इंदौर में राहुल गांधी... उज्जैन में BJP-RSS के कार्यक्रम, जानिए MP के लिए क्यों अहम हैं 17-18-19 सितंबर

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लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी 19 सितंबर को इंदौर दौरे पर रहेंग. यहां छात्रों से सीधे संवाद करेंगे. इसके अलावा, उनकी समस्याएं सुनेंगे. राहुल गांधी ने युवाओं से ‘छात्रों की गूंज’ कार्यक्रम से जुड़ने की अपील की है. उन्होंने कहा कि शिक्षा व्यवस्था से परेशान युवाओं के अनुभव, समस्याएं और बदलाव की मांग इस मंच के जरिए सामने आएगी. राहुल गांधी ने सोमवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' हैंडल पर पोस्ट कर कहा कि वह 19 सितंबर को इंदौर आ रहे हैं. उनका कहना है कि वे छात्रों से मिलकर उनकी बात सुनना और उनके अनुभव जानना चाहते हैं.
राहुल गांधी ने छात्रों से कहा है कि ‘छात्रों की गूंज’ उनकी सामूहिक आवाज सामने रखने का मौका है. उन्होंने छात्रों और अभिभावकों से एक लिंक https://rahulgandhi.in/chhatron-ki-goonj साझा किया है. इस लिंक के जरिए पंजीयन करने और बड़ी संख्या में कार्यक्रम में शामिल होने की अपील की है. राहुल गांधी ने खास तौर पर उन युवाओं से जुड़ने को कहा है, जो मौजूदा शिक्षा व्यवस्था से परेशान हैं. उसमें बदलाव लाना चाहते हैं. उनका संदेश है कि छात्रों की बात सुनी जाएगी. मिलकर बदलाव की शुरुआत की जाएगी. इससे पहले भी उन्होंने छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों से शिक्षा व्यवस्था से जुड़े अनुभव, समस्याएं, प्रमाण और सुझाव साझा करने को कहा था.
19 सितंबर को इंदौर आ रहा हूं - छात्रों से मिलने, आपको सुनने, आपसे बात करने।
अगर आप या आपके अपने education system के सताए हुए हैं और चाहते हैं कि ये हालात बदलें, तो आप जानते हैं - ‘छात्रों की गूंज’ आपकी सामूहिक आवाज़ है, बदलाव की शुरुआत करने का एक मौका है।
इस लिंक पर रजिस्टर कर… pic.twitter.com/nOVAlnAYu7
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) September 14, 2026
शिक्षा व्यवस्था पर उठ रहे सवाल
राहुल गांधी का कहना है कि मौजूदा शिक्षा व्यवस्था उस पीढ़ी को पर्याप्त समर्थन देने में विफल हो रही है, जिसके भविष्य को संवारने की जिम्मेदारी उसी व्यवस्था पर है. उनका मानना है कि जिन समस्याओं को छात्र, अभिभावक और शिक्षक रोजाना झेल रहे हैं, उन्हें सुनकर ही सुधार की शुरुआत हो सकती है. अब 19 सितंबर को इंदौर में होने वाले ‘छात्रों की गूंज’ कार्यक्रम में छात्रों की आवाज सीधे राहुल गांधी तक पहुंचने की उम्मीद है. कार्यक्रम में शिक्षा व्यवस्था, छात्रों की रोजमर्रा की चुनौतियों और उनके भविष्य से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी.
BJP-RSS के नेताओं का भी MP दौरा
वहीं एमपी में अगले कुछ दिनों में सियासी गतिविधियां तेज रहने वाली हैं. राहुल गांधी के दौरे से पहले 17 सितंबर को BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन भी मध्य प्रदेश के दौरे पर आने वाले हैं. उनके मंदसौर, इंदौर और उज्जैन में अलग-अलग कार्यक्रम प्रस्तावित हैं. नितिन नबीन के संभावित कार्यक्रमों में स्वामित्व योजना की शुरुआत, गांधी सागर में चीतों को छोड़ने से जुड़ा कार्यक्रम और उज्जैन में शिप्रा नदी के किनारे आयोजित दीपोत्सव शामिल है. उज्जैन में सेवा संकल्प के तहत 25 लाख दीप प्रज्वलित किए जाने की तैयारी है. इसी दौरान RSS प्रमुख डॉ. मोहन भागवत भी 17 और 18 सितंबर को उज्जैन में रहेंगे.
उज्जैन में भागवत युवाओं से करेंगे संवाद
RSS प्रमुख मोहन भागवत 17 सितंबर की दोपहर उज्जैन पहुंचेंगे. वे महाकाल परिसर के अरविंद नगर में स्वयंसेवकों को संबोधित करेंगे. इसके बाद संघ से जुड़े पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक प्रस्तावित है. 18 सितंबर को सुबह 11 बजे देवास रोड स्थित गीता भवन में आयोजित ‘युवा धर्म संसद’ में मोहन भागवत युवाओं से संवाद करेंगे. इसके दो दिन बाद 19 सितंबर को राहुल गांधी का इंदौर दौरा प्रस्तावित है. यानी 17 से 19 सितंबर के बीच मध्य प्रदेश में BJP, RSS और कांग्रेस से जुड़े बड़े कार्यक्रम देखने को मिलेंगे.