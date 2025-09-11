28 साल की महिला खाती है 50 रोटी, फिर भी लगती है भूख, डॉक्टर भी नहीं समझ पा रहे बीमारी
Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2918571
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

28 साल की महिला खाती है 50 रोटी, फिर भी लगती है भूख, डॉक्टर भी नहीं समझ पा रहे बीमारी

Rajgarh News-राजगढ़ में एक महिला को अजीबो-गरीब बीमारी हो गई है. महिला दिनभर में 50 से ज्यादा रोटियां खा लेती है, लेकिन महिला की भूख नहीं मिटती है. महिला का इलाज परिजन राजस्थान के कोटा और झालावाड़ के साथ साथ एमपी के इंदौर, भोपाल, राजगढ़ और ब्यावरा में इलाज करवा चुके हैं.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Sep 11, 2025, 11:46 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

28 साल की महिला खाती है 50 रोटी, फिर भी लगती है भूख, डॉक्टर भी नहीं समझ पा रहे बीमारी

MP News-मध्यप्रदेश के राजगढ़ में एक महिला को अजीब-गरीब बीमारी हो गई है. इस बीमारी में महिला को खाने की लत लग गई है. महिला दिनभर में 50 से ज्यादा रोटियां खा लेती है, लेकिन इतना खाने के बाद भी उसे कमजोरी महसूस करती है. इस अजीब बीमारी ने महिला के ससुराल वालों को ही नहीं, बल्कि मायके वालों तक को परेशान करके रख दिया है. महिला का अब तक परिजन अलग-अलग जगह पर इलाज करवाते हैं. 

कई जगह करा चुके हैं इलाज 
इस अजब-गजब बीमारी को ठीक कराने के लिए ससुराल वाले उसे लेकर अब तक राजगढ़ से राजस्थान के कोट, झालावाड़ के साथ इंदौर, भोपाल, राजगढ़ और ब्यावरा में इलाज करवा चुके हैं. जबकि मायके वाले भी उसे लेकर देश-प्रदेश में घूम चुके हैं, लेकिन कहीं से भी राहत नहीं मिल सकी है. 

खाना खाने के बाद भी लगती है भूख
मंजू का कहना है कि दिनभर वह रोटी खाती है और पानी पीती है, बावजूद इसके उसे भूख लगती रहती है. महिला को बीमारी को लेकर शहर के डॉक्टर कोमल दांगी ने बताया कि करीब 6 महीने पहले मंजू घबराहट की शिकायत लेकर आई थी. उसे भर्ती कर इलाज किया गया. कुछ दिनों के बाद वह दोबारा आई और कमजोरी की शिकायत की. 

Add Zee News as a Preferred Source

नहीं पता चल रही बीमारी
कमजोरी की शिकायत को लेकर मंजू को डॉक्टर ने मल्टीविटामिन की दवाएं दी और दवाओं को नियमित रूप से खाने की सलाह दी थी. डॉक्टर कोमल दांगी ने बतायि कि ये साइकियाट्रिक डिसऑर्डर मालूम हो रहा है, क्योंकि मंजू को लगता है कि उसने खाना खाया ही नहीं और इसी अशांति को दूर करने के लिए वह बार-बार रोटी खाती है. मंजू को परिजनों ने मनोचिकित्सक को भी दिखाया लेकिन डॉक्टर ने किसी तरह की मानसिक बीमारी मानने से इंकार कर दिया. यह बीमारी डॉक्टरों के समझ नहीं आ रही है. 

यह भी पढ़ें-बैतूल में डॉक्टर का शर्मनाक चेहरा: बीएमओ ने मरीज को जड़े थप्पड़, Video वायरल

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

rajgarh newsmp newsajab gajab news

Trending news

rajgarh news
महिला खाती है 50 रोटी, फिर भी लगती है भूख, डॉक्टर भी नहीं समझ पा रहे बीमारी, जानिए
Chhattisgarh IPS Transfer
छत्तीसगढ़ में 6 IPS अधिकारियों का तबादला, देखिए किसे कौन-सी मिली जिम्मेदारी
murder case
बेवफाई के शक में गर्लफ्रेंड के सीने पर पेचकस से किए 51 वार, बॉयफ्रेंड को हुई उम्रकैद
Bhopal
आपत्तिजनक वीडियो हुआ वायरल तो परेशान हुए पूर्व BJP नेता, जान देने की कोशिश की...
mp news
बैतूल में डॉक्टर का शर्मनाक चेहरा: बीएमओ ने मरीज को जड़े थप्पड़, Video वायरल
shajapur
किसानों से मिलने पहुंचे CM का अजब गजब बयान, बोले- कांग्रेस के लोगों को कुत्ते मुबारक
Ajit Jogi
'सीएम बनेंगे अजीत जोगी'... 14 साल बाद कैसे सच हुई दिग्विजय सिंह की भविष्यवाणी?
mp news
पति-पत्नी और 2 बच्चों की हत्या कर शव बाड़ी में दबाए, घर से बदबू आने पर खुला राज
ujjain news
उज्जैन में नोटों की 'फैक्ट्री' पर छापा,पुलिस ने बरामद की जाली करेंसी छापने वाली मशीन
chhattisgarh news
गरियाबंद में बड़ी सफलता, मारे गए 10 नक्सली, 1 करोड़ का इनामी बालकृष्ण भी ढेर
;