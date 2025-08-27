Nikita Missing Case: कटनी की अर्चना तिवारी के बाद रायसेन की निकिता भी हुई गायब, 8 दिन बाद भी नहीं अता-पता

Raisen Girl Missing Case: मध्यप्रदेश इन दिनों लगातार युवतियों के रहस्यमयी ढंग से लापता होने की घटनाओं से दहला हुआ है. कटनी की अर्चना तिवारी के बाद अब रायसेन जिले की निकिता लोधी के गुमशुदा होने की घटना ने पुलिस और परिजनों की चिंता बढ़ा दी है. मिली जानकारी के मुताबिक, 18 साल की निकिता लोधी घर से कॉलेज की फीस जमा कराने निकली थी, लेकिन वापस नहीं लौटी. परिजनों ने तलाश करने के बाद उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस जांच में जुटी है.

रायसेन जिले के गैरतगंज की रहने वाली निकिता 18 अगस्त को फीस जमा करने के लिए एक कंप्यूटर शॉप गई थी. इसके बाद से वह घर नहीं लौटी. परिजनों ने रिश्तेदारों और आसपास के इलाकों में काफी तलाश की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चल सका. अंततः 19 अगस्त को पुलिस ने गुमशुदगी की कायमी कर उसकी तलाश शुरू की.

8 दिन बात नहीं लगा सुराग

घटना के आठ दिन बीत जाने के बाद भी कोई सुराग नहीं मिलने से परिजनों की परेशानी बढ़ती जा रही है. परिवारजन भोपाल, रायसेन और आसपास के जिलों में लगातार खोजबीन कर रहे हैं. वे मध्यप्रदेश के डीजीपी और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से भी गुहार लगा चुके हैं कि पुलिस प्रशासन इस मामले को गंभीरता से लेकर उनकी बेटी को ढूंढ निकाले, जैसे अर्चना तिवारी के मामले में कार्रवाई की गई थी.

किसी से कोई संपर्क नहीं ?

इधर पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए CCTV फुटेज और CDR खंगालना शुरू कर दिया है. परिजनों का कहना है कि कभी निकिता की लास्ट लोकेशन पंजाब तो कभी हैदराबाद (तेलंगाना) बताई जा रही है, जिससे चिंता और बढ़ गई है. चौंकाने वाली बात यह है कि मध्यप्रदेश से बाहर अन्य राज्यों में उसका किसी से कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है, जिसके चलते रहस्य और गहरा गया है. (रिपोर्टः राज किशोर/ रायसेन)

