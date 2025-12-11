Advertisement
इंदौर के 'चूहा कांड' के बाद रायसेन में खटमल-कॉकरोच की फौज, अस्पताल में शिशु वार्ड में रेंगते दिखे कीड़े

Raisen News-रायसेन में जिला अस्पताल में स्वच्छता व्यवस्था को उजागर करती तस्वीर सामने आई है. अस्पताल के प्रसूता और नवजात शिशु वार्ड में कॉकरोच और खटमल रेंगते हुए नजर आए हैं. हैरान करने वाली बात यह है कि ये कीड़े उन बिस्तरों के आसपास रेंगते हुए नजर आए, जहां प्रसूताएं और नवजात बच्चे भर्ती रहते हैं.

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Dec 11, 2025, 07:31 PM IST
इंदौर के 'चूहा कांड' के बाद रायसेन में खटमल-कॉकरोच की फौज, अस्पताल में शिशु वार्ड में रेंगते दिखे कीड़े

Cockroaches Bedbugs Found in Hospital-मध्यप्रदेश के रायसेन जिला अस्पताल की स्वच्छता व्यवस्था की गंभीर लापरवाही एक बार फिर सामने आई है. अस्पताल के प्रसूता वार्ड और एसएनसीयू (नवजात शिशु वार्ड) में कॉकरोच और खटमल खुलेआम रेंगते पाए गए, वो भी उन बिस्तरों के आसपास जहां प्रसूताएं और नवजात बच्चे भर्ती रहते हैं. यह चौंकाने वाली स्थिति तब सामने आई जब बाल कल्याण समिति की टीम ने गुरुवार को औचक निरीक्षण किया.

वार्ड में नजर आए खटमल

समिति के अध्यक्ष आदित्य चावला और सदस्यों ने कई बेड, चादरें और बेसमेंट की जांच की, जिसमें कई चादरें गंदी मिलीं और किनारों पर खटमल नजर आए. टीम ने वार्डों के अलावा खाने की मेजों और वाटर कूलर की भी जांच की. कूलर के नीचे बहुत संख्या में कॉकरोच मिले और जब उसकी टंकी का ढक्कन खोला गया तो अंदर भी कीड़े रेंगते हुए नजर आए.

सीएम हेल्पलाइन पर की थी शिकायत

यह पूरा निरीक्षण तब हुआ जब सामाजिक कार्यकर्ता संजू सोनी ने अस्पताल में कीड़ों की समस्या की शिकायत सीएम हेल्पलाइन पर की थी, लेकिन कार्रवाई न होने पर उन्होंने बाल कल्याण समिति से संपर्क किया, जिसके बाद टीम मौके पर पहुंची. निरीक्षण के दौरान वार्ड में कीड़े रेंगते हुए नजर आए.

नवजातों को संक्रमण का खतरा

अध्यक्ष आदित्य चावला ने इसे बेहद चिंताजनक बताते हुए कहा कि अगर ये कीड़े नवजातों के आंख, कान या मुंह में चले जाएं तो गंभीर संक्रमण हो सकता है. उन्होंने पूरी रिपोर्ट सीएमएचओ को भेजने की बात कही है. कुछ ही समय पहले इंदौर के एमवाय अस्पताल में चूहों द्वारा नवजातों को काटने की घटना सामने आई थी, ऐसे में रायसेन अस्पताल की यह स्थिति स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करती है. अब उम्मीद है कि रिपोर्ट के बाद तुरंत कार्रवाई होगी, ताकि खासकर नवजात बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके.

