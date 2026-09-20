गुलाबी गैंग की कमांडर हाउस अरेस्ट, घर के बाहर 200-250 पुलिसकर्मी, सद्बुद्धि यज्ञ से पहले आखिर क्यों रोका?

पूर्णिमा वर्मा का कहना है कि सद्बुद्धि यज्ञ की सूचना सिटी कोतवाली और एसडीएम को दी गई थी. उनका कहना है कि कार्यक्रम मुख्यमंत्री के लिए रखा गया था. इसका मकसद नशे के खिलाफ आवाज उठाना था. उन्होंने आरोप लगाया कि छिंदवाड़ा जिले में जगह अवैध शराब की फैक्ट्रियां चल रही हैं, लेकिन शासन-प्रशासन का ध्यान नहीं है. पूर्णिमा वर्मा ने कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन को लेकर प्रशासन से चर्चा की थी. इसके बावजूद सुबह से पुलिस को उनके घर पर तैनात कर दिया गया है.



पुलिस तैनाती पर पूर्णिमा सवाल

पुलिस तैनाती पर पूर्णिमा वर्मा ने कहा कि 200 से 250 पुलिसकर्मी उनके घर के चारों तरफ मौजूद हैं. उन्होंने दावा किया है कि उनके मोहल्ले में लोगों की आवाजाही रोकी गई. जिससे बच्चों को आने-जाने में परेशानी हुई. उन्होंने कहा कि जब उन्होंने लिखकर दे दिया कि अनुमति नहीं मिलने पर कार्यक्रम नहीं करेंगी, तब पुलिस को वहां से चले जाना चाहिए था. उन्होंने आगे कहा कि दूर-दराज से बच्चे वाली महिलाएं आई थीं, लेकिन उन्हें घर तक आने नहीं दिया गया.