धार में पति-पत्नी का गजब का धंधा! किराए के कमरे को बनाया अय्याशी का अड्डा, पुलिस ने सिखाया सबक

Madhya Pradesh News In Hindi: मध्य प्रदेश के धार ज़िले के मनावर में पुलिस ने एक बड़े सेक्स रैकेट का पर्दाफ़ाश किया है. पुलिस टीम ने जौहरी कॉलोनी स्थित एक किराए के कमरे में छापा मारकर 26 वर्षीय महिला और एक ग्राहक को रंगे हाथों पकड़ा. पति-पत्नी रिहायशी इलाके में किराए के कमरे में यह अवैध धंधा चला रहे थे. पुलिस ने मौके से 4500 रुपये नकद और अन्य आपत्तिजनक सामग्री ज़ब्त की है. दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है.

किराए के कमरे में चल रहा था देहव्यापार

दरअसल, एसडीओपी अनु बेनीवाल और उनकी टीम ने मनावर की जौहरी कॉलोनी में किराए के मकान में चल रहे देह व्यापार के धंधे का पर्दाफाश किया. 26 वर्षीय खुशबू और पति माखन पंवार अपने किराए के कमरे से देह व्यापार का धंधा चला रहे थे. एसडीओपी अनु बेनीवाल के नेतृत्व में 23 अगस्त को की गई कार्रवाई में पुलिस ने महिला और ग्राहक को मौके से आपत्तिजनक हालत में पकड़ा. इतना ही नहीं पुलिस ने वहां से कई सामान भी बरामद किया है.

पुलिस को ये चीजें मिलीं

अनुविभागीय अधिकारी अनु बेनीवाल और उनकी टीम ने योजनाबद्ध तरीके से वहां दबिश दी और इस अवैध कारोबार का पर्दाफाश किया. मामला मनावर के जौहरी कॉलोनी का है. कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 4500 रुपए नकद, मोबाइल फोन और अन्य आपत्तिजनक सामग्री जब्त की. दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर मनावर थाने में अपराध दर्ज किया गया है. उनके खिलाफ अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 की धारा 3, 4, 5 और 7 के तहत मामला दर्ज किया गया है. पुलिस को उम्मीद है कि आरोपी खुशबू के मोबाइल से इस कारोबार में शामिल कई और नामों का खुलासा होगा. कार्रवाई में निरीक्षक ईश्वर सिंह चौहान, उपनिरीक्षक रानी गुप्ता, मनोज पाटीदार और महिला आरक्षक सुनीता और अनीता की सराहनीय भूमिका रही.

रिपोर्ट- कमल सोलंकी

