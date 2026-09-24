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MP में फिर गर्माया OBC आरक्षण का मुद्दा, राहुल गांधी ने CM मोहन को लिखा पत्र, बोले- युवाओं का कीमती वक्त अब और जाया न करें

मध्य प्रदेश में OBC आरक्षण को लेकर सांसद राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री मोहन यादव को पत्र लिखा है. पत्र में उन्होंने OBC के लिए 27% आरक्षण लागू करने और इसके तहत रुकी नियुक्तियों का रास्ता साफ करने की मांग की है.

Written ByPooja
Published: Sep 24, 2026, 03:11 PM IST|Updated: Sep 24, 2026, 03:11 PM IST
MP में फिर गर्माया OBC आरक्षण का मुद्दा, राहुल गांधी ने CM मोहन को लिखा पत्र, बोले- युवाओं का कीमती वक्त अब और जाया न करें

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Pooja

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पूजा सिंह एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम का अहम हिस्सा हैं. पूजा की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम, और हाइपरलोकल (स्थानीय) खबरों की सटीक एवं रियल-टाइम कवरेज में है.

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU), भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद पूजा ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने Inshorts और नवभारत जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया संस्थानों में काम करते हुए न्यूज़ डेस्क ऑपरेशंस और डिजिटल जर्नलिज्म में गहरी पकड़ बनाई है.

पूजा सिंह से आप सीधे Pooja1.Singh@India.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं.

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