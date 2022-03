PM मोदी ने CM शिवराज की तारीफ में कही बड़ी बात, बताई लोकप्रियता की वजह?

नई दिल्लीः मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज अपना 63वां जन्मदिन मना रहे हैं. इस दौरान उन्हें विभिन्न राजनीति शख्सीयतों द्वारा जन्मदिन की बधाई दी जा रही है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सीएम शिवराज को खास अंदाज में शुभकामनाएं दी हैं. जिसके चलते पीएम मोदी के इस ट्वीट की खूब चर्चा हो रही है. दरअसल पीएम मोदी ने ट्वीट में लिखा कि "मध्य प्रदेश के स्फूर्तिवान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को जन्मदिन की शुभकामनाएं. उनका विकासपरक नेतृत्व, प्रशासनिक क्षमता और मानवीयता उन्हें अनगिनत लोगों के बीच लोकप्रिय बनाती है. उनके लंबे और स्वस्थ जीवन के लिए शुभकामाएं."

प्रधानमंत्री मोदी के इस ट्वीट पर सीएम शिवराज ने धन्यवाद देते हुए कहा कि हम सभी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में काम कर रहे हैं. सीएम शिवराज का जन्मदिन प्रदेश भाजपा कार्यालय में भी सेलिब्रेट किया गया. इस मौके पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा समेत अनेक भाजपा नेताओं, विधायकों और मंत्रियों ने पौधे लगाए. बता दें कि सीएम शिवराज सिंह चौहान पर्यावरण के प्रति जागरुकता लाने के लिए करीब एक साल से रोजाना एक पेड़ लगा रहे हैं.

Birthday greetings to MP’s dynamic CM Shri @ChouhanShivraj Ji. His development oriented leadership, administrative skills and humility have endeared him to countless people. Praying for his long and healthy life.

— Narendra Modi (@narendramodi) March 5, 2022