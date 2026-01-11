Advertisement
₹1500 नहीं...₹1000 में सौदा तय, फोटो देख सिलेक्ट की लड़की...पलक झपकते ही पुलिस ने कर दिया खेल, युवती समेत पति-पत्नी गिरफ्तार

Ratlam Sex Racket Case: रतलाम के औद्योगिक थाना क्षेत्र में पुलिस ने ट्रैप प्लान के जरिए मकान में चल रहे देह व्यापार का खुलासा किया. कार्रवाई में दंपत्ति और एक बंगाली युवती को गिरफ्तार किया गया है. इस दौरान मोबाइल से कई युवतियों की तस्वीरें भी बरामद की हैं.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Jan 11, 2026, 11:29 PM IST
Ratlam Sex Racket Case
Ratlam Police Raid News: रतलाम के औद्योगिक थाना क्षेत्र में एक मकान में चल रहे देह व्यापार का पुलिस ने ट्रैप प्लान बनाकर खुलासा किया है. पुलिस को काफी समय से शिकायत मिल रही थी कि यहां अनैतिक गतिविधियां चल रही हैं. सूचना की पुष्टि के बाद पुलिस ने योजना बनाकर कार्रवाई की. ग्राहक बनकर एक व्यक्ति को मकान में भेजा गया और पूरी स्थिति को पहले समझा गया. जैसे ही पुख्ता सबूत मिले, पुलिस ने महिला पुलिस के साथ मौके पर दबिश देकर कार्रवाई को अंजाम दिया.

ट्रैप प्लान के तहत भेजे गए व्यक्ति को पहले एक कमरे में बैठाया गया. इसके बाद उससे 1500 रुपये की मांग की गई. बातचीत के बाद सौदा 1000 रुपये में तय हो गया. जैसे ही उसे युवती के कमरे में भेजा गया, उसी वक्त उसने पुलिस को सूचना दे दी. सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और मकान में दबिश दी. कार्रवाई के दौरान एक महिला, एक पुरुष और एक बंगाली युवती को हिरासत में लिया गया.

आपस में पति -पत्नी
पुलिस जांच में पता चला है कि मकान में महिला और पुरुष आपस में पति-पत्नी हैं और मिलकर इस गोरखधंधे को चला रहे थे. पुलिस को उनके मोबाइल फोन से कई बंगाली युवतियों की तस्वीरें भी मिली हैं. बताया जा रहा है कि ये लोग पहले मोबाइल पर फोटो दिखाकर ग्राहक से पसंद करवाते थे और फिर तय युवती को मकान पर बुलाया जाता था. इसी तरीके से लंबे समय से यह अवैध काम चल रहा था.

पुलिस जांच में जुटी
फिलहाल, पुलिस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है. यह पता लगाया जा रहा है कि इस नेटवर्क में कोई एजेंट शामिल है या नहीं, और क्या ऑनलाइन माध्यम से भी इस धंधे को संचालित किया जा रहा था. पुलिस को शक है कि यह गिरोह बड़ा हो सकता है और अन्य शहरों से भी संपर्क हो सकता है. जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ेगी और भी बड़े खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है.

रिपोर्टः चंद्रशेखर सोलंकी, रतलाम

