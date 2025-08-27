Nikita Missing Case: कटनी की अर्चना तिवारी के बाद रायसेन की निकिता भी हुई गायब, 8 दिन बाद भी नहीं अता-पता
Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2898272
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

Nikita Missing Case: कटनी की अर्चना तिवारी के बाद रायसेन की निकिता भी हुई गायब, 8 दिन बाद भी नहीं अता-पता

MP Nikita Missing Case: मध्यप्रदेश के रायसेन जिले की 18 वर्षीय निकिता लोधी कॉलेज फीस जमा करने निकली थी. लेकिन रहस्यमयी ढंग से लापता हो गई. 8 दिन बीतने के बाद भी कोई सुराग नहीं मिला है. पुलिस CCTV और CDR के आधार पर तलाश कर रही है, वहीं परिजन डीजीपी और सीएम से गुहार लगा रहे हैं.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Aug 27, 2025, 11:12 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

कटनी की अर्चना तिवारी के बाद रायसेन की निकिता भी हुई गायब
कटनी की अर्चना तिवारी के बाद रायसेन की निकिता भी हुई गायब

Raisen Girl Missing Case: मध्यप्रदेश इन दिनों लगातार युवतियों के रहस्यमयी ढंग से लापता होने की घटनाओं से दहला हुआ है. कटनी की अर्चना तिवारी के बाद अब रायसेन जिले की निकिता लोधी के गुमशुदा होने की घटना ने पुलिस और परिजनों की चिंता बढ़ा दी है. मिली जानकारी के मुताबिक, 18 साल की निकिता लोधी घर से कॉलेज की फीस जमा कराने निकली थी, लेकिन वापस नहीं लौटी. परिजनों ने तलाश करने के बाद उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस जांच में जुटी है.

रायसेन जिले के गैरतगंज की रहने वाली निकिता 18 अगस्त को फीस जमा करने के लिए एक कंप्यूटर शॉप गई थी. इसके बाद से वह घर नहीं लौटी. परिजनों ने रिश्तेदारों और आसपास के इलाकों में काफी तलाश की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चल सका. अंततः 19 अगस्त को पुलिस ने गुमशुदगी की कायमी कर उसकी तलाश शुरू की.

8 दिन बात नहीं लगा सुराग
घटना के आठ दिन बीत जाने के बाद भी कोई सुराग नहीं मिलने से परिजनों की परेशानी बढ़ती जा रही है. परिवारजन भोपाल, रायसेन और आसपास के जिलों में लगातार खोजबीन कर रहे हैं. वे मध्यप्रदेश के डीजीपी और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से भी गुहार लगा चुके हैं कि पुलिस प्रशासन इस मामले को गंभीरता से लेकर उनकी बेटी को ढूंढ निकाले, जैसे अर्चना तिवारी के मामले में कार्रवाई की गई थी.

Add Zee News as a Preferred Source

किसी से कोई संपर्क नहीं ?
इधर पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए CCTV फुटेज और CDR खंगालना शुरू कर दिया है. परिजनों का कहना है कि कभी निकिता की लास्ट लोकेशन पंजाब तो कभी हैदराबाद (तेलंगाना) बताई जा रही है, जिससे चिंता और बढ़ गई है. चौंकाने वाली बात यह है कि मध्यप्रदेश से बाहर अन्य राज्यों में उसका किसी से कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है, जिसके चलते रहस्य और गहरा गया है. (रिपोर्टः राज किशोर/ रायसेन)

ये भी पढ़ेंः Archana Tiwari Update: 12 दिन बाद कैसे मिली अर्चना तिवारी? प्वाइंट टू प्वाइंट जानिए इंदौर से नेपाल बॉर्डर तक की कहानी

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. आपके जिले "रायसेन" की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Raisen Newsmp news in hindi

Trending news

indore news in hindi
Indore: कारोबारी भूपेंद्र रघुवंशी सुसाइड मामले में बैंक खातों पर टिकी जांच
Shajapur News
शाजापुर में बड़ा हादसा टला, भरभराकर गिरा होटल का शौचालय; जैसे-तैसे भागने लगे लोग
Raisen News
कटनी की अर्चना तिवारी के बाद रायसेन की निकिता भी गायब, 8 दिन बाद भी नहीं लगा सुराग
mp farmer news
एमपी के किसानों को मिलेगा 42 लाख तक का लोन, 33% सब्सिडी का कैसे उठाएं लाभ, जानें
mp breaking news
मध्यप्रदेश में कहां क्या हो रहा खास? यहां पढ़ें पल-पल की खबर
damoh news
हटा में लव जिहाद विवाद से बवाल! दो पक्ष आमने-सामने आए, पुलिस ने संभाले हालात
chhattisgarh news
छत्तीसगढ़ में बड़ा हादसा! चित्रकोट MLA और पूर्व विधायक के काफिले की 3 कारें टकराईं
gwalior news
मैं जिंदा हूं साहब!..अचानक 'मुर्दे' को देखकर कुर्सी छोड़ खड़े हुए अफसर, उठ गए होश
Shivpuri News
MP के वीरू का फिल्मी ड्रामा! 'शबाना से मेरी शादी करा दो, वरना...', टावर पर चढ़ा युवक
cm ladli behna yojana
बिना आवेदन किए ही 'लाड़ली बहना' बनीं महिलाएं, कैसे हो रहा यह कमाल? जानें पूरा मामला
;