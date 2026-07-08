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PM मोदी को मिला इंडोनेशिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, CM मोहन यादव बोले- हमारे लिए गर्व का विषय

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बीते कुछ समय में भारत और इंडोनेशिया के संबंधों में एक नई ऊर्जा, नया विश्वास और नई गहराई आई है। हम विकास, सुरक्षा, तकनीक, संस्कृति और शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम बढ़ा रहे हैं.

Written ByZee News Desk
Published: Jul 08, 2026, 02:13 PM IST|Updated: Jul 08, 2026, 02:13 PM IST
PM मोदी को मिला इंडोनेशिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, CM मोहन यादव बोले- हमारे लिए गर्व का विषय
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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