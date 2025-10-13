Advertisement
निवाड़ी में अवैध खाद भंडारण पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, 720 बोरियां, 6 पिकअप वाहन जब्त

Niwari Illegal Fertilizer Storage: निवाड़ी जिले के प्रतापपुरा गांव में जिला प्रशासन ने अवैध खाद भंडारण और कालाबाजारी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की. 720 बोरियों और 6 पिकअप वाहन जब्त किए गए, साथ ही आरोपी राघवेंद्र साहू को गिरफ्तार किया गया. खाद राजस्थान और उत्तर प्रदेश से मंगवाई जा रही थी.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Oct 13, 2025, 08:49 PM IST
Niwari News: निवाड़ी जिले के प्रतापपुरा गांव में जिला प्रशासन ने अवैध खाद भंडारण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की. प्रशासन की संयुक्त टीम ने छापामार कार्रवाई करते हुए 720 बोरियों के अवैध खाद जब्त किए हैं. इस दौरान मौके से 6 पिकअप वाहन भी जप्त किए गए. पुलिस ने खाद की कालाबाजारी में शामिल आरोपी राघवेंद्र साहू को गिरफ्तार किया है. जब्त किए गए अवैध खाद और वाहन सहित कुल कीमत करीब 66 लाख रुपये बताई जा रही है.

जांच में सामने आया कि यह अवैध खाद उत्तर प्रदेश और राजस्थान से निवाड़ी लाया जा रहा था. आरोपी राघवेंद्र साहू ने पुलिस को बताया कि खाद की खेप उसने राजस्थान से इंडिया मार्ट के माध्यम से मंगवाई थी. इसके अलावा, पुलिस ने मौके से और दस्तावेज भी जब्त किए हैं, जिससे यह स्पष्ट हो रहा है कि यह सिर्फ स्थानीय स्तर की कालाबाजारी नहीं बल्कि एक बड़े नेटवर्क का हिस्सा हो सकता है.

मामले की गहन जांच 
प्रशासन का मानना है कि यह अवैध खाद भंडारण और कालाबाजारी का नेटवर्क सीमावर्ती जिलों में सक्रिय हो सकता है. टीम अब इस पूरे मामले की गहन जांच कर रही है, ताकि पूरे नेटवर्क का पता लगाया जा सके और भविष्य में इस तरह की अवैध गतिविधियों को रोका जा सके. इस कार्रवाई से जिले में कानून व्यवस्था और प्रशासन की सक्रियता का संदेश भी गया है. (रिपोर्टः सत्येंद्र परमार, निवाड़ी)

