Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2937473
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

अल्ट्राटेक प्लांट के बायलर में जलाया गया 8 करोड़ का 15 टन मादक पदार्थ, 7 जिलों में बड़ी कार्रवाई

Neemuch Drugs Destroy: मध्य प्रदेश के नीमच जिले में नशे के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है. पुलिस ने 8 करोड़ की लगभग 15 टन अवैध मादक पदार्थों का जरीखा नष्ट कर दिया है. बताया जा रहा है कि अल्टाटेक सीमेंट के बॉयलर में उच्च तापमान पर जलाकर नष्ट किया गया है.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Sep 26, 2025, 02:09 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

एमपी में 8 करोड़ का 15 टन मादक पदार्थ नष्ट
एमपी में 8 करोड़ का 15 टन मादक पदार्थ नष्ट

MP Police Action: मध्य प्रदेश पुलिस ने आज नशीले पदार्थों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए उज्जैन जोन के सात जिलों में जब्त किए गए. 200 केस के लगभग 15 टन अवैध मादक पदार्थों को नष्ट कर दिया. अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इस खेप की कीमत 8 करोड़ रुपये आंकी गई है. यह बड़ी कार्रवाई गृह मंत्रालय द्वारा चलाए जा रहे ''ड्रग डिस्ट्रक्शन 26/09/2025'' अभियान के तहत की गई.

​नष्ट किए गए मादक पदार्थों में मुख्य रूप से डोडाचूरा, अफीम, गांजा, स्मैक, एमडी (मेफेड्रोन) और चरस शामिल थे. इस पूरी प्रक्रिया को नीमच जिले के खोर स्थित अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट के बॉयलर में उच्च तापमान पर जलाकर पूरा किया गया, ताकि पर्यावरण को कोई नुकसान न पहुंचे.

भारी ​पुलिस बल रहा मौजूद
इस महत्वपूर्ण कार्रवाई के दौरान उज्जैन जोन के दो पुलिस महानिरीक्षक (डीआईजी) और चार जिलों के पुलिस अधीक्षक (एसपी) सहित भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद रहा. अधिकारियों की कड़ी निगरानी में यह सुनिश्चित किया गया कि पूरी प्रक्रिया पारदर्शिता और सुरक्षा के साथ संपन्न हो.

Add Zee News as a Preferred Source

​इन जिलों के नशा पदार्थ नष्ट
​इस अभियान में नीमच, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, शाजापुर, देवास और आगर-मालवा जिलों की पुलिस द्वारा पिछले कुछ समय में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ की गई कार्रवाइयों के दौरान जब्त किए गए डोडाचूरा और अन्य नशीले पदार्थों को शामिल किया गया था. यह क्षेत्र, विशेषकर नीमच-मंदसौर, अफीम की खेती के लिए जाना जाता है और यहां मादक पदार्थों की तस्करी एक बड़ी चुनौती रही है.

अधिकारियों की पैनी नजर
​कार्रवाई के दौरान रतलाम और उज्जैन जोन के दो डीआईजी स्तर के अधिकारी व्यक्तिगत रूप से मौजूद रहे. उनके साथ नीमच, मंदसौर, रतलाम और उज्जैन के एसपी भी इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी कर रहे थे. वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति ने इस अभियान की गंभीरता को रेखांकित किया.

नशा तस्करों पर बड़ा प्रहार
​रतलाम रेंज के डीआईजी निमिष अग्रवाल ने बताया कि यह कार्रवाई नशा तस्करों के नेटवर्क पर एक कड़ा प्रहार है. गृह मंत्रालय के निर्देश पर यह अभियान चलाया गया है, यह कार्रवाई आज शुरू हुई जो शाम तक जारी रहेगी. और कार्रवाई में करीब 15 टन अवैध मादक प्रदार्थो का नष्टीकरण किया जा रहा है, जिसकी कीमत करीब 8 करोड़ रुपये है. कार्रवाई का उद्देश्य जब्त किए गए मादक पदार्थों का सुरक्षित और स्थायी रूप से निपटान करना है. (रिपोर्टः प्रीतेश शारदा, नीमच)

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. आपके जिले "नीमच" की हर खबर सबसे पहले आपके पास,  क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

mp policemp news

Trending news

mp police
एमपी में में जलाया गया 8 करोड़ का 15 टन मादक पदार्थ, 7 जिलों में बड़ी कार्रवाई
mp cm helpline
सावधान! मध्य प्रदेश में सीएम हेल्पलाइन पर झूठी शिकायत करने वालों की अब खैर नहीं
chhattisgarh news
छत्तीसगढ़ में ED का बड़ा एक्शन, रायपुर-बिलासपुर में कई जगहों पर छापा
Raipur Crime News
लाखों की चोरी करने वाला आरोपी चढ़ा पुलिस के हत्थे, खाली घरों को बनाता था निशाना
damoh news
देर रात मुस्लिम इलाकों में मची खलबली, बाहरी लोगों से पुलिस ने कराई परेड; जानें वजह
mp news
MP कांग्रेस जिलाध्यक्षों की 10 दिनों की ट्रेनिंग, आखिर क्या सिखाएंगे राहुल गांधी?
pm awas yojana scam
प्रधानमंत्री आवास योजना में बड़ा झोल! सचिव-सरपंच पर वसूली के लगाए आरोप
khargone news
महिला के चक्कर में भिड़ गए दो पक्ष, धारदार हथियार से सरपंच पति समेत तीन घायल
mp news
42 लाख के जेवरों से सजी मां दुर्गा, सुरक्षा के लिए लगाए गए पुलिस गार्ड और CCTV कैमरे
maihar news
गोपाल प्रसाद भंडार के नाम से यूसुफ खान चला रहा था दुकान, ऐसे हुआ मामले का खुलासा
;