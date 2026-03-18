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इंदौर में अब पुलिस भी सुरक्षित नहीं! अवैध शराब ज़ब्त करने गई टीम पर जमकर पथराव, 2 जवान घायल

Indore News: इंदौर के सांवेर थाना क्षेत्र अंतर्गत सिमरोड गांव में अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करने पहुंची पुलिस टीम पर ग्रामीणों और माफियाओं ने जानलेवा हमला कर दिया. इस घातक हमले में दो जवान घायल हो गए हैं.

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Mar 18, 2026, 07:50 AM IST
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एआई जनरेटेड फोटो
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Indore News: मध्य प्रदेश केइंदौर के सांवेर थाना क्षेत्र अंतर्गत सिमरोड गांव में ग्रामीणों और शराब माफिया के सदस्यों ने अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करने पहुंची पुलिस टीम पर जानलेवा हमला कर दिया. अंधेरे का फायदा उठाते हुए, बदमाशों ने पुलिस पर पथराव किया, जिससे एक सब-इंस्पेक्टर और एक कांस्टेबल घायल हो गए. पुलिस को खुफिया जानकारी मिली थी कि एक घर में अवैध शराब जमा की जा रही है, जिसके आधार पर टीम वहां कार्रवाई करने पहुंची थी. रात के समय कुछ लोगों के एक समूह ने पुलिस पर पत्थर फेंके और उनका विरोध किया.  मामले में 8 नामजद समेत 11 लोगों पर केस दर्ज किया गया है. आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस की कई टीमें लगातार छापेमारी कर रही हैं.

पुलिस टीम पर जमकर पथराव
दरअसल, इंदौर ज़िले के ग्रामीण इलाकों में अवैध शराब माफ़िया की हिम्मत काफ़ी बढ़ गई है. देर रात सिमरोड गांव में पुलिस की एक टीम पर हमला किया गया. थाना प्रभारी जीएस महोबिया को एक मुखबिर से सूचना मिली थी कि गांव में एक मकान के अंदर भारी मात्रा में अवैध शराब छिपाकर रखी गई है. जब पुलिस बल छापा मारने और सूचना की पुष्टि करने के लिए मौके पर पहुंचा, तो वहां मौजूद असामाजिक तत्वों ने विरोध करना शुरू कर दिया. देखते ही देखते यह कहा-सुनी इतनी बढ़ गई कि बदमाशों ने पुलिस टीम पर पत्थर फेंकना शुरू कर दिया.

हमले में 2 जवान घायल
इंदौर ग्रामीण DSP उमाकांत चौधरी ने बताया कि सांवेर पुलिस को एक खुफिया जानकारी मिली थी, जिसमें बताया गया था कि सिमरोड के एक घर में अवैध शराब का ज़खीरा रखा हुआ है. इस सूचना पर कार्रवाई करते हुए स्टेशन इंचार्ज जी.एस. महोबिया अपनी टीम के साथ सिमरोड गांव पहुंचे थे. वहां, अंधेरे की आड़ में कुछ लोगों के एक समूह ने पुलिस टीम पर पत्थरों से हमला कर दिया. इस घटना में एक सब-इंस्पेक्टर और एक कांस्टेबल घायल हो गए.  

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यह भी पढ़ें: राजा रघुवंशी हत्याकांड के आरोपी पर फिर केस दर्ज, पड़ोसियों के साथ की मारपीट, दी धमकी

 

DSP चौधरी ने आगे बताया कि इस मामले में आठ नामज़द लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है, जबकि तीन अन्य लोगों के खिलाफ भी आरोप लगाए गए हैं. पुलिस की कई टीमें तैनात की गई हैं और वे अपराधियों को पकड़ने के प्रयासों में सक्रिय रूप से जुटी हुई हैं.

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