कर्नल सोफिया मामले वाले मंत्री विजय शाह को नहीं फहराने देंगे तिरंगा, रतलाम में जमकर विरोध
कर्नल सोफिया मामले वाले मंत्री विजय शाह को नहीं फहराने देंगे तिरंगा, रतलाम में जमकर विरोध

Ratlam News: ध्वजारोहण कार्यक्रम को लेकर इस समय रतलाम में कांग्रेस और पुलिस आमने सामने है. कांग्रेस का कहना है कि जिसने कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, वो राष्ट्रीय पर्व पर तिरंगा फहराने का अधिकार नहीं रखता.

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Divya Tiwari Sharma |Last Updated: Aug 14, 2025, 05:03 PM IST
Protests in Ratlam Against Minister Vijay Shah: रतलाम में कर्नल सोफिया मामले को लेकर मंत्री विजय शाह पर कांग्रेस का जमकर गुस्सा फुट रहा है. मामला कल होने वाले ध्वजरोहनण कार्यक्रम को लेकर उठा. कांग्रेस का कहना है कि सेना का अपमान करने वाले मंत्री को ध्वजारोहण नहीं करने देंगे. प्रभारी मंत्री और प्रदेश केबिनेट मंत्री कुंवर विजय शाह के खिलाफ प्रदर्शन और पुतला दहन का सिलसिला लगातार देखने को मिल रहा है. बता दें, 15 अगस्त को रतलाम में होने वाले स्वतंत्रता दिवस के आयोजन में विजय शाह ध्वजारोहण करने वाले हैं.

बाज़ना बस स्टैंड पर विजय शाह का पुतला जलाया
रतलाम में मंत्री विजय शाह के खिलाफ कांग्रेस का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है.  प्रभारी मंत्री और प्रदेश केबिनेट मंत्री कुंवर विजय शाह के खिलाफ प्रदर्शन और पुतला दहन का सिलसिला लगातार जारी है. कांग्रेस ने इसपर खुलकर आपत्ति जताई है. कांग्रेस ने आज बाज़ना बस स्टैंड पर विजय शाह का पुतला जलाया. कांग्रेस का कहना है एक तरफ पुलिस को चकमा दिया जा रहा है. दूसरी तरफ ध्वजारोहण करेंगे. इसे लेकर किए जा रहे पुतला दहन पर काफ़ी बवाल मचा हुआ है. पुतले दहन को लेकर पुलिस और कांग्रेसियों के बीच खींचतान मची हुई है. 

स्वतंत्रता दिवस से पहले कांग्रेस की चेतावनी
कांग्रेस नेताओं का कहना है कि विजय शाह ने भारतीय सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जो सेना और देश का अपमान है. ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रीय पर्व पर तिरंगा फहराने का अधिकार नहीं होना चाहिए. कांग्रेस ने साफ चेतावनी दी है कि वे विजय शाह को रतलाम में ध्वजारोहण नहीं करने देंगे और विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा. लगातार दो दिनों से कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर नारेबाजी और पुतला दहन कर रहे हैं, जिससे शहर का माहौल गरमाया हुआ है. अब 15 अगस्त के दिन आयोजन स्थल पर माहौल कैसा रहेगा, यह देखने वाली बात होगी. पुलिस प्रशासन ने भी संभावित विवाद को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतज़ाम शुरू कर दिए हैं, ताकि स्वतंत्रता दिवस का मुख्य कार्यक्रम शांतिपूर्वक संपन्न हो सके. 

ratlam newsBJP Vijay Shah

