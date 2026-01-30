Advertisement
अजब MP का गजब मामला, पुलिस ने कार को पहनाई हथकड़ी, शराबी ड्राइवर को छोड़ा, पुलिस स्टेशन पर दिखा अनोखा नजारा

Jabalpur News-जबलपुर में एक कार को पुलिस ने हथकड़ी लगाकर थाने में खड़ा कर दिया. कार को आरोपी की तरह हथकड़ी लगा दी गई. इस पूरे कारनामे का वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं. इस पूरे मामले में अब संबंधित कर्मचारी से स्पष्टीकरण मांगा गया है.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Jan 30, 2026, 05:43 PM IST
Police Handcuffed Car-मध्यप्रदेश के जबलपुर से एक अजब-गजब मामला सामने आया है, जिसे देख लोगों ने अपना सिर पकड़ लिया है. जबलपुर में एक शराबी ड्राइवर को छोड़कर उसकी कार को हथकड़ी पहनाकर थाने में खड़ा कर दिया गया. कार को आरोपी की तरह हथकड़ी लगाई गई. इस पूरे मामले में वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं. यह मामला लॉर्डगंज थाने का है, जहां थाना परिसर में खड़ी सफेद रंग की अर्टिगा कार के दरवाजे में हथकड़ी लगी हुई दिखाई दी. अब इस मामले में संबंधित अधिकारी से स्पष्टीकरण मांगा गया है. 

शराबी चालक के खिलाफ हुई थी कार्रवाई
जानकारी के अनुसार, कार के मालिक के खिलाफ पुलिस न शराब पीकर वाहन चलाने का मामला दर्ज किया था. पुसिस ने कार चालक के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट की धारी 185 के तहत कार्रवाई की. लेकिन बाद में ड्राइवर को छोड़ दिया गया लेकिन कार को जब्त कर लॉर्डगंज थाना परिसर में खड़ा कर दिया गया. जब कार को थाने में खड़ा किया गया तो उसमें चैन लगाने की बजाय हथकड़ी लगा दी गई. 

मुंशी से हुई गलती
थाने के सीसीटीवी कैमरे में भी यह घटनाक्रम कैद हुआ है. सीसीटीवी कैमरे के सामने एक सफेद रंग की अर्टिगा कार खड़ी नजर आ रही है, जिसके दरवाजे में हथकड़ी लगी हुई जो आमतौर पर अपराधियों को पहनाई जाती है. इस नजारे को देख ऐसा लग रहा है मानो कार ने बड़ा अपराध कर दिया है और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है. बताया जा रहा है कि थाने में ड्यूटी पर तैनात मुंशी ने वाहन में चैन न डालकर गलती से हथकड़ी लगा दी. 

कर्मचारी से मांगा गया स्पष्टीकरण 
इस मामले को लेकर कोतवाली सीएसपी रितेश शिव ने बताया कि कार ड्राइवर प्रथम कुमार निवासी दमोह नाका के खिलाफ शराब पीकर वाहन चलाने का मामला दर्ज किया गया था. दो दिन पहले कार को जब्त कर थाने लाया गया था. वहां ड्यूटी पर तैनात मुंशी ने वाहन में चैन डालने की बजाय गलती से हथकड़ी लगा दी. इस लापरवाह को लेकर संबंधित कर्मचारी से स्पष्टीकरण मांगा गया है. विस्तृत जानकारी ली जा रही है. 

