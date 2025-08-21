जुगाड़ की हद पार! बिजली के लिए गांववालों ने लगाया अपना अवैध ट्रांसफार्मर; मामला वायरल

Raisen Bijli Chori: मध्य प्रदेश के रायसेन से बड़ी ही अजब गजब मामला सामने आया है. यहां गांववालों ने बिजली कनेक्शन के लिए गांव में खुद से ही ट्रांसफार्मर सेट कर लिया. हैरानी की बात तो ये है कि ट्रांसफार्मर को अवैध तरीके से सेट किया गया था. ना किसी अधिकारी से इसके लिए अनुमती ली गई थी और न ही इस क्षेत्र के बिजली कंपनी को इस बात की खबर थी.

अक्सर बिहार से अवैध पुल निर्माण या प्लॉट पर अवैध घर निर्माण की खबरें सामने आती है लेकिन ऐसा ही गजब किस्सा जिले के बरेली संभाग के उरदमऊ गांव से सामने आया है. यहां गांव के कुछ लोगों ने इलीगल तरीके से 25 केवीए ट्रांसफार्मर को सेट किया है. इन ट्रांसफार्मर को बिनी किसी आधिकारिक अनुमती के लगाया गया. अवैध तरीके से लगाए इन ट्रांसफार्मर के जरिए ही गांव के घर -घर में बिजली पहुंच रही थी.

ऐसे पकड़ी गई चोरी

बिजली चोरी के इस सनसनीखेज का ममाले का फर्दावाश मध्य क्षेत्र के बिजली डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की ओर से किया गया है. कंपनी की विजलेंस टीम को 11 केवीए दिगबाड़ फीडर की जांच के दैरान गांव में लगे अवैध ट्रांसफार्मर के बारे में पता चला. गांव में बिना किसी आधिकारिक जानकारी के बिजली लाइन बिछाकर कनेक्शन भी जोड़ लिया गया था. आधिकारिक को जब इस करतूत के बारे में पता चला तो हर कोई हक्का बक्का रह गया.

एक्शन में आई बिजली कंपनी

ममाले के उजागर होते ही बिजली कंपनी की विजलेंस टीम ने तुरंत एक्शन लेते हुए बिजली कनेक्शन काट दिया. अवैध तरीके से लगे ट्रांसफार्मर, कंडक्टर और बाकी सामानों को जब्त कर, बाड़ी थाना पुलिस के मदद से दोषियों के खिलाफ बिजली चोरी के आरोप में मामला दर्ज किया है.

