MP में अगले 4 दिन बदला रहेगा मौसम, कई जिलों में बारिश का अलर्ट! 9 सितंबर से फिर एक्टिव होगा मानसून

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मध्य प्रदेश में इस मानसून सीजन में अब तक औसतन 31.1 इंच बारिश हुई है, जो राज्य के सामान्य मौसमी कोटे का लगभग 83.5% है. बारिश के आंकड़ों से पता चलता है कि भोपाल समेत 12 जिलों में सामान्य से ज्यादा बारिश हुई है, जबकि 31 जिले अभी भी सामान्य औसत से पीछे हैं. मौसम विभाग (IMD भोपाल) के अनुसार, मध्य उत्तर प्रदेश के ऊपर अभी कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है और मानसून ट्रफ बंगाल की खाड़ी तक फैली हुई है. इस वजह से अगले चार दिनों तक मौसम में बदलाव बना रह सकता है. मंगलवार को राज्य में केवल हल्की और छिटपुट बारिश की उम्मीद है. किसी भी इलाके के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी नहीं किया गया है.
आलीराजपुर में सबसे कम बारिश
इस मानसून सीजन में पूर्वी इलाके में सबसे ज्यादा बारिश हुई, जबकि पश्चिमी इलाके के इंदौर-उज्जैन डिवीजन में सबसे कम बारिश हुई. सबसे ज्यादा 53 इंच बारिश मऊगंज में और सबसे कम 13.6 इंच बारिश आलीराजपुर में दर्ज की गई. वहीं जिन 12 जिलों में सामान्य बारिश हुई, उनमें भोपाल, राजगढ़, शिवपुरी, निवाड़ी, मैहर, भिंड, श्योपुर, सिंगरौली, सीधी, सतना, मऊगंज और उमरिया शामिल हैं.
मंगलवार को इन जिलों में अलर्ट
मौसम विभाग ने आज (मंगलवार) को भोपाल, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, विदिशा, इंदौर, धार, आलीराजपुर, बुरहानपुर, बड़वानी, खंडवा, खरगोन, झाबुआ, उज्जैन, नीमच, आगर-मालवा, मंदसौर, शाजापुर, देवास, रतलाम, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, ग्वालियर, गुना, शिवपुरी, दतिया, अशोकनगर, मुरैना, भिंड, श्योपुर, जबलपुर, कटनी, छिंदवाड़ा, सिवनी, नरसिंहपुर, बालाघाट, मंडला, डिंडौरी, पांढुर्णा, सीधी, सिंगरौली, मऊगंज, मैहर, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, सागर, दमोह, छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी में हल्की बारिश का अलर्ट जारी किया है.
9 सितंबर से फिर एक्टिव होगा मानसून
मौसम विभाग के अनुसार, मंगलवार को पूरे राज्य में भारी बारिश की कोई उम्मीद नहीं है. स्थानीय बादलों के कारण कुछ जगहों पर हल्की बूंदाबांदी हो सकती है. राज्य में बुधवार 9 सितंबर से मानसून फिर से एक्टिव होगा, जिससे बारिश का एक नया दौर शुरू होगा, जिसका असर 12 सितंबर को भी देखने को मिलेगा.
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