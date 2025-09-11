28 साल की महिला खाती है 50 रोटी, फिर भी लगती है भूख, डॉक्टर भी नहीं समझ पा रहे बीमारी

MP News-मध्यप्रदेश के राजगढ़ में एक महिला को अजीब-गरीब बीमारी हो गई है. इस बीमारी में महिला को खाने की लत लग गई है. महिला दिनभर में 50 से ज्यादा रोटियां खा लेती है, लेकिन इतना खाने के बाद भी उसे कमजोरी महसूस करती है. इस अजीब बीमारी ने महिला के ससुराल वालों को ही नहीं, बल्कि मायके वालों तक को परेशान करके रख दिया है. महिला का अब तक परिजन अलग-अलग जगह पर इलाज करवाते हैं.

कई जगह करा चुके हैं इलाज

इस अजब-गजब बीमारी को ठीक कराने के लिए ससुराल वाले उसे लेकर अब तक राजगढ़ से राजस्थान के कोट, झालावाड़ के साथ इंदौर, भोपाल, राजगढ़ और ब्यावरा में इलाज करवा चुके हैं. जबकि मायके वाले भी उसे लेकर देश-प्रदेश में घूम चुके हैं, लेकिन कहीं से भी राहत नहीं मिल सकी है.

खाना खाने के बाद भी लगती है भूख

मंजू का कहना है कि दिनभर वह रोटी खाती है और पानी पीती है, बावजूद इसके उसे भूख लगती रहती है. महिला को बीमारी को लेकर शहर के डॉक्टर कोमल दांगी ने बताया कि करीब 6 महीने पहले मंजू घबराहट की शिकायत लेकर आई थी. उसे भर्ती कर इलाज किया गया. कुछ दिनों के बाद वह दोबारा आई और कमजोरी की शिकायत की.

नहीं पता चल रही बीमारी

कमजोरी की शिकायत को लेकर मंजू को डॉक्टर ने मल्टीविटामिन की दवाएं दी और दवाओं को नियमित रूप से खाने की सलाह दी थी. डॉक्टर कोमल दांगी ने बतायि कि ये साइकियाट्रिक डिसऑर्डर मालूम हो रहा है, क्योंकि मंजू को लगता है कि उसने खाना खाया ही नहीं और इसी अशांति को दूर करने के लिए वह बार-बार रोटी खाती है. मंजू को परिजनों ने मनोचिकित्सक को भी दिखाया लेकिन डॉक्टर ने किसी तरह की मानसिक बीमारी मानने से इंकार कर दिया. यह बीमारी डॉक्टरों के समझ नहीं आ रही है.

