धार में पति-पत्नी का गजब का धंधा! किराए के कमरे को बनाया अय्याशी का अड्डा, पुलिस ने सिखाया सबक
Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2895186
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

धार में पति-पत्नी का गजब का धंधा! किराए के कमरे को बनाया अय्याशी का अड्डा, पुलिस ने सिखाया सबक

Dhar News: धार जिले के एक रिहायशी इलाके में चल रहे देह व्यापार के धंधे का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है. कॉलोनी में किराए के कमरे में धंधा चला रही एक महिला और एक ग्राहक को आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ा गया.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Aug 24, 2025, 08:36 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

धार में पति-पत्नी का गजब का धंधा! किराए के कमरे को बनाया अय्याशी का अड्डा, पुलिस ने सिखाया सबक

Madhya Pradesh News In Hindi: मध्य प्रदेश के धार ज़िले के मनावर में पुलिस ने एक बड़े सेक्स रैकेट का पर्दाफ़ाश किया है. पुलिस टीम ने जौहरी कॉलोनी स्थित एक किराए के कमरे में छापा मारकर 26 वर्षीय महिला और एक ग्राहक को रंगे हाथों पकड़ा. पति-पत्नी रिहायशी इलाके में किराए के कमरे में यह अवैध धंधा चला रहे थे. पुलिस ने मौके से 4500 रुपये नकद और अन्य आपत्तिजनक सामग्री ज़ब्त की है. दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है.

यह भी पढ़ें: Dhar News: दादी की मुक्ति के चक्कर में दो पोते भी पहुंच गए यमलोक, धार में रूला देने वाला हादसा...

 

किराए के कमरे में चल रहा था देहव्यापार
दरअसल, एसडीओपी अनु बेनीवाल और उनकी टीम ने मनावर की जौहरी कॉलोनी में किराए के मकान में चल रहे देह व्यापार के धंधे का पर्दाफाश किया.  26 वर्षीय खुशबू और पति माखन पंवार अपने किराए के कमरे से देह व्यापार का धंधा चला रहे थे. एसडीओपी अनु बेनीवाल के नेतृत्व में 23 अगस्त को की गई कार्रवाई में पुलिस ने महिला और ग्राहक को मौके से आपत्तिजनक हालत में पकड़ा. इतना ही नहीं पुलिस ने वहां से कई सामान भी बरामद किया है.

यह भी पढ़ें: धार में BJP नेता के साथ बीच सड़क पर मारपीट, अवैध शराब सप्लाई करने का आरोप, वीडियो वायरल

 

 

पुलिस को ये चीजें मिलीं
अनुविभागीय अधिकारी अनु बेनीवाल और उनकी टीम ने योजनाबद्ध तरीके से वहां दबिश दी और इस अवैध कारोबार का पर्दाफाश किया. मामला मनावर के जौहरी कॉलोनी का है. कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 4500 रुपए नकद, मोबाइल फोन और अन्य आपत्तिजनक सामग्री जब्त की. दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर मनावर थाने में अपराध दर्ज किया गया है. उनके खिलाफ अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 की धारा 3, 4, 5 और 7 के तहत मामला दर्ज किया गया है. पुलिस को उम्मीद है कि आरोपी खुशबू के मोबाइल से इस कारोबार में शामिल कई और नामों का खुलासा होगा. कार्रवाई में निरीक्षक ईश्वर सिंह चौहान, उपनिरीक्षक रानी गुप्ता, मनोज पाटीदार और महिला आरक्षक सुनीता और अनीता की सराहनीय भूमिका रही.

रिपोर्ट- कमल सोलंकी

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें  MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश  की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

dhar newsmp news

Trending news

dhar news
धार में पति-पत्नी का गजब का धंधा! किराए के कमरे को बनाया अय्याशी का अड्डा, पुलिस...
Korba News
सड़क पर नहाने पहुंचा मर्दों का झुंड! बाल्टी-मग-साबुन लेकर गड्ढे में लगाई डुबकी
chhattisgarh news
पहले ज़हर पिलाया, फिर आग में झोंका! बेटी ने बॉयफ्रेंड संग मिलकर पिता को मारा
CG News
पिता को कर्जमुक्त करने के लिए बेटे ने रची खुद की मौत की साजिश, फिर जो हुआ...
khargone news
गांव में नहीं मिला मुक्ति धाम, परिजन लाश लेकर पहुंचे पंचायत, गेट पर सजाई चिता
jashpur news
प्रिंसिपल की शर्मनाक हरकत! महिला टीचर-कर्मचारी से बोला- किसे Kiss करूं और किसे...
gwalior news
लव मैरिज से तिलमिलाए परिजन!दामाद की पीट-पीटकर बेरहमी से हत्या, पत्नी ने लगाए आरोप
Gwalior
एक पति, दो पत्नियां, ग्वालियर में रिश्तों के उलझे जाल में फंसी महिला की रहस्यमयी मौत
Ladli Behna Yojana MP
लाड़ली बहना योजना की लाभार्थी बहनें न करें ये एक गलती, वरना नहीं मिलेंगे 1250 रुपये!
Shivpuri News
पैसे का चक्कर बाबू भईया! 15 साल बाद याद आया DSP पति, घर पहुंचते ही कर दी कुटाई
;