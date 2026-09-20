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गुलाबी गैंग की कमांडर हाउस अरेस्ट, घर के बाहर 200-250 पुलिसकर्मी, सद्बुद्धि यज्ञ से पहले आखिर क्यों रोका?

छिंदवाड़ा में गुलाबी गैंग की कमांडर पूर्णिमा वर्मा को पुलिस ने उनके घर पर हाउस अरेस्ट कर दिया. पूर्णिमा वर्मा सागर शराब कांड को लेकर फव्वारा चौक पर सद्बुद्धि यज्ञ और प्रदर्शन में शामिल होने जा रही थीं. वहीं उन्होंने पुलिस की इस कार्रवाई पर कई सवाल खड़े किए हैं.

Written ByANKIT WAIKEREdited ByManish kushawah
Published: Sep 20, 2026, 10:48 PM IST|Updated: Sep 20, 2026, 10:50 PM IST
गुलाबी गैंग की कमांडर हाउस अरेस्ट, घर के बाहर 200-250 पुलिसकर्मी, सद्बुद्धि यज्ञ से पहले आखिर क्यों रोका?
Image Credit: ZEE MEDIA

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