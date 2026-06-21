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राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जबलपुर-ग्वालियर दौरा, RDVV के 36वें दीक्षांत समारोह में होंगी शामिल, कूनो में करेंगी चीता प्रोजेक्ट की समीक्षा

President Droupadi Murmu Visit Jabalpur: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रविवार 21 जून जबलपुर और ग्वालियर दौरे पर रहेंगी. वे जबलपुर में रानी दुर्गावती विश्वविधालय (RDVV) के 36वें दीक्षांत समारोह शामिल होंगी. इस बाद राष्ट्रपति श्योपुर जाएंगी, जहां कूनो नेशनल पार्क में चीता प्रोजेक्ट की समीक्षा करेंगी.

Written ByPooja
Published: Jun 21, 2026, 08:02 AM IST|Updated: Jun 21, 2026, 08:02 AM IST
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जबलपुर-ग्वालियर दौरा, RDVV के 36वें दीक्षांत समारोह में होंगी शामिल, कूनो में करेंगी चीता प्रोजेक्ट की समीक्षा

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पूजा सिंह एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम का अहम हिस्सा हैं. पूजा की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम, और हाइपरलोकल (स्थानीय) खबरों की सटीक एवं रियल-टाइम कवरेज में है.

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU), भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद पूजा ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने Inshorts और नवभारत जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया संस्थानों में काम करते हुए न्यूज़ डेस्क ऑपरेशंस और डिजिटल जर्नलिज्म में गहरी पकड़ बनाई है.

पूजा सिंह से आप सीधे Pooja1.Singh@India.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं.

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