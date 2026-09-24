/MP में फिर गर्माया OBC आरक्षण का मुद्दा, राहुल गांधी ने CM मोहन को लिखा पत्र, बोले- युवाओं का कीमती वक्त अब और जाया न करें

राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपना पत्र भी शेयर किया. उन्होंने लिखा कि इंदौर में 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम के दौरान, OBC कैटेगरी के छात्रों ने बताया कि सिलेक्शन प्रोसेस पूरी होने के बावजूद, 27 प्रतिशत OBC रिजर्वेशन कोटे के तहत आने वाले 13 प्रतिशत पदों पर नियुक्तियां सालों से रुकी हुई हैं. राहुल ने कहा कि छात्र बहुत परेशान हैं और चार साल से ज्यादा समय से इंतजार कर रहे इन युवाओं का कीमती समय और बर्बाद नहीं होना चाहिए. उन्होंने मुख्यमंत्री मोहन यादव से छात्रों की मांगों पर ध्यान देने का आग्रह करते हुए सभी पार्टियों की सहमति से पास हुए 27 प्रतिशत OBC रिजर्वेशन को लागू करने और सभी चुने गए उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र जारी करने की मांग की.