Rajgarh News-गैस सिलेंडर बने बम, एक-एक कर हुए 5 धमाके, धमाकों से कांपी धरती

MP News-मध्यप्रदेश के राजगढ़ में एक कियोस्क सेंटर में आग लग गई. आग लगने से वहां रखे गैंस सिलेंडरों में एक-एक कर ब्लास्ट होने लग गए. कियोस्क सेंटर के गैस सिलेंडर बम की तरह फटे. सिलेंडर फटने से आग की लपटें करीब 100 फीट की ऊंचाई तक उठीं. घटना जिले के जीरापुर थाना क्षेत्र के गागोरनी की है. फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि कितने सिलेंडर ब्लास्ट हुए हैं.

बताया जा रहा है कि सिलेंड के ठीक पास किसी वजह से आग लगने के कारण यह हादसा हुआ है.

कियोस्क सेंटर में लगी आग

ये घटना शनिवार शाम की है. गागोरनी बस स्टैंड पर स्थित एक कियोस्क सेंटर में आग लग गई. दूर से ही आग की लपटें दिखाई दे रही थीं. दुकान में रखे गैंस सिलेंडर एक के बाद एक तेज धमाकों के साथ फटने लग गए. स्थानीय लोगों के अनुसार, एक के बाद एक 5 से ज्यादा धमाकों की तेज आवाजें आई.

मौके पर मची अफरा तफरी

जैसे ही सिलेंडर फटने लगे तो बस स्टैंड पर अफरा-तफरी मच गई. लोग दहशत में इधर-उधर भागने लगे. आसमान में लपटों के साथ काला धुआं दूर-दूर तक दिखाई दे रहा है. आग की लपटें करीब 100 फीट तक उठी. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और खिलचीपुर तहसीलदार विनीत गोयल मौके पर पहुंचे.

आग और धमाकों का नहीं पता

अधिकारियों का कहना है कि आग और धमाके के कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका है. दुकान से इंडेन कंपनी के कुछ सिलेंडर बरामद किए गए हैं और मामले की विस्तृत जांच जारी है. इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि कितने सिलेंडर ब्लास्ट हुए हैं. बता दें कि दुकानों में अवैध गैस सिलेंडर बेचने की शिकायत पर प्रशासन ने कुछ दिन पहले कार्रवाई की थी.

यह भी पढ़े-रक्षाबंधन पर गमगीन हुआ सागर, 4 युवकों की मौत, एक साथ उठी तीन दोस्तों की अर्थी

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं हर पल की जानकारी । यहां पढ़े Rajgarh की हर खबर | मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!