PM मोदी को नॉर्वे का सर्वोच्च सम्मान, CM मोहन यादव बोले- राष्ट्र के लिए गर्व का विषय

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नॉर्वे का आधिकारिक दौरा रणनीतिक रूप से भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण रही है, क्योंकि इस यात्रा के दौरान भारत और नॉर्वे ने अपने द्विपक्षीय संबंधों को एक नए स्तर पर ले जाते हुए 'ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप' में बदल दिया है. इसके साथ ही ही नॉर्वे में पीएम नरेंद्र मोदी को नॉर्वे के प्रतिष्ठित नागरिक और राजकीय सम्मान 'ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नार्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट' से सम्मानित किया गया है. उनको सम्मान मिलने पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने खुशी जाहिर की है. सीएम डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नॉर्वे के प्रतिष्ठित नागरिक और राजकीय सम्मान से सम्मानित किया जाना राष्ट्र के लिए गर्व का विषय है.

विश्व पटल पर भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा का प्रमाण



मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिले इस विशेष सम्मान के लिए बधाई दी. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को 'ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नार्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट' से सम्मानित किया गया है. यह भारत और नॉर्वे के बीच मजबूत होते संबंधों का प्रतीक है. यही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री मोदी को प्राप्त 32वां सम्मान, विश्व पटल पर भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा का प्रमाण भी है.

आज नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम द्वारा आदरणीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी ‘Grand Cross of the Royal Norwegian Order of Merit’ से सम्मानित हुए हैं। Add Zee News as a Preferred Source यह भारत और नॉर्वे के बीच मजबूत होते संबंधों का प्रतीक है।#PMModiInNorway pic.twitter.com/j64Y8UZI0p — Dr Mohan Yadav (@DrMohanYadav51) May 18, 2026

इसलिए मिलता है यह सम्मान

उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नॉर्वे के सम्राट हेराल्ड पंचम द्वारा प्रतिष्ठित सम्मान से सम्मानित किया गया है. विदेशी राष्ट्राध्यक्षों को प्रदान किया जाने वाला यह पुरस्कार नॉर्वे का सर्वोच्च सम्मान है. यह सम्मान नॉर्वे तथा मानवता के हित में उत्कृष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है.

भारत नॉर्डिक देशों के साथ काम करने को प्रतिबद्ध: PM मोदी

पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में ये भी कहा, 'भारत और नॉर्वे के बीच आर्थिक रिश्ते लगातार मजबूत हो रहे हैं. नॉर्वे के सरकारी वेल्थ फंड्स ने भारतीय बाजारों में निवेश किया है. भारत नॉर्डिक देशों के साथ काम करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है.'