राज्य चुनें
President Droupadi Murmu Visit Jabalpur: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रविवार 21 जून को संस्कारधानी जबलपुर दौरे पर रहेंगी. इस दौरान वे रानी दुर्गावती विश्वविधालय (RDVV) के 36वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी. कार्यक्रम में राज्यपाल एवं कुल कुलाधिपति मंगुभाई पटेल, मुख्यमंत्री मोहन यादव, उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार, लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह, राज्यसभा सांसद सुमित्रा वाल्मीकि सहित अनेक जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहेंगे.
ऐसा होगा कार्यक्रम
चीता प्रोजेक्ट की समीक्षा करेंगी राष्ट्रपति
दीक्षांत समारोह के दौरान यूनिवर्सिटी रोड पर ट्रैफिक सुबह 11:00 बजे से दोपहर 1:15 बजे तक सामान्य यातायात प्रतिबंधित रहेगा. राष्ट्रपति का काफिला यूनिवर्सिटी गेट नंबर 2 से अंदर आएगा, जबकि गेट नंबर 3 को इमरजेंसी में बाहर निकलने के रास्ते के तौर पर तय किया गया है. VIP गाड़ियां गेट नंबर 1 पर और बाकी चार-पहिया व दो-पहिया गाड़ियां गेट नंबर 4 पर पार्क की जाएंगी. समारोह खत्म होने के बाद, राष्ट्रपति दोपहर 12:50 बजे यूनिवर्सिटी से निकलेंगे, दोपहर 1:10 बजे डुमना एयरपोर्ट पहुंचेंगे और दोपहर 1:20 बजे एयर फोर्स के खास विमान से ग्वालियर के लिए रवाना होंगे. उसके बाद राष्ट्रपति श्योपुर में कूनो नेशनल पार्क में चीता प्रोजेक्ट की समीक्षा करेंगी.
मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेट