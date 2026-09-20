गुलाबी गैंग की कमांडर हाउस अरेस्ट, घर के बाहर 200-250 पुलिसकर्मी, सद्बुद्धि यज्ञ से पहले आखिर क्यों रोका?

राज्य चुनें
छिंदवाड़ा में गुलाबी गैंग की कमांडर पूर्णिमा वर्मा को पुलिस ने उनके घर पर हाउस अरेस्ट कर लिया. घर के बाहर और सड़क के दोनों तरफ पुलिसकर्मियों को तैनात कर दिया. मामला सागर जिले के शराब कांड में हुई मौतों से जुड़ा है. गुलाबी गैंग की ओर से छिंदवाड़ा के फव्वारा चौक पर प्रदर्शन और सद्बुद्धि यज्ञ का कार्यक्रम रखा गया था. पूर्णिमा वर्मा का कहना है कि वह नशा मुक्ति अभियान के तहत शांतिपूर्ण तरीके से कार्यक्रम में जाने वाली थीं, लेकिन पुलिस ने उन्हें घर से बाहर नहीं निकलने दिया.
पूर्णिमा वर्मा का कहना है कि सद्बुद्धि यज्ञ की सूचना सिटी कोतवाली और एसडीएम को दी गई थी. उनका कहना है कि कार्यक्रम मुख्यमंत्री के लिए रखा गया था. इसका मकसद नशे के खिलाफ आवाज उठाना था. उन्होंने आरोप लगाया कि छिंदवाड़ा जिले में जगह अवैध शराब की फैक्ट्रियां चल रही हैं, लेकिन शासन-प्रशासन का ध्यान नहीं है. पूर्णिमा वर्मा ने कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन को लेकर प्रशासन से चर्चा की थी. इसके बावजूद सुबह से पुलिस को उनके घर पर तैनात कर दिया गया है.
पुलिस तैनाती पर पूर्णिमा सवाल
पुलिस तैनाती पर पूर्णिमा वर्मा ने कहा कि 200 से 250 पुलिसकर्मी उनके घर के चारों तरफ मौजूद हैं. उन्होंने दावा किया है कि उनके मोहल्ले में लोगों की आवाजाही रोकी गई. जिससे बच्चों को आने-जाने में परेशानी हुई. उन्होंने कहा कि जब उन्होंने लिखकर दे दिया कि अनुमति नहीं मिलने पर कार्यक्रम नहीं करेंगी, तब पुलिस को वहां से चले जाना चाहिए था. उन्होंने आगे कहा कि दूर-दराज से बच्चे वाली महिलाएं आई थीं, लेकिन उन्हें घर तक आने नहीं दिया गया.
नशा को लेकर पूर्णिमा के आरोप
नशे के खिलाफ अभियान को लेकर पूर्णिमा वर्मा ने सरकार और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने कहा कि शराब से हजारों-लाखों घर-परिवार बर्बाद हो रहे हैं. इसी मुद्दे पर वह आवाज उठा रही हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि 'डेली नीड्स' के नाम से आहाते चल रहे हैं, सामने से शटर गिरा रहता है. बाजू से शराब बिकती है. उन्होंने बताया कि ऐसी स्थिति में कानून-व्यवस्था पर सवाल उठता है. उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण आंदोलन में पुलिस बल तैनात करना जनता की आवाज को दबाया जा रहा है.