एक का हाथ फटा...2 बेहोश, मैहर पीएम श्री कन्या विद्यालय में प्राचार्या की तानाशाही, छात्राओं से मारपीट का आरोप

Maihar PM Shri Kanya Vidyalaya News: मैहर के रामनगर स्थित पीएम श्री कन्या विद्यालय में प्राचार्या संतोष पटेल पर तीन छात्राओं के साथ मारपीट का आरोप लगा. इस दौरान एक छात्रा का हाथ भी फट गया और उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया.
Maihar Girls School Assault: मैहर जिले के रामनगर स्थित पीएम श्री कन्या विद्यालय में सोमवार को तीन छात्राएं अचानक बेहोश होकर गिर पड़ीं. मिली जानकारी के अनुसार, यह घटना विद्यालय की प्राचार्या संतोष पटेल द्वारा कथित तौर पर मारपीट किए जाने के कारण हुई. वहीं छात्राओं ने आरोप लगाया है कि प्राचार्या ने उन्हें बेहोश होने तक पीटा. यह मामला सामने आते ही स्थानीय प्रशासन में हड़कंप मच गया.
वहीं मिली जानकारी के अनुसार, प्राचार्य पहले कस्तूरबा हॉस्टल की प्रभारी रही हैं. उस समय उन्होंने टाइम-बेटाइम हॉस्टर में प्रवेश कर अभद्रता की थी, जिसके बाद उन्हें प्रभारी पद से हटा दिया गया था. इस बात से आहत होकर प्राचार्य ने आज छात्राओं के साथ मारपीट की. इस दौरान एक छात्रा का हाथ भी फट गया. वहीं उसे इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया गया है.
प्रशासन ने लिया एक्शन
घटना की जानकारी मिलते ही एसडीएम के निर्देश पर तहसीलदार विद्यालय पहुंचे और छात्राओं का बयान लिया. स्थानीय प्रशासन ने मामले की गंभीरता को देखते हुए त्वरित कदम उठाए. स्कूल और आसपास के लोग इस घटना को लेकर चिंतित हैं और मामले की जांच जारी है. प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और छात्राओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी. (रिपोर्टः नजीम सौदागर, मैहर)
