है. अपनी परेशानी लेकर जनसुनवाई में पहुंचे पवन ने कलेक्टर के सामने दुल्हन की मांग कर दी. पवन की इस मांग को सुनते ही वहां मौजूद लोग हंसने लगे. पवन ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 की गाइडलाइन की वजह उन्हें योजना का पात्र बनने से अपात्र कर दिया गया है, हालांकि दो महीने पहले ही उनका नाम आवास योजना के लिए स्वीकृत हुआ था. उन्हें नोटिस आया है कि अविवाहित होने की वजह से वे योजना के लिए पात्र नहीं है.

कुंवारापन है बड़ी वजह

दरअसल, प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 के तहत हितग्रही का शादीशूदा होना जरूरी है. पवन कुंवारे है और इसी कुंवारेपन की वजह से उन्हें योजना से अपात्र कर दिया गया है. योजना में हितग्रहियों की लिस्ट के जांच के बाद पवन के पास नगर परिषद की ओर से नोटिस भेजा गया जिसमें लिखा था कि, आवेदन में पति या पत्नी का नाम दर्ज नहीं है. जांच में आप अविवाहित पाए गए है. योजना के गाइडलाइन के अनुसार सिंगल इस योजना के पात्र नहीं है. हालांकि अगर आप तीन दिन में अपनी शादी का सबूत जमा करते हैं तो आप योजना के तहत पात्र माने जाएंगे, नहीं तो योजना से आपका नाम हटा दिया जाएगा.

घर संग दुल्हन योजना की हो शुरूआत

तीन दिन में शादी का अल्टीमेटम देख पवन के होश उड़ गए. जनसुनवाई में अपनी परेशानी लेकर पहुंचे पवन से कलेक्टर से मदद की गुहार लगाई. पवन ने कहा कि, तीन दिन में शादी करना ये क्या कोई सरकारी योजना है? अगर साथी के बगैर घर नहीं मिल सकता तो सरकार घर संग दुल्हन योजना शुरू कर दें ताकी बाद में शादी का झंझट ही खत्म हो जाए. वहीं इस मामले की गंभीरता को देखते हुए कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों से इस मामले की जांच और उनसे राय मसवरा लिया है.

