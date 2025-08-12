Rajgarh News-राजगढ़ में छात्रों ने क्लास में चलाई अश्लील फिल्म, कुर्सियों पर बैठकर देखते रहे बच्चे, एक छात्र ने बनाया वीडियो

MP News-मध्यप्रदेश के राजगढ़ से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां पीएम श्री स्कूल में कुछ छात्रों ने क्लास के दौरान एलईडी स्क्रीन पर अश्लील फिल्म चला दी. इस दौरान क्लास में बैठे अन्य छात्र कुर्सियों पर बैठकर फिल्म देख रहे थे. इन्हीं में से एक छात्र ने इसका वीडियो बना लिया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद लोगों ने इस पर विरोध जताया.

यह पूरा मामला राजगढ़ के सुठालिया में स्थित पीएम श्री स्कूल का है.

छात्र ने बनाया वीडियो

छात्र द्वारा स्कूल के क्लासरूम में बनाए गए वीडियो में क्लास में छात्रों की पढ़ाई के लिए लगाई गई एलईडी टीवी स्क्रीन पर अश्लील फिल्म चल रही है. वहीं स्क्रीन के पास एक छात्र खड़ा हुआ है. वहीं 13 छात्र कुर्सियों पर बैठे हुए हैं. टेबल के पास बैठे हुए कुछ छात्र अपने मोबाइल से स्क्रीन पर चल रही अश्लील फिल्म का वीडियो बना रहे हैं.

मामले की जांच के आदेश

जब अश्लील फिल्म का आनंद ले रहे इन छात्रों की हरकत का दूसरा छात्र वीडियो बनाता है, तो कुछ छात्र हंसते हुए अपना चेहरा छिपाते हुए नजर आए. वीडियो वायरल होने के बाद मामला पुलिस और प्रशासन तक भी पहुंचा. इस मामले में जिला शिक्षा अधिकारी करण सिंह भिलाला ने ब्यावरा विकासखंड अधिकारी दिलीप शर्मा को मामले की जांच के आदेश दिए हैं.

स्कूल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप

इस मामले को लेकर स्थानीय लोगों और पेरेंट्स का कहना है कि इस तरह की हरकत स्कूल के माहौल को खराब करती है, साथ ही छात्रों के भविष्य पर भी गलत असर डाल सकती है. एलईडी स्क्रीन जैसी सुविधाएं पढ़ाई के लिए दी जाती हैं, लेकिन उन पर नियंत्रण न होना प्रबंधन की लापरवाही है.

यह भी पढ़े-'कुंवारा’ कहकर रचाई शादी, पति निकला 2 बच्चों का बाप, राज खुला तो हो गया कांड

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं हर पल की जानकारी । यहां पढ़े Rajgarh की हर खबर | मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!