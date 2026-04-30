टिकट नहीं तो सफर नहीं! रतलाम मंडल की सख्ती से हड़कंप, 2200 यात्रियों से वसूला 16 लाख से ज्यादा जुर्माना

Ratlam Rail Mandal News: रतलाम रेल मंडल में 27 अप्रैल को बिना टिकट यात्रा करने वालों के खिलाफ हुई कार्रवाई ने एक नया रिकॉर्ड कायम किया है. एक ही दिन में 2200 यात्रियों को बिना टिकट पकड़ा गया और उन पर चालानी कार्रवाई करते हुए 16 लाख 56 हजार रुपये की राशि वसूली गई. यह आंकड़ा न सिर्फ चौंकाने वाला है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि रेलवे प्रशासन अब नियमों को लेकर पूरी तरह सख्त हो चुका है.

लेकिन इस सख्ती के पीछे एक गंभीर सवाल भी खड़ा होता है कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में लोग बिना टिकट यात्रा क्यों कर रहे हैं? भारतीय रेलवे यात्रियों को किफायती किराए में देशभर में यात्रा की सुविधा देता है, फिर भी नियमों की अनदेखी करना कहीं न कहीं हमारी सामाजिक जिम्मेदारी पर सवाल उठाता है.

नियमों का उल्लंघन ?

बिना टिकट यात्रा करना सिर्फ एक छोटी गलती नहीं है, बल्कि यह सीधे तौर पर रेलवे के राजस्व को नुकसान पहुंचाता है. यही राजस्व यात्रियों की सुविधाओं, सुरक्षा और बेहतर सेवाओं पर खर्च किया जाता है. ऐसे में नियमों का उल्लंघन करना उन लोगों के साथ भी अन्याय है, जो ईमानदारी से टिकट लेकर यात्रा करते हैं.

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2200 लोग पकड़े गए

अगर एक दिन में 2200 लोग बिना टिकट पकड़े जाते हैं, तो यह सोचने वाली बात है कि रोजाना यह संख्या कितनी बड़ी हो सकती है. यह स्थिति न सिर्फ रेलवे के लिए, बल्कि पूरे सिस्टम के लिए चिंता का विषय है. अब जरूरत है जागरूकता और जिम्मेदारी की. हर यात्री का यह कर्तव्य है कि वह नियमों का पालन करे और टिकट लेकर ही यात्रा करे, ताकि व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे और सभी को समान रूप से सुविधाएं मिल सकें.

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