/MP में फिर गर्माया OBC आरक्षण का मुद्दा, राहुल गांधी ने CM मोहन को लिखा पत्र, बोले- युवाओं का कीमती वक्त अब और जाया न करें

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मध्य प्रदेश में एक बार फिर अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) आरक्षण को लेकर बेहस शुरू हो गई है. लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को पत्र लिखा है. उन्होंने प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण लागू करने की मांग की है. राहुल गांधी ने पत्र के जरिए OBC आरक्षण के तहत रुकी हुई नियुक्तियों का रास्ता साफ करने की भी मांग की है. उन्होंने राज्य सरकार से इस मामले में आवश्यक कदम उठाने का आग्रह किया है.
22 सितंबर को लिखे एक पत्र में राहुल गांधी ने कहा कि शनिवार को इंदौर में आयोजित 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम के दौरान, मध्य प्रदेश के कई छात्रों ने शिक्षा, रोजगार और अपने भविष्य को लेकर गंभीर चिंताएं ज़ाहिर कीं. एक अहम मुद्दा जो उठाया गया, वह था OBC आरक्षण से जुड़ी नियुक्तियों का रुका होना. राहुल गांधी ने बताया कि नियुक्तियों में लंबी देरी के कारण छात्र अपने भविष्य को लेकर परेशान हैं. हालांकि इन युवाओं ने परीक्षाएं पास कर ली हैं और चयन प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है, लेकिन '87:13' फॉर्मूले की वजह से OBC के लिए आरक्षित 13 प्रतिशत पद रोक दिए गए हैं. जिस वजह से चुने गए उम्मीदवार 2022 से अपनी नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं.
27% OBC आरक्षण का उठाया मुद्दा
राहुल गांधी ने कहा कि सभी राजनीतिक दलों ने 27% OBC आरक्षण का एकमत से समर्थन किया था. फिर भी यह मामला अभी तक सुलझा नहीं है. उन्होंने कहा कि भर्ती में देरी के कारण, उम्मीदवारों को OBC आरक्षण लागू करने और नियुक्ति पत्र जारी करने की मांग को लेकर बार-बार सड़कों पर उतरना पड़ता है.
मुख्यमंत्री @DrMohanYadav51 जी,
इंदौर में ‘छात्रों की गूँज’ कार्यक्रम में OBC वर्ग के छात्रों ने बताया कि चयन प्रक्रिया पूरी होने के बावजूद 27% OBC आरक्षण के तहत 13% पदों पर नियुक्तियां वर्षों से रुकी हुई हैं।
सभी छात्र बहुत पीड़ा में हैं - चार साल से अधिक समय से इंतज़ार कर रहे… pic.twitter.com/gFRR36xN9A
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) September 23, 2026
सोशल मीडिया पर किया पोस्ट
राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपना पत्र भी शेयर किया. उन्होंने लिखा कि इंदौर में 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम के दौरान, OBC कैटेगरी के छात्रों ने बताया कि सिलेक्शन प्रोसेस पूरी होने के बावजूद, 27 प्रतिशत OBC रिजर्वेशन कोटे के तहत आने वाले 13 प्रतिशत पदों पर नियुक्तियां सालों से रुकी हुई हैं. राहुल ने कहा कि छात्र बहुत परेशान हैं और चार साल से ज्यादा समय से इंतजार कर रहे इन युवाओं का कीमती समय और बर्बाद नहीं होना चाहिए. उन्होंने मुख्यमंत्री मोहन यादव से छात्रों की मांगों पर ध्यान देने का आग्रह करते हुए सभी पार्टियों की सहमति से पास हुए 27 प्रतिशत OBC रिजर्वेशन को लागू करने और सभी चुने गए उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र जारी करने की मांग की.
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