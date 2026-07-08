PM मोदी को मिला इंडोनेशिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, CM मोहन यादव बोले- हमारे लिए गर्व का विषय

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मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'बिंटांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया' से सम्मानित किए जाने पर हर्ष व्यक्त किया है. उन्होंने कहा है कि यह प्रत्येक भारतीय के लिए गौरवमयी क्षण है. यह प्रतिष्ठित सम्मान प्रधानमंत्री मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व, भारत की बढ़ती वैश्विक प्रतिष्ठा और भारत-इंडोनेशिया के सुदृढ़ सामरिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संबंधों का सशक्त प्रमाण है। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा इंडोनेशियाई संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित किया जाना भारत के लिए गर्व का विषय है.
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बीते कुछ समय में भारत और इंडोनेशिया के संबंधों में एक नई ऊर्जा, नया विश्वास और नई गहराई आई है। हम विकास, सुरक्षा, तकनीक, संस्कृति और शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम बढ़ा रहे हैं.
इंडोनेशिया के राष्ट्रपति का माना आभार
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि पिछले वर्ष जब कश्मीर के पहलगाम में जघन्य आतंकवादी हमला हुआ था तब इंडोनेशिया भारत के साथ मजबूती से खड़ा रहा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रधानमंत्री मोदी को इस सर्वोच्च सम्मान प्रदान करने पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो का आभार व्यक्त किया है.
यशस्वी प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी को इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान "Bintang Adipurna of the Republic of Indonesia" से सम्मानित किया जाना प्रत्येक भारतीय के लिए गौरवमयी क्षण है।
यह प्रतिष्ठित सम्मान प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व, भारत की बढ़ती वैश्विक… pic.twitter.com/XehdLFtXM2
— Dr Mohan Yadav (@DrMohanYadav51) July 7, 2026
पीएम मोदी का इंडोनेशिया दौरा रहा खास
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हालिया इंडोनेशिया यात्रा से जुड़ा एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें उनकी यात्रा की खास झलकियां दिखाई गई हैं. वीडियो में उन्हें मिले गर्मजोशी भरे स्वागत, भारत-इंडोनेशिया संबंधों की नई मजबूती, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ मुलाकात और भारतीय समुदाय के साथ बिताए गए समय को प्रमुखता से दिखाया गया है.
The India-Indonesia friendship is strong and vibrant!@prabowo pic.twitter.com/U57syfi670
— Narendra Modi (@narendramodi) July 8, 2026