Sagar News: बच्चे नहीं इस स्कूल में लगती है करैत, रसेल और कोबरा जैसे सांपों की क्लास! 15 दिनों में इतने सांपों ने...
Madhya Pradesh - MP

Sagar News: बच्चे नहीं इस स्कूल में लगती है करैत, रसेल और कोबरा जैसे सांपों की क्लास! 15 दिनों में इतने सांपों ने...

MP News: मध्य प्रदेश के सागर के एक ऐसे कन्या स्कूल के बारे में बताने जा रहे हैं, जहां का क्लासरूम इन दिनों जहरीले सांपों का अड्डा हो गया है. यहां कक्षाओं से हर दिन कोबरा, रसेल और करेत जैसे जहरीले सांप निकल रहे हैं. सांपों की वजह से छात्राओं और शिक्षकों में दहशत का माहौल है. 

Written By  Shubham Kumar Tiwari|Edited By: Zee News Desk|Last Updated: Aug 10, 2025, 07:07 AM IST
Meta AI (सांकेतिक तस्वीर)
Meta AI (सांकेतिक तस्वीर)

Poisonous Snakes in Sagar school: बारिश का सीजन चल रहा है. ऐसे में इन दिनों सांपों का निकलना आम बात है. लेकिन जब सांपों का आतंक घर या साफ-सूथरे सुरक्षित जगहों पर होने लगता है तो लोग दहशत में आ जाते हैं. ऐसा ही कुछ हुआ है, सागर के एक सरकारी स्कूल में, जहां स्कूल की क्लास में जहां बच्चों को पढ़ाया जाता है, वहां हर रोज करैत, रसेल और कोबरा जैसे खतरनाक सांप निकल रहे हैं. 15 दिनों के भीतर यहां 29 से अधिक खतरनाक सांप निकल चुके हैं. छात्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने स्कूल पर ताला लगा दिया है.

दूसरे जगह शिफ्ट होंगी कक्षाएं
दरअसल, सागर जिले के देवरी विधानसभा के शासकीय कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल में इन दिनों लगातार सांप निकल रहे हैं. सांप निकलने की घटना से छात्र और शिक्षक दहशत में हैं. इसको लेकर एसडीएम और विकासखंड शिक्षा अधिकारी समेत सभी जिम्मेदारों को अवगत करा दिया गया है. जिसके बाद प्रशासन हरकत में आया है. स्कूल के पांच रूम बंद भी कर दिए गए हैं. वहीं, फर्शों को भी खुदवाया जा रहा है. यहां कोई बड़ी दुर्घटना ना हो. इसको लेकर बच्चों को दूसरे स्कूल में शिफ्त करने की बात चल रही है

15 दिनों में 29 सांप
सांपों के निकलने से स्कूल में पढ़ने वाली करीब 1100 छात्राएं और शिक्षक-शिक्षिकाएं स्कूल नहीं जा रह हैं. बताया जा रहा है कि सोमवार से इस स्कूल की कक्षाएं पुराने सीएम राइज स्कूल में चलाई जाएंगी. 15 दिनों के भीतर यहां 29 जहरीले सांप निकल चुके हैं. इसमें ज्यादात्तर नाग-नागिन के जोड़े और कोबरा निकलने से दहशत है. 

शुरुआती दौर में तो जिन-जिन कमरों में सांप दिखा तो उसे बंद किया गया. इसके बाद वॉशरूम में भी सांप दिखा तो उसे भी बंद कर दिया गया. लेकिन सांप निकलने की घटना कम होने का नाम नहीं ले रहा है. छात्रों और शिक्षकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए स्कूल को दूसरे जगह शिफ्ट करने की बात चल रही है.

सांपों का अड्डा
सर्प विशेषज्ञों के मुताबिक, जिस जगह पर शासकीय कन्या हायर सेकंडरी स्कूल बना है, वहां वर्षो पुराने सांपों का अड्डा है. पूरे स्कूल परिसर में फर्श के नीचे करैत, रसेल, कोबरा, प्रजातियों के जहरीले सांप और नाग-नागिन का निवास है. यही वजह है कि यहां रोज जहरीले सांप निकल रहे हैं. 

सोर्स- नई दुनिया

