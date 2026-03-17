राजा रघुवंशी हत्याकांड के आरोपी पर फिर केस दर्ज, पड़ोसियों के साथ की मारपीट, दी धमकी

Indore News-इंदौर के राजा रघुवंशी हत्याकांड केस में आरोपी रहे शिलोम जेम्स की मुश्किलें फिर बढ़ गई हैं. शिलोम जेम्स के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है. आरोप है कि उसने अपने भाईयों के साथ पड़ोसियों के साथ मारपीट की और फिर जान से मारने की धमकी देकर मौके से चले गए.
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FIR on Raja Murder Case Accused-चर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड में आरोपी रहे शिलोम जेम्स की एक बार मुश्किलें बढ़ गई हैं. इंदौर के लसूड़िया थाना क्षेत्र के महालक्ष्मी नगर में पटाखे फोड़ने के विवाद में शिलोम जेम्स ने पड़ोसियों से मारपीट की. आरोप है कि उसने अपने भाईयों के साथ हमला किया और जान से मारने की धमकी दी. विवाद के बाद शुरू में शिलोम ने लसूडिया थाना जाकर शिकायत की थी. वहीं दूसरे पक्ष ने टीआई से मिलकर पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी. इसके बाद शिलोम जेम्स पर एफआईआर दर्ज की गई है.
पटाखे फोड़ने को लेकर हुआ विवाद
पुलिस के अनुसार, फरियादी ने शिकायत में बताया कि 8 मार्च की रात करीब 11 बजे टी-20 मैच खत्म होने के बाद वह अपने घर के बाहर पटाखे फोड़कर भारत की जीत का जश्न मना रहे थे. इसी दौरान वहां खड़ी कारों को लेकर शिलोम ने आपत्ति जताई और अपशब्द कहे. जब शिलोम जेम्स को अपशब्द कहने से रोका तो वह और उसके साथ भड़क गए. शिलोम और उसके साथी मारपीट करने लगे.
जान से मारने की धमकी दी
झगड़े का शोर सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और बीच-बचाव कर मामला शांत कराया. पीड़ित ने आरोप लगाया कि जाते-जाते दोनों आरोपी धमकी देकर गए कि अगर दोबारा कुछ कहा जो जान से मार देंगे. इस पूरे विवाद के बाद शिलोम थाने पहुंचा और शिकायत दर्ज कराई. जब जांच हुई तो मामला कुछ और निकला. इस मामले में पड़ोसी सचिन और सुमित ने टीआई से मिलकर घटना की जानकारी दी और बताया कि शिलोम उन्हें राजा हत्याकांड का हवाला देकर धमका रहा था. इसके बाद उस पर कारवाई की गई.
राजा हत्याकांड में आरोपी, जमानत पर है बाहर
बता दें कि राजा रघुवंशी हत्यकांड में शिलोम जेम्स आरोपी है. शिलोम ने ग्वालियर के एक बिल्डर से उसकी बिल्डिंग ठेके पर ली थी, इसी बिल्डिंग में उसने राजा हत्याकांड के सभी आरोपियों को पनाह दी थी. जिन फ्लैट में सभी आरोपी रुके थे वह फ्लैट शिलोम ने ही किराए पर दिया था. इतना ही नहीं शिलोम ने रुपए से भरा बैग भी गायब किया था. पिस्टल को भी नाले में फेंका था. पुलिस ने इस मामले में शिलोम को आरोपी बनाया था. फिलहाल वह जमानत पर बाहर है.
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