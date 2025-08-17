Famous Spot in Rajgarh: पर्यटकों के लिए स्वर्ग सा है राजगढ़, जहां हर मोड़ पर छिपी है धार्मिक खूबसूरती
Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2884939
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

Famous Spot in Rajgarh: पर्यटकों के लिए स्वर्ग सा है राजगढ़, जहां हर मोड़ पर छिपी है धार्मिक खूबसूरती

Rajgarh Famous Place: क्या आप भी ऐसी जगह की तलाश में हैं जहां प्राकृतिक सुंदरता, धार्मिक आस्था और इतिहास तीनों का अनोखा संगम मिले? अगर हां, तो राजगढ़ जिले में कई पर्यटन स्थल मौजूद हैं, जो आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट जगह हैं. यहां की खूबसूरती एक बार देख ली तो आप बार बार आने पर मजबूर हो जाओगे.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Aug 17, 2025, 02:29 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

पर्यटकों के लिए स्वर्ग सा है राजगढ़
पर्यटकों के लिए स्वर्ग सा है राजगढ़

Rajgarh Famous Spot: मध्य प्रदेश में एक ऐसा जिला है, जहां प्रकृति प्रेमियों से लेकर इतिहास के चाहने वालों और श्रद्धालु यात्रियों तक, हर किसी के लिए कुछ न कुछ खास मौजूद है. यहां धार्मिक धरोहरें, प्राकृतिक नजारे और ऐतिहासिक स्थल मिलकर पर्यटकों को एक अद्भुत अनुभव कराते हैं. आइए इन जगहों के बारे में विस्तार से जानते हैं. 

नरसिंहगढ़ शहर

fallback
नरसिंहगढ़ शहर करीब 300 साल पुराना है. दीवान परसराम ने 1681 में इस शहर की नींव रखी थी. यहां एक खूबसूरत झील है, जिसमें स्थित पुराना किला और महल आज भी संस्थापक की याद दिलाते हैं. भोपाल से लगभग 83 किलोमीटर दूर बसे इस शहर की प्राकृतिक सुंदरता पर्यटकों को अपनी ओर खींच लेती है.

जालपा माता मंदिर

fallback
​जालपा माता मंदिर राजगढ़ जिले का सबसे प्रसिद्ध और ऐतिहासिक मंदिर है और यह मंदिर करीबन 550 साल पुराना मंदिर हैं. इस मंदिर की स्थापना भील राजाओं द्वारा की गई थीं, हजारों की भीड़ में भक्तजन दर्शन करने के लिए यहां पहुंचते हैं. यह मंदिर घने जंगलों के बीच में स्थित है.

खोयरी महादेव मंदिर

fallback
राजगढ़ में स्थित खोयरी महादेव मंदिर भी लोगों की आस्था का बड़ा केंद्र है. यह शहर से सिर्फ एक किलोमीटर दूर है और पिकनिक स्पॉट के रूप में भी मशहूर है. खासकर शिवरात्रि के दिन यहां भोले बाबा की बारात निकालकर शिव-पार्वती विवाह की रस्म निभाई जाती है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल होते हैं.

श्यामजी सांका मंदिर

fallback
इसी तरह नरसिंहगढ़ के पास सांका गांव में स्थित श्यामजी सांका मंदिर ऐतिहासिक और धार्मिक दोनों दृष्टि से महत्वपूर्ण है. यह मंदिर 16वीं–17वीं शताब्दी में राजा संग्राम सिंह की स्मृति में उनकी पत्नी ने बनवाया था. यहां हर साल माघ महीने में मेला लगता है. मंदिर की दीवारों पर बनी सुंदर चित्रकारी और पत्थरों की नक्काशी राजस्थानी और मालवी कला का अनोखा संगम पेश करती है.

अंजनीलाल मंदिर

fallback
ब्यावरा में अंजनीलाल मंदिर भी श्रद्धालुओं की आस्था का बड़ा केंद्र है. कभी घने जंगलों के बीच विराजमान यह स्थल अब एक भव्य धाम में बदल चुका है. यहां भगवान श्रीराम मंदिर, निर्माणाधीन अंजनीलाल मंदिर और द्वादश ज्योतिर्लिंगेश्वर महादेव मंदिर भक्तों के लिए आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं. संगमरमर की नक्काशीदार आकृतियां और मंदिर की भव्यता इसे बेहद खास बनाती है.

कपिलेश्वर महादेव मंदिर

fallback
सारंगपुर का कपिलेश्वर महादेव मंदिर भी दूर-दूर तक प्रसिद्ध है. यह कालीसिंध नदी के बीच स्थित है और हर साल आने वाली बाढ़ के बावजूद सुरक्षित रहता है. मान्यता है कि इसी चट्टान पर कपिल मुनि ने तपस्या की थी. कार्तिक पूर्णिमा पर यहां 7 दिन का मेला लगता है, जिसमें हजारों श्रद्धालु पहुंचते हैं. धार्मिक आस्था और प्राकृतिक सुंदरता का अनूठा संगम इस मंदिर को बेहद खास बनाता है.

TAGS

rajgarh newsrajgarh famous place

Trending news

gariaband news
गरियाबंद में 4 नक्सलियों ने किया सरेंडर, 16लाख कैश समेत हथियार भी बरामद, पूछताछ जारी
rajgarh news
पर्यटकों के लिए स्वर्ग सा है राजगढ़, जहां हर मोड़ पर छिपी है धार्मिक खूबसूरती
ujjain news
बाबा महाकाल की राजसी सवारी में नहीं बजेगा DJ, पुलिस ने जारी की सख्त गाइडलाइन
indore news
इंदौर की सड़कों नें बढ़ाई मुश्किलें, गर्दन से लेकर कमर लचर-पचर हो रही हड्डियां
gwalior news
भोला सिकरवार हत्याकांड में बड़ा खुलासा, आरोपियों ने ऐसे उतारा था मौत के घाट
korba
सतरेंगा के रिसॉर्ट में AC के भीतर मौज से सो था डरावना सांप, देखते ही मची भगदड़!
Indore
जन्माष्टमी वाले दिन मंदिर से उखाड़कर फेंकी मूर्तियां, इंदौर में बजरंग दल का हंगामा!
bhopal news
भोपाल-जबलपुर हाईवे पर रोजाना नहीं लगेगा टोल टैक्स, NHAI ने निकाली धांसू स्कीम
Aadhaar card update
MP News: सरकारी स्कूलों में 18 अगस्त से बनेंगे आधार कार्ड, जानिए किसका होगा अपडेट?
chhattisgarh weather news
बस्तर में मौसमी सिस्टम एक्टिव, इन जिलों में भी झमाझम बारिश का अलर्ट
;