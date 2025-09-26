अल्ट्राटेक प्लांट के बायलर में जलाया गया 8 करोड़ का 15 टन मादक पदार्थ, 7 जिलों में बड़ी कार्रवाई

MP Police Action: मध्य प्रदेश पुलिस ने आज नशीले पदार्थों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए उज्जैन जोन के सात जिलों में जब्त किए गए. 200 केस के लगभग 15 टन अवैध मादक पदार्थों को नष्ट कर दिया. अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इस खेप की कीमत 8 करोड़ रुपये आंकी गई है. यह बड़ी कार्रवाई गृह मंत्रालय द्वारा चलाए जा रहे ''ड्रग डिस्ट्रक्शन 26/09/2025'' अभियान के तहत की गई.

​नष्ट किए गए मादक पदार्थों में मुख्य रूप से डोडाचूरा, अफीम, गांजा, स्मैक, एमडी (मेफेड्रोन) और चरस शामिल थे. इस पूरी प्रक्रिया को नीमच जिले के खोर स्थित अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट के बॉयलर में उच्च तापमान पर जलाकर पूरा किया गया, ताकि पर्यावरण को कोई नुकसान न पहुंचे.

भारी ​पुलिस बल रहा मौजूद

इस महत्वपूर्ण कार्रवाई के दौरान उज्जैन जोन के दो पुलिस महानिरीक्षक (डीआईजी) और चार जिलों के पुलिस अधीक्षक (एसपी) सहित भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद रहा. अधिकारियों की कड़ी निगरानी में यह सुनिश्चित किया गया कि पूरी प्रक्रिया पारदर्शिता और सुरक्षा के साथ संपन्न हो.

​इन जिलों के नशा पदार्थ नष्ट

​इस अभियान में नीमच, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, शाजापुर, देवास और आगर-मालवा जिलों की पुलिस द्वारा पिछले कुछ समय में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ की गई कार्रवाइयों के दौरान जब्त किए गए डोडाचूरा और अन्य नशीले पदार्थों को शामिल किया गया था. यह क्षेत्र, विशेषकर नीमच-मंदसौर, अफीम की खेती के लिए जाना जाता है और यहां मादक पदार्थों की तस्करी एक बड़ी चुनौती रही है.

अधिकारियों की पैनी नजर

​कार्रवाई के दौरान रतलाम और उज्जैन जोन के दो डीआईजी स्तर के अधिकारी व्यक्तिगत रूप से मौजूद रहे. उनके साथ नीमच, मंदसौर, रतलाम और उज्जैन के एसपी भी इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी कर रहे थे. वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति ने इस अभियान की गंभीरता को रेखांकित किया.

नशा तस्करों पर बड़ा प्रहार

​रतलाम रेंज के डीआईजी निमिष अग्रवाल ने बताया कि यह कार्रवाई नशा तस्करों के नेटवर्क पर एक कड़ा प्रहार है. गृह मंत्रालय के निर्देश पर यह अभियान चलाया गया है, यह कार्रवाई आज शुरू हुई जो शाम तक जारी रहेगी. और कार्रवाई में करीब 15 टन अवैध मादक प्रदार्थो का नष्टीकरण किया जा रहा है, जिसकी कीमत करीब 8 करोड़ रुपये है. कार्रवाई का उद्देश्य जब्त किए गए मादक पदार्थों का सुरक्षित और स्थायी रूप से निपटान करना है. (रिपोर्टः प्रीतेश शारदा, नीमच)

