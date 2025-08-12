 Rajgarh News-राजगढ़ में छात्रों ने क्लास में चलाई अश्लील फिल्म, कुर्सियों पर बैठकर देखते रहे बच्चे, एक छात्र ने बनाया वीडियो
Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2877695
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

Rajgarh News-राजगढ़ में छात्रों ने क्लास में चलाई अश्लील फिल्म, कुर्सियों पर बैठकर देखते रहे बच्चे, एक छात्र ने बनाया वीडियो

Rajgarh News-राजगढ़ में पीएम श्री स्कूल में छात्रों ने क्लास के दौरान एलईडी स्क्रीन पर अश्लील फिल्म चला दी. सोशल मीडिया पर जब क्लास में चलती अश्लील फिल्म का वीडियो वायरल हुआ तो लोगों ने विरोध जताया. इस मामले में जिला शिक्षा अधिकारी ने जांच के आदेश दिए हैं.

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Aug 12, 2025, 05:07 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Rajgarh News-राजगढ़ में छात्रों ने क्लास में चलाई अश्लील फिल्म, कुर्सियों पर बैठकर देखते रहे बच्चे, एक छात्र ने बनाया वीडियो

MP News-मध्यप्रदेश के राजगढ़ से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां पीएम श्री स्कूल में कुछ छात्रों ने क्लास के दौरान एलईडी स्क्रीन पर अश्लील फिल्म चला दी. इस दौरान क्लास में बैठे अन्य छात्र कुर्सियों पर बैठकर फिल्म देख रहे थे. इन्हीं में से एक छात्र ने इसका वीडियो बना लिया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद लोगों ने इस पर विरोध जताया. 

यह पूरा मामला राजगढ़ के सुठालिया में स्थित पीएम श्री स्कूल का है. 

छात्र ने बनाया वीडियो
छात्र द्वारा स्कूल के क्लासरूम में बनाए गए वीडियो में क्लास में छात्रों की पढ़ाई के लिए लगाई गई एलईडी टीवी स्क्रीन पर अश्लील फिल्म चल रही है. वहीं स्क्रीन के पास एक छात्र खड़ा हुआ है. वहीं 13 छात्र कुर्सियों पर बैठे हुए हैं. टेबल के पास बैठे हुए कुछ छात्र अपने मोबाइल से स्क्रीन पर चल रही अश्लील फिल्म का वीडियो बना रहे हैं. 

मामले की जांच के आदेश
जब अश्लील फिल्म का आनंद ले रहे इन छात्रों की हरकत का दूसरा छात्र वीडियो बनाता है, तो कुछ छात्र हंसते हुए अपना चेहरा छिपाते हुए नजर आए. वीडियो वायरल होने के बाद मामला पुलिस और प्रशासन तक भी पहुंचा. इस मामले में जिला शिक्षा अधिकारी करण सिंह भिलाला ने ब्यावरा विकासखंड अधिकारी दिलीप शर्मा को मामले की जांच के आदेश दिए हैं. 

स्कूल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप
इस मामले को लेकर स्थानीय लोगों और पेरेंट्स का कहना है कि इस तरह की हरकत स्कूल के माहौल को खराब करती है, साथ ही छात्रों के भविष्य पर भी गलत असर डाल सकती है. एलईडी स्क्रीन जैसी सुविधाएं पढ़ाई के लिए दी जाती हैं, लेकिन उन पर नियंत्रण न होना प्रबंधन की लापरवाही है.

यह भी पढ़े-'कुंवारा’ कहकर रचाई शादी, पति निकला 2 बच्चों का बाप, राज खुला तो हो गया कांड

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं हर पल की जानकारी । यहां पढ़े Rajgarh की हर खबर | मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

mp newsrajgarh newsPM Shree School

Trending news

chhattisgarh news
छत्तीसगढ़ में ITI में एडमिशन का मौका, 13 अगस्त से ऑनलाइन आवेदन शुरू, जानें डिटेल्स
kabirdham news
'Winner Winner Chicken Dinner' पर लगेगा 5000 का फाइन, कबीरधाम में बैन हुए ये दो गेम
chhattisgarh news
'कुंवारा’ कहकर रचाई शादी, पति निकला 2 बच्चों का बाप, राज खुला तो हो गया कांड
bhopal news
भोपाल से दिल्ली, गोवा और मुंबई समेत 13 शहरों के लिए सीधी फ्लाइट, अब स्मार्ट होगा सफर
chattisgarh news
छत्तीसगढ़ के इस सीक्रेट अड्डे पर चलता है मुर्गा कसीनो! आते हैं तेलंगाना के रईस
mp news
5 साल से फसल बर्बाद, लेकिन बीमा नहीं मिला, सीहोर के किसान पेड़ों पर चढ़ बजा रहे घंटी
mp news
Seoni News-सड़क पर इंसानियत हुई लापता, बाइक पर पत्नी की लाश को बांधकर ले गया पति
mp news
Ujjain News-'अपने घर की गंदगी साफ करो', किस बात को लेकर भड़के महाकाल मंदिर के पुजारी
Chhattisgarh News In Hindi
Chhattisgarh के पूर्व CM भूपेश बघेल के बेटे की याचिका पर सुनवाई आज, गिरफ्तारी को दी
durg news
छत्तीसगढ़ में फिर शुरू हुआ 'ऑपरेशन रोहिंग्या', दुर्ग में 321 में से 31 मिले संदिग्ध
;