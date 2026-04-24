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अयोध्या से मुंबई...बनारस से पुणे, पीएम मोदी देंगे एमपी को दो नई ट्रेनों की सौगात, जानें कहां-कहां होगा ठहराव?

Amrit Bharat Express MP: देश के प्रधानमंत्री मोदी 28 अप्रैल को अमृत भारत एक्सप्रेस की दो नई ट्रेनों का उद्घाटन करेंगे. ये ट्रेनें जबलपुर-अयोध्या-मुंबई और बनारस-पुणे रूट पर चलेंगी. इन ट्रेनों से मध्य प्रदेश के लाखों यात्रियों को फायदा होगा.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Apr 24, 2026, 05:27 PM IST
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New Trains from Madhya Pradesh
New Trains from Madhya Pradesh

New Trains from Madhya Pradesh: मध्य प्रदेश के रेल यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है. जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 अप्रैल को 'अमृत भारत एक्सप्रेस' की दो नई ट्रेनों का उद्घाटन करेंगे. केंद्र सरकार की यह पहल राज्य के प्रमुख शहरों की कनेक्टिविटी को उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के साथ और अधिक मजबूत बनाएगी. इन आधुनिक ट्रेनों से न सिर्फ किफायती सफर होगा, बल्कि यात्रियों के समय की भी बचत होगी. प्रदेश के औद्योगिक और धार्मिक केंद्रों को जोड़ने वाला यह कदम विकास की नई राह खोलेगा.

मिली जानकारी के मुताबिक, पहली ट्रेन का रूट विशेष रूप से जबलपुर और सतना के लोगों के लिए वरदान साबित होगा. यह गाड़ी अयोध्या कैंट से शुरू होकर मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस तक जाएगी. यात्रा के दौरान यह ट्रेन प्रयागराज, मानिकपुर, सतना, जबलपुर और इटारसी जैसे महत्वपूर्ण स्टेशनों पर ठहरेगी. इस नई सुविधा से अब संस्कारधानी और आसपास के क्षेत्रों के यात्रियों को भगवान राम की नगरी अयोध्या और सपनों के शहर मुंबई जाने के लिए एक तेज और सीधा विकल्प मिल जाएगा, जिससे लंबी दूरी का सफर अब बेहद आसान हो जाएगा.

बनारस से पुणे तक सफर
इसके अलावा, दूसरी ट्रेन बनारस से पुणे (हडपसर) के बीच पटरियों पर दौड़ेगी, जो भोपाल और नर्मदापुरम संभाग के यात्रियों के लिए राहत लेकर आएगी. यह ट्रेन बीना, भोपाल के रानी कमलापति स्टेशन, नर्मदापुरम और इटारसी से होते हुए पुणे तक का सफर तय करेगी. इस कनेक्टिविटी के जरिए मध्य प्रदेश की राजधानी से बनारस के घाटों और पुणे के आईटी हब तक पहुंचना अब चुटकियों का काम होगा. खासकर नौकरीपेशा लोगों और तीर्थयात्रियों को बार-बार ट्रेन बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी. 

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क्या-क्या मिलेगी सुविधाएं?
बता दें कि इन अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को आम आदमी की लग्जरी ट्रेन कहा जाता है. यह पूरी तरह से गैर-वातानुकूलित यानी नॉन एसी होने के बावजूद किसी प्रीमियम ट्रेन से कम नहीं है. इसमें यात्रियों के आराम के लिए आधुनिक शौचालय, मोबाइल होल्डर, हर शीट पर चार्जिंग प्वाइंट और फोल्डेबल स्नैक टेबल जैसी स्मार्ट सुविधाएं दी गई हैं. इसकी सीटें भी पहले से कहीं ज्यादा आरामदायक और बेहतर कुशन वाली हैं. कुल मिलाकर कम बजट में बेहतरीन सुविधाएं और सुरक्षित सफर मिलेगा. 

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