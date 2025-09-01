Chhattisgarh News: गाय के लिए युवक ने काट दी अपनी उंगली, साय सरकार से की ये बड़ी मांग
Chhattisgarh News: गाय के लिए युवक ने काट दी अपनी उंगली, साय सरकार से की ये बड़ी मांग

Raipur News: रायपुर में एक गौ सेवक ने गाय को 'राज्यमाता' घोषित करने की मांग करते हुए अपनी उंगली काट ली. इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Sep 01, 2025, 08:29 PM IST
Chhattisgarh News: गाय के लिए युवक ने काट दी अपनी उंगली, साय सरकार से की ये बड़ी मांग

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है. यहां एक युवक ने गाय को 'राज्यमाता' का दर्जा देने की मांग करते हुए अपनी उंगली काट ली. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है, जिसमें वह गाय के लिए अपनी उंगली काटता हुआ दिखाई दे रहा है. युवक का कहना है कि वह छत्तीसगढ़ सरकार से मांग करता है कि गाय को 'राज्यमाता' घोषित किया जाए. इस घटना ने लोगों को झकझोर दिया है और गायों के प्रति उनके समर्पण को दर्शाया है.

यह भी पढ़ें: किसान भाई के लिए बड़ी खुशखबरी! केंद्र ने छत्तीसगढ़ को दिया 60,000 टन अतिरिक्त यूरिया

गाय को राज्य माता घोषित करने की मांग
दरअसल, गाय को राज्य माता घोषित करने के लिए युवक ने बड़ा कदम उठाते हुए अपनी उंगली काट ली. यह खौफनाक कदम उठाने वाले गौरक्षक का नाम आदेश सोनी है. उंगली काटते हुए उसका एक वीडियो भी सामने आया है. उंगली काटते हुए गौरक्षक आदेश सोनी ने कहा- हम मांग करते हैं कि राज्य सरकार गाय को राज्य माता घोषित करे.

यह भी पढ़ें: रेल यात्रियों को बड़ा झटका! 15 सितंबर तक छत्तीसगढ़ से होकर जाने वाली 30 ट्रेनें रद्द

एम्स अस्पताल में भर्ती
इस घटना के तुरंत बाद अन्य गौ सेवकों ने आदेश सोनी को पास के एम्स अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज चल रहा है. गौ सेवकों का कहना है कि यह उनकी अपील है ताकि सरकार इस गंभीर मुद्दे पर ध्यान दे. यह घटना समाज में गायों के सम्मान और संरक्षण को लेकर चल रही बहस को एक नया आयाम देती है.

रिपोर्ट- राजेश निलशाद

छत्तीसगढ़ नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें CG Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

