नए साल से एमपी में लोगों को लगेगा तगड़ा झटका! बिजली दर बढ़ाने की तैयारी में विद्युत कंपनियां, ये होंगी दरें

MP Electricity Rate Hike: मध्य प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को बड़ा महंगाई झटका मिलने जा रहा है. नए साल से बिजली कंपनियां 10 फीसदी तक बिजली दरों को बढ़ाने की योजना बना रही है. इसको लेकर बिजली कंपनियों ने मध्य प्रदेश नियामक आयोग के सामने प्रस्ताव रखा है.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Dec 11, 2025, 09:34 PM IST
MP Electricity Rates Tariff Hike: नए साल 2026 में मध्य प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं को काफी तगड़ा झटका लगने वाला है. क्योंकि मध्य प्रदेश के अंदर बिजली बनाने वाली कंपनियां बिजली दरों में बढ़ोतरी करने की तैयारी कर रही हैं. बता दें कि विद्युत कंपनियों ने मध्य प्रदेश नियामक आयोग के समक्ष लगभग 10 फीसदी तक टैरिफ बढ़ना का प्रस्ताव पेश किया है. वहीं आयोग इस प्रस्ताव पर जनता और लाभार्थियों की राय लेने के लिए जन सुनवाई आयोजित करेगा. बता दें कि जनसुनवाई की प्रक्रिया शुरू होते ही उपभोक्ताओं में नए साल के बिजली बिल को लेकर चिंता बढ़ गई है, क्योंकि पहले से महंगी बिजली का दबाव लोगों के सिर पर बढ़ा हुआ है. 

मध्य प्रदेश नियामक आयोग को दिए गए प्रस्ताव में लिखा गया है कि लाइन लॉस, महंगी बिजली उत्पादन लागत और वित्ती दबाव के कारण बिजली दरों में संशोधन आवश्यक हो गया है. वहीं कंपनी का कहना है कि वर्तमान समय में टैरिफ से खर्च की भरपाई मुश्किल हो रही है. इसलिए दरों में 10 फीसदी तक बढ़ोतरी की जरूरत पड़ रही है. हालांकि, अंतिम फैसला आयोग जन सुनवाई के बाद ही लेगा. सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, प्रस्तावित वृद्धि पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है. वहीं शुरूआती समीक्षा के बाद आपत्तियां आमंत्रित की जाएगी. 

15 दिसंबर से जन सुनवाई
मिली जानकारी के मुताबिक, 15 दिसंबर के आसपास पहली जन सुनवाई आयोजित हो सकती है. हालांकि आयोग ने अभी औपचारिक कार्यक्रम जारी नहीं किया है. प्रस्ताव स्वीकार होने पर नए टैरिफ अगले वितीय वर्ष की शुरुआत से लागू किए जा सकते हैं. वहीं प्रस्ताव में बताया गया है कि इस साल अप्रैल से उपभोक्ता पहले ही बढ़े हुए टैरिफ का भुगतान कर रहे हैं. पिछले वर्ष कंपनियों ने 7.52% बढ़ोतरी की मांग की थी, लेकिन आयोग ने केवल 3.46% वृद्धि को मंजूरी दी थी, जिसके चलते घरेलू, गैर-घरेलू और कृषि उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त भार बढ़ा था.

टैरिफ बढ़ोतरी से राहत
उपभोक्ताओं को टैरिफ बढ़ोतरी से राहत मिलती रही है, लेकिन इस बार परिस्थितियां अलग मानी जा रही हैं. 2023 के विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान आयोग ने बढ़ोतरी की मांग के मुकाबले बहुत कम वृद्धि स्वीकृत की थी. अब जबकि प्रदेश में सहकारिता चुनाव प्रस्तावित हैं, राजनीतिक परिस्थितियों के बावजूद बड़ी राहत की उम्मीद कम लग रही है. सूत्रों का अनुमान है कि इस बार दरें 4 से 6 प्रतिशत की सीमा में तय हो सकती हैं, जिससे नए साल में बिजली बिल बढ़ना लगभग निश्चित माना जा रहा है.

