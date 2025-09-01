Chhattisgarh News: गाय के लिए युवक ने काट दी अपनी उंगली, साय सरकार से की ये बड़ी मांग

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है. यहां एक युवक ने गाय को 'राज्यमाता' का दर्जा देने की मांग करते हुए अपनी उंगली काट ली. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है, जिसमें वह गाय के लिए अपनी उंगली काटता हुआ दिखाई दे रहा है. युवक का कहना है कि वह छत्तीसगढ़ सरकार से मांग करता है कि गाय को 'राज्यमाता' घोषित किया जाए. इस घटना ने लोगों को झकझोर दिया है और गायों के प्रति उनके समर्पण को दर्शाया है.

गाय को राज्य माता घोषित करने की मांग

दरअसल, गाय को राज्य माता घोषित करने के लिए युवक ने बड़ा कदम उठाते हुए अपनी उंगली काट ली. यह खौफनाक कदम उठाने वाले गौरक्षक का नाम आदेश सोनी है. उंगली काटते हुए उसका एक वीडियो भी सामने आया है. उंगली काटते हुए गौरक्षक आदेश सोनी ने कहा- हम मांग करते हैं कि राज्य सरकार गाय को राज्य माता घोषित करे.

एम्स अस्पताल में भर्ती

इस घटना के तुरंत बाद अन्य गौ सेवकों ने आदेश सोनी को पास के एम्स अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज चल रहा है. गौ सेवकों का कहना है कि यह उनकी अपील है ताकि सरकार इस गंभीर मुद्दे पर ध्यान दे. यह घटना समाज में गायों के सम्मान और संरक्षण को लेकर चल रही बहस को एक नया आयाम देती है.

रिपोर्ट- राजेश निलशाद

